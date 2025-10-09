Werbung ausblenden
Aktien New York

Leichte Verluste an der Wall Street - S&P 500 kurz auf Rekordhoch

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: ventdusud/Shutterstock.com

Die US-Börsen haben am Donnerstag auf hohem Niveau leicht nachgegeben. Der marktbreite S&P 500 und der umfassende Technologiewerte-Index Nasdaq Composite hatten zwar im frühen Handel einmal mehr Rekordhöhen erreicht, doch der Schwung ließ schnell wieder nach.

Der S&P 500 verlor 0,26 Prozent auf 6.736 Punkte. Bei dem Leitindex Dow Jones Industrial stand zuletzt ein Minus von 0,36 Prozent auf 46.436 Punkte zu Buche.

Unter den Technologie-Indizes büßte der viel beachtete Auswahlindex Nasdaq 100 0,33 Prozent auf 25.054 Punkte ein. Der Nasdaq Composite sank um 0,29 Prozent auf 22.978 Punkte.

Angesichts der hohen Bewertungen dürften die Anleger bei der anlaufenden Berichtssaison ganz genau hinschauen, ob die Unternehmensgewinne Schritt halten könnten, schrieb Stratege Aidan Yao vom Amundi Investment Institute.

