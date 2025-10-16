IRW-News: NevGold Corp.: NevGold entdeckt hochgradige Oxid-Antimon-Zone Bullet Zone ab der Oberfläche in den Step-Out-Bohrungen 2025: 14,90 g/t AuÄq über 4,6 Meter (3,76 % Antimon und 0,29 g/t Au)

IRW-PRESS: NevGold Corp.: NevGold entdeckt hochgradige Oxid-Antimon-Zone Bullet Zone ab der Oberfläche in den Step-Out-Bohrungen 2025: 14,90 g/t AuÄq über 4,6 Meter (3,76 % Antimon und 0,29 g/t Au)

Vancouver, British Columbia - 16. Oktober 2025 / IRW-Press / NevGold Corp. (NevGold oder das Unternehmen) (TSXV:NAU) (OTCQX:NAUFF) (Frankfurt:5E50) freut sich, die Entdeckung von hochgradigem Oxid-Antimon ab der Oberfläche in der neuen Antimon-Gold-Zone, Bullet Zone auf seinem Projekt Limousine Butte (das Projekt oder Limo Butte) in Nevada bekannt zu geben. Die Bullet Zone wurde durch ein Step-Out-Bohrloch von mehr als 150 Metern im Rahmen der Bohrungen 2025 entdeckt, die NevGolds neues geologisches Modell in dem Projekt prüften. Die Bullet Zone erweitert die Gold-Antimon-Mineralisierung im Zielgebiet Resurrection Ridge, das NevGold zu einer ersten Gold-Antimon-Mineralressourcenschätzung (MRE) entwickelt, maßgeblich.

Wichtige Highlights

- Die Entdeckung der Bullet Zone mit den neuen Step-Out-Bohrungen 2025 durchteuft den hochgradigsten Antimon-Abschnitt (Antimon, Sb), der bisher in dem Projekt gebohrt wurde, mit Gehalten von bis zu 8,9 % Sb:

o LB25-002 Obere Zone (ab Oberfläche): 14,90 g/t AuÄq* über 4,6 Meter (3,76 % Sb und 0,29 g/t Au), in 2,42 g/t AuÄq* über 53,3 Meter (0,57 % Sb und 0,22 g/t Au)

o LB25-002 Untere Zone: 0,82 g/t AuÄq* über 32,0 Meter (0,68 g/t Au und 0,04 % Sb), in 0,58 g/t AuÄq* über 57,9 Meter (0,45 g/t Au und 0,03 % Sb)

o *Goldäquivalente (AuÄq) basieren auf angenommenen Metallpreisen von 3.000 USD/Unze Gold und 40.000 USD pro Tonne Antimon (~30 % Rabatt auf die derzeitigen Preise) und angenommene Metallrückgewinnung von 80 % für Gold und 75 % für Antimon.

- Das neue geologische Modell von NevGold wurde durch positive Bohrungen bestätigt, die eine Gold-Antimon-Mineralisierung unterhalb der älteren Dolomiteinheit nachgewiesen haben:

o Die Entdeckung des hochgradigen Antimonabschnitts in der Antimon-Gold-Zone Bullet Zone unter der älteren Dolomiteinheit eröffnet große ungeprüfte Gebiete mit bedeutendem Mineralisierungspotenzial in dem Projekt (siehe Abbildung 1, Abbildung 2, Abbildung 3, Abbildung 6)

o Die Bohrung nach Mineralisierung unter der älteren Dolomiteinheit war ein neues Zielkonzept, das das Unternehmen prüfte und mit den Ergebnissen aus LB25-002 bestätigte

- Mehr als 150 Meter Step-Out und die Entdeckung der Bullet Zone erweitern die Mineralisierung in Resurrection Ridge bedeutend. Das Unternehmen beabsichtigt, Resurrection Ridge und Cadillac Valley zu einer ersten Gold-Antimon-Mineralressourcenschätzung (MRE) voranzubringen.

o 11 Bohrlöcher wurden im derzeitigen Bohrprogramm 2025 ausgeführt; die Ergebnisse stehen noch aus

- Positive Proben an der Oberfläche mit 6,8 % Antimon und 0,25 Gramm Gold pro Tonne wurden bei Aushebungen während des Baus der neuen Bohrplattformen 2025 erzielt (siehe Abbildung 1). Die neuen Bohrplattformen konzentrieren sich auf Expansionsgebiete und zeigen das extensive Mineralisierungspotenzial in dem Projekt

- Metallurgische Prüfungen der Phase II an Gold und Antimon schreiten fort, und die Ergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet

Geplante Aktivitäten 2025 / Statusupdate Limo Butte

NevGold setzt sein aktives Explorationsprogramm in Limo Butte mit den folgenden Aktivitäten fort:

- Auswertung der historischen geologischen Datenbank mit Fokus auf Gold und Antimon (abgeschlossen);

- Analyse historischer Bohrungen mit Fokus auf Gold und Antimon (andauernde Aktivität);

- Fortsetzung metallurgischer Prüfungen (andauernd, Phase II-Ergebnisse in den kommenden Wochen);

- Weitere Bohrprüfungen von Gold-Antimon-Zielen (andauernd, bisher 11 Bohrlöcher ausgeführt)

- Erstellung einer ersten Gold-Antimon-Mineralressourcenschätzung (MRE) (in Bearbeitung).

