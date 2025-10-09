EQS-News: Desay SV / Schlagwort(e): Miscellaneous

Desay SV feiert wichtigen Meilenstein in der europäischen Entwicklung mit der Fertigstellung des Baus einer intelligenten Fabrik in Spanien



09.10.2025 / 12:25 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LINARES, Spanien, 9. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Am 19. September 2025 feierte Desay SV die Fertigstellung der Gebäude seiner intelligenten Fabrik in Linares. Das Schlüsselprojekt, das in Zusammenarbeit mit der lokalen Regierung realisiert wird, stellt einen wichtigen Schritt in der europäischen Wachstumsstrategie des Unternehmens dar und unterstreicht dessen Engagement für die Region. An der Zeremonie nahmen die Bürgermeisterin von Linares, Auxi del Olmo, hochrangige lokale Beamte, Desay SV Chairman Gao Dapeng und COO Ling Jianhui teil. Vertreter lokaler Unternehmen, der Partner SEAT und regionale Medienvertreterinnen und -vertreter aus Andalusien waren ebenfalls anwesend, um diesen wichtigen Moment mitzuerleben.

Im Rahmen der Zeremonie beglückwünschte die Bürgermeisterin von Linares, Auxi del Olmo, Desay SV zur erfolgreichen baulichen Fertigstellung der Fabrik. Sie würdigte das große Fachwissen und den industriellen Wert von Desay SV auf dem Gebiet der automobilen Intelligenz und wies darauf hin, dass das Projekt die lokale Automobilzulieferkette stärken, neue Arbeitsplätze schaffen und die regionale wirtschaftliche Vitalität fördern wird. Sie betonte, dass es auch ein Modell für eine effektive Zusammenarbeit zwischen Regierung und Unternehmen ist.

Ling Jianhui, COO von Desay SV, bedankte sich bei den anwesenden Gästen. Er betonte, dass das Projekt eine wichtige Umsetzung des europäischen Entwicklungskonzepts des Unternehmens mit dem Motto „In Europa, mit Europa, für alle" sei. Er bekräftigte, dass Desay SV die Fertigstellung mit hohen Standards vorantreiben und zum nachhaltigen Wachstum der lokalen Industrie beitragen wird.

Das europäische Entwicklungskonzept von Desay SV „In Europa, mit Europa, für alle" unterstreicht das Engagement des Unternehmens, sich durch technologische Innovation und offene Zusammenarbeit tief in das europäische industrielle Ökosystem zu integrieren. Durch die enge Zusammenarbeit mit lokalen Partnern will das Unternehmen den Wandel in der Automobilindustrie vorantreiben und Nutzern weltweit qualitativ hochwertigere Produkte und Dienstleistungen anbieten. Über die Zeremonie und das Projekt wurde in den führenden Medien Andalusiens ausführlich berichtet, was den Bekanntheitsgrad und den Einfluss von Desay SV in Spanien weiter stärkte und das Image des Unternehmens als führendes Unternehmen im Bereich der Mobilitätstechnologie festigte.

Die erfolgreiche Fertigstellung der Fabrik ist nicht nur dem unermüdlichen Einsatz des Projektteams zu verdanken, sondern auch dem Vertrauen und der Unterstützung der lokalen Regierung, der Unternehmen und der Kunden. Mit Blick auf die Zukunft wird Desay SV weiterhin fest in die Entwicklung der europäischen Lieferkette investieren und die Zusammenarbeit mit Partnern und lokalen Behörden vertiefen, um das Wachstum der Automobilindustrie zu unterstützen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2779421/Desay_SV_Spanish_Intelligent_Factory.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2779422/Desay_SV_COO_Ling_Jianhui.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2779423/Group_Photo_Representatives_Desay_SV_Linares_Officials.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/desay-sv-feiert-wichtigen-meilenstein-in-der-europaischen-entwicklung-mit-der-fertigstellung-des-baus-einer-intelligenten-fabrik-in-spanien-302579592.html

09.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2210668 09.10.2025 CET/CEST