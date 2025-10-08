Werbung ausblenden

Klingbeil will Zoll für Kampf gegen Kriminalität stärken

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will die Arbeit des Zolls beim Kampf gegen Schwarzarbeit, Steuerbetrug und Geldwäsche stärken. "Es ist wichtig, dass wir gegen Kriminelle hart vorgehen und zugleich Menschen vor Ausbeutung schützen", sagte der SPD-Politiker bei einem Festakt zum 75-jährigen Bestehen des Zolls in Berlin. "Das ist eine Frage der Gerechtigkeit." Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit solle mehr Kompetenzen bekommen. Außerdem solle der Zoll mit mehr als 1.000 neuen Stellen gestärkt werden.

Klingbeil dankte den rund 48.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bundesbehörde, die Steuern und Zollabgaben eintreiben und unter anderem auch Produktpiraten und Drogenschmuggler verfolgen. "Sie helfen mit, dass sich die Bürgerinnen und Bürger auf den Staat verlassen können."/sam/DP/men