NevGold CEO, Brandon Bonifacio, kommentiert: Wir freuen uns sehr über die Entdeckung des hochgradigen Antimonabschnitts in der neuen Oxid-Gold-Antimon-Zone Bullet Zone ab der Oberfläche. Das geologische Konzept der Bohrungen unter der älteren Dolomiteinheit war ein Ziel, das unser Team während der Arbeiten in Limo Butte in den letzten paar Jahren entwickelte. Die Tatsache, dass wir die hochgradigste, bisher in Limo Butte gebohrte Mineralisierung im ersten Bohrloch zur Prüfung dieses Zielkonzepts durchteuft haben, ist außerordentlich und den Anstrengungen unseres technischen Teams zu verdanken. Die Entdeckung der Bullet Zone erweitert außerdem die Mineralisierung in Resurrection Ridge entscheidend und eröffnet große Gebiete in dem Projekt, die von Dolomit überlagert sind und in denen in der Vergangenheit keine Bohrarbeiten stattfanden.

Bonifacio fährt fort: Wir sind mit Limo Butte auch gut positioniert, die Strategie zu kritischen Mineralien der Vereinigten Staaten zu unterstützen, da das Projekt Gold und Antimon enthält, und beide Rohstoffe dieses Jahr die jemals höchsten Preise erzielt haben. Regierungsbeamte zeigen ein klares Bekenntnis, qualitativ hochwertige, inländische Mineralprojekte zu entwickeln, und Limo Butte ist gut fortgeschritten mit bedeutender Oxid-Gold-Antimon-Mineralisierung nahe der Oberfläche und einer großen geologischen Datenbank. Wir arbeiten außerdem an einem anderen wichtigen Meilenstein, den metallurgischen Prüfungen der Phase II an dem metallurgischen Gold-Antimon-Fließbild, das auf den positiven Ergebnissen der Phase I aufbaut. Alle diese verschiedenen Arbeitsprogramme helfen uns, das Gold-Antimon-Potenzial in Limo Butte schnell unter Beweis zu stellen, und wir entwickeln das Projekt zu den nächsten Phasen weiter mit dem Ziel, eine wichtige Rolle in der Schaffung einer vertikal integrierten US-amerikanischen Lieferkette zu spielen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81416/NevGold_161025_DEPRCOM.001.png

Abbildung 1 - Zielgebiet Resurrection Ridge mit der neuen Entdeckung Bullet Zone aus LB25-002. Die Abbildung zeigt die Bohrplattformen 2025 und die identifizierten Expansionsgebiete entlang der Verwerfung der oberen Dolomitplatte. Die rote Umrandung ist die derzeitige Mineralisierung in Resurrection Ridge mit einem mehr als 150 Meter großen Step-Out nach Osten durch Bohrloch 25-002 und der Entdeckung Bullet Zone. Zur Betrachtung hier klicken

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81416/NevGold_161025_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2 - Querschnitt mit Ergebnissen aus LB25-002 und der neuen Entdeckung Bullet Zone. Dünne farbige Scheiben stellen Antimon (Sb ppm) in den Bohrungen dar, breite farbige Scheiben Gold (Au ppm) in den Bohrungen. Zur Betrachtung hier klicken

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81416/NevGold_161025_DEPRCOM.003.png

Abbildung 3 - Großer Querschnitt durch das Projekt mit Darstellung des ausgeprägten Expansionspotenzials zwischen Resurrection Ridge und Crashed Airplane Valley, das mehr als 2,5 Kilometer umspannt. Zur Betrachtung hier klicken

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81416/NevGold_161025_DEPRCOM.004.jpeg

Abbildung 4 - Probe aus den Aushebungen beim Bau der neuen Bohrplattformen 2025 mit Ergebnissen von 6,8 % Antimon und 0,25 g/t Au im neuen Expansionsbereich des Projekts in der Umgebung der Entdeckung Bullet Zone. Die länglichen weißen Kristalle sind Stibikonit (Sb3O6(OH)). Zur Betrachtung hier klicken

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81416/NevGold_161025_DEPRCOM.005.jpeg

Abbildung 5 - Probengebiet an der Bohrplattform von Bohrloch LB25-002, das die hochgradige Bullet Zone entdeckte, mit starker Stibikonit- und Stibnit-Mineralisierung. Zur Betrachtung hier klicken

