Koalition einigt sich auf Bürgergeld-Reform
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von Union und SPD haben sich auf eine Reform des Bürgergelds mit schärferen Regeln geeinigt. Das teilte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach einem Koalitionsausschuss in Berlin mit./bw/DP/mis
