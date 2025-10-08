Regierung rechnet 2026 mit mehr Wachstum als bisher
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung rechnet für das kommende Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent. Das ist mehr als die damalige geschäftsführende Ampel-Regierung im Frühjahr erwartet hatte: Sie ging für 2026 von einem Wachstum von 1,0 Prozent aus./hrz/DP/mis
Das könnte dich auch interessieren
US-BudgetkriseErneut keine Einigung im Kongress - "Shutdown" in den USA dauert an03. Okt. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan RißeWie man es auch dreht: Aktuell finden sich immer Gründe für steigende Kurse04. Okt. · Acatis