Bohrergebnisse 2025

Bohrloch-Nr. Länge (m*) g/t Au % Sb g/t AuÄq** von (m) bis (m)

Resurrection Ridge - Bullet Zone

LB25-002 Upper 53,3 0,22 0,57 % 2,42 3,0 56,4

einschließlich 32,0 0,31 0,84 % 3,60 19,8 51,8

einschließlich 4,6 0,29 3,76 % 14,90 39,6 44,2

LB25-002 Lower 57,9 0,45 0,03 % 0,58 150,9 208,8

einschließlich 32,0 0,68 0,04 % 0,82 164,6 196,6

*Die Mächtigkeit wurde entlang des Bohrlochs (Downhole) gemessen; die wahre Mächtigkeit variiert je nach Neigung des Bohrlochs und beträgt ungefähr 70 % bis 90 % der entlang des Bohrlochs gemessenen Mächtigkeit.

**Die Goldäquivalente (AuÄq) basieren auf angenommenen Metallpreisen von 3.000 US-Dollar pro Unze Gold und 40.000 US-Dollar pro Tonne Antimon (~30 % Abschlag auf die aktuellen Spotpreise) sowie auf angenommenen Metallausbeuten von 80 % für Gold und 75 % für Antimon.

Limo Butte - Zusammenfassung des aktualisierten geologischen Modells

Der devonische Pilot-Schiefer (Pilot-Schiefer, Pilot) ist das Hauptwirtsgestein in der Carlin-Mineralisierung in Limousine Butte. In Limousine Butte stimmen positive Goldgehalte oft mit Silifizierung und Jasperoid-Brekzien in Pilot-Schiefer, einer Alterierung, die auch dort beobachtet wird, wo erhöhte Antimonwerte berichtet werden, überein.

Die Arbeiten von NevGold zwischen 2021 und 2025 umfassten die Integration historischer Bohrungen, neue Kartierungen und Oberflächenproben, die ein aktualisiertes Bezirksmodell und ein besseres Verständnis der projektweiten Mineralisierungskontrollen ergaben. In Resurrection Ridge tritt devonisch-silurischer Dolomit direkt östlich der bekannten Gold-Antimon-Mineralisierung zutage. Frühere Explorationsunternehmen folgerten, dass der überlagernde Pilot-Schiefer in diesem Gebiet erodiert war, und sie prüften nicht weiter östlich, trotz oberflächennaher hochgradiger Abschnitte in den östlichsten, in Resurrection Ridge ausgeführten Bohrlöchern. Das neue Modell deutet darauf hin, dass älterer Dolomit über die aussichtsreiche Pilot-Schiefer-Einheit geschoben wurde und eine vorbereitende Struktur und Flüssigkeitsfalle bildete, die das günstige Gestein in der Tiefe bewahrte - eine klassische Architektur eines Carlin-Systems.

Bohrloch LB25-002, die erste Prüfung des neuen geologischen Modells von NevGold, mit einem Bohransatz in Dolomit, durchdrang die obere Überschiebungsplatte und durchteufte Gold und Antimon in mehreren Horizonten im Pilot-Schiefer. Das Ergebnis dieses Bohrlochs validiert das Modell und erweitert das Mineralisierungspotenzial entscheidend; der erhaltene Pilot-Schiefer erstreckt sich über mehr als einen Kilometer östlich früherer Bohrungen in Resurrection Ridge.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81416/NevGold_161025_DEPRCOM.006.png

Abbildung 6 - Vergleich des historischen geologischen Modells (links) und des neuen geologischen Modells von NevGold (rechts) mit Darstellung der These, dass die ältere Dolomit-Einheit über die aussichtsreiche Pilot-Schiefer-Einheit geworfen wurde. Die erhaltene Pilot-Schiefer-Einheit erstreckt sich über mehr als 1 Kilometer östlich der früheren Bohrungen in Resurrection Ridge. Zur Betrachtung hier klicken

Das aktualisierte Modell beschreibt in der gesamten Liegenschaft mehrere Gold-Antimon-Zielkorridore, die Ausbisse und herausragende Strukturen des Pilot-Schiefers unter der Oberfläche verfolgen, wo wiederholte Verwerfungen und Überschiebungen Pfade für Flüssigkeiten und konzentrierte Mineralisierung generierten. Das Bohrprogramm 2025 von NevGold testet diese Ziele hoher Priorität weiter im Detail.

Historische Aufzeichnungen innerhalb der Projektgrenze dokumentieren zwei kleine Antimon-Schürfgebiete, die Antimon-Mine Nevada und das Antimon-Schürfgebiet Lage (Abbildung 1). Die Antimon-Mine Nevada förderte Stibnit (SbS) aus einer hydrothermalen Brekzie über oberflächennahe Gruben; das Schürfgebiet Lage berichtet