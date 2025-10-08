Werbung ausblenden

Regierung rechnet 2026 mit mehr Wachstum als bisher

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung rechnet für das kommende Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent. Das ist mehr als die damalige geschäftsführende Ampel-Regierung im Frühjahr erwartet hatte: Sie ging für 2026 von einem Wachstum von 1,0 Prozent aus./hrz/DP/mis

