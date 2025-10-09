Werbung ausblenden

Linken-Fraktionschefin kritisiert Bürgergeld-Verschärfung

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linken-Fraktionschefin Heidi Reichinnek kritisiert die geplante Verschärfung beim Bürgergeld scharf. "Die Pläne der Regierung sind menschenunwürdig und rechtlich höchst fragwürdig", sagte die Bundestagsabgeordnete der dpa. Die Abschaffung des Bürgergelds sei "nur der erste Schritt eines massiven Angriffs auf den Sozialstaat".

Dieser ziele nicht nur auf die Beziehenden des Bürgergelds, sondern auch auf arbeitende Menschen. "Für sie ist das Signal klar: Fordert keine besseren Arbeitsbedingungen, nehmt jede Überstunde hin, auch wenn ihr sicher seid, dass sie am Ende unbezahlt bleibt, fordert keinen besseren Lohn - denn im Bürgergeld wird es noch wesentlich schlimmer."

Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die Spitzen von Union und SPD auf Verschärfungen beim Bürgergeld geeinigt. Die neue Grundsicherung werde kommen, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Berlin. Mit den Änderungen sollen Teile der Anfang 2023 in Kraft getretenen Bürgergeld-Reform rückabgewickelt werden, die Leistung soll künftig einfach nur noch Grundsicherung für Arbeitssuchende heißen.

Die rund 5,5 Millionen Bürgergeld-Beziehenden müssen sich bei einer Umsetzung der Pläne auf strengere Auflagen einstellen. Konkret soll etwa mit härteren Sanktionen belegt werden, wer einen Termin beim Jobcenter nicht wahrnimmt oder eine Arbeitsaufnahme verweigert./eub/DP/mis

Das könnte dich auch interessieren

Deutschland besonders betroffen
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln07. Okt. · dpa-AFX
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln
Technologie-Wettbewerb mit den USA
China weitet Exportbeschränkungen bei seltenen Erden ausheute, 08:43 Uhr · dpa-AFX
China weitet Exportbeschränkungen bei seltenen Erden aus
Washington im Fokus
'Shutdown' in den USA zieht sich in die neue Woche05. Okt. · dpa-AFX
'Shutdown' in den USA zieht sich in die neue Woche
Internationale Energieagentur
US-Politik bremst Wachstum bei Erneuerbaren07. Okt. · dpa-AFX
US-Politik bremst Wachstum bei Erneuerbaren
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 05.10.2025
Was Anleger bei Aktien im vierten Quartal erwarten dürfen05. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden