ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Mercedes-Benz auf 'Overweight' - Ziel 68 Euro

dpa-AFX · Uhr
E-Mobilität
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Alles in allem setze der Autobauer den bereits mit den Ergebnissen für das abgelaufene Geschäftsjahr angekündigten Restrukturierungsplan weiter um, jedoch schneller als bislang, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Geschäftsbereich Van leiste auch in diesem Jahresviertel einen starken Beitrag zum Ertrag, was auch im weiteren Jahresverlauf zu einer positiven Entwicklung der Liquidität und des Ergebnisses beitragen werde./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 17:28 / BST

