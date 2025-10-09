Herausragende GRESB-Ergebnisse 2025 für Helvetia – ein starkes Zeichen für nachhaltiges Investieren

Helvetia Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung Basel, 9. Oktober 2025



Drei Immobilienanlagegefässe von Helvetia haben 2025 erneut am Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) teilgenommen und ausgezeichnete Bewertungen erzielt. Zwei Gefässe erhielten in diesem Jahr das höchste Rating von 5 Sternen und ein Gefäss erzielte ein 4-Sterne-Rating. Alle drei Gefässe wurden erneut mit einem Green-Star ausgezeichnet.

Der kotierte Immobilienfonds Helvetia (CH) Swiss Property Fund der Helvetia Asset Management AG und die Immobilienanlagegruppe Immobilien Romandie derHelvetia Anlagestiftung erzielten in der diesjährigen GRESB-Nachhaltigkeits-Benchmark-Analyse jeweils 90 von 100 möglichen Punkten und positionierten sich im Top-Quintil des globalen Teilnehmerfelds – ausgezeichnet mit dem höchsten 5-Sterne-Rating. Die Immobilienanlagegruppe Immobilien Schweiz derHelvetia Anlagestiftung mit 89 von 100 möglichen Punkten erzielte ein 4-Sterne-Rating. Die drei teilnehmenden Immobilienanlagegefässe verwalten gemeinsam ein Vermögen von rund CHF 3,4 Mrd.

Die Verbesserung des Ratings ist unter anderem auf Fortschritte in den Bereichen Gebäudezertifizierung und Energiemanagement zurückzuführen. Grundlage dafür sind verbesserte Prozesse zur systematischen Erfassung und Auswertung von Nachhaltigkeitskennzahlen im Immobilienportfolio, die gezielt zur Identifikation und Umsetzung wirksamer Massnahmen beigetragen.

Gefäss Score1 Rating2 Auszeichnung3 Helvetia Anlagestiftung -

Immobilien Schweiz 89 Punkte ★★★★ Green-Star Helvetia Anlagestiftung -

Immobilien Romandie 90 Punkte ★★★★★ Green-Star Helvetia (CH) Swiss Property Fund 90 Punkte ★★★★★ Green-Star

Helvetia erreichte mit zwei Gefässen 5 Sterne und mit einem Gefäss 4 Sterne

«Die hervorragenden GRESB-Ergebnisse 2025 der drei Immobilienanlagegefässe, sind eine Bestätigung unserer nachhaltigen Investmentstrategie, bei der Immobilien eine zentrale Rolle spielen. Verantwortungsvolles Investieren in zukunftsfähige und werteorientierte Kapitalanlagen ist uns ein grosses strategisches Anliegen.», sagt André Keller, Group Chief Investment Officer von Helvetia.

Netto-Null Ziel bis 2050 im Anlagegeschäft

Die ausgezeichneten GRESB-Resultate sind das Ergebnis gezielter und wirkungsvoller Massnahmen zur nachhaltigen Ausrichtung der Immobilienportfolios.

Der Klimaschutz ist ein zentraler Bestandteil der Helvetia-Nachhaltigkeitsstrategie – Immobilien spielen dabei eine Schlüsselrolle und bieten erhebliches Potential zur Dekarbonisierung.

Mit dem Ziel, bis 2050 Netto-Null-Emissionen in den Anlageportfolios zu erreichen, leistet Helvetia einen aktiven Beitrag zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens und zur Gestaltung einer zukunftsfähigen Investmentlandschaft.

Über GRESB

GRESB ist eine unabhängige Organisation, die jährlich den führenden globalen Nachhaltigkeits-Benchmark für die Immobilienbranche erstellt. 2025 nahmen weltweit über 2 300 Immobilienanlagevehikel teil. GRESB liefert Investoren transparente und standardisierte ESG-Benchmark-Ergebnisse sowie Best Practices im Bereich Nachhaltigkeit für Immobilien- und Infrastrukturunternehmen, Fonds und Vermögenswerte.

Weitere Informationen sind unter folgenden Links verfügbar:

Helvetia Anlagestiftung

Helvetia Asset Management AG

Nachhaltigkeit bei der Helvetia Gruppe

Verantwortungsvolles Investieren bei Helvetia

GRESB

1 Der GRESB Score ist ein Wert von 0 bis maximal 100 und setzt sich aus der Gewichtung von unterschiedlichen Nachhaltigkeitskategorien zusammen.

2 Das GRESB Rating basiert auf dem GRESB Score und seiner Quintilposition im Vergleich zu allen Teilnehmern der jährlichen GRESB Bewertung. 5 Sterne = Top Quintil im globalen Teilnehmerfeld, 1 Stern = unterstes Quintil im globalen Teilnehmerfeld.

3 GRESB zeichnet Immobilienvehikel mit einer Green Star Auszeichnung aus, wenn diese einen Score von mehr als 50% der Punkte in den Kategorien Management und Performance erreichen.



Über Helvetia Anlagestiftung

Die 1993 gegründete Helvetia Anlagestiftung ist eine Stiftung nach schweizerischem Recht im Sinne von Art. 53g BVG und Art. 80 ff. ZGB, die der Aufsicht der OAK BV unterstellt ist. Sie bezweckt die kollektive Anlage und Verwaltung der ihr von den Anleger:innen anvertrauten Vorsorgegelder. Hierfür offeriert sie Anlagegruppen in den Bereichen Immobilien, Hypotheken, Mischgefässe und Wertschriften. Ihr Anlegerkreis besteht aus Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen. Die Anlegerversammlung ist das oberste Organ der Anlagestiftung.



Über Helvetia Asset Management AG

Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für die Interessen der Anleger:innen ein. Weiter übt die Gesellschaft die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung für Immobilien- und Hypothekenanlagen von kollektiven Kapitalanlagen, Vorsorgeeinrichtungen und institutionellen Investoren aus. Ferner erbringt sie weitere Dienstleistungen für Immobilien- und Hypothekenanlagen und nimmt die Geschäftsführung und Verwaltung für Anlagestiftungen einschliesslich damit zusammenhängender Tätigkeiten im Bereich Vermögensanlage und Vertrieb wahr. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Holding AG, St. Gallen.

