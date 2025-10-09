Israels Militär bereitet sich 'auf jedes Szenario' vor

TEL AVIV (dpa-AFX) - Das israelische Militär bereitet sich eigenen Angaben zufolge nach der Einigung zwischen Israel und der islamistischen Hamas auf die Umsetzung einer ersten Phase des US-Friedensplans vor. Während einer nächtlichen Beurteilung der Lage habe der Generalstabschef alle Streitkräfte angewiesen, "starke Verteidigungsmaßnahmen vorzubereiten und auf jedes Szenario vorbereitet zu sein", teilte das Militär mit. Der Einsatz der Streitkräfte erfolge gemäß den Anweisungen der politischen Führungsebene und den Phasen des Abkommens.

Gleichzeitig habe der Generalstabschef der Mitteilung zufolge die Truppen angewiesen, Vorbereitungen für den Einsatz zur Rückkehr der Geiseln zu treffen.

Zwei Jahre nach Beginn des Gaza-Kriegs hatten sich Israel und die islamistische Hamas in der Nacht auf die Umsetzung der ersten Phase eines US-Friedensplans geeinigt, wie US-Präsident Donald Trump auf Truth Social mitteilte. Demnach sollen alle Geiseln bald freigelassen werden, und Israel werde seine Truppen auf eine vereinbarte Linie zurückziehen.

Das israelische Militär werde "weiterhin daran arbeiten, die Ziele des Krieges zu erreichen und die Bürger des Staates Israel an allen Fronten zu verteidigen", hieß es in der Mitteilung weiter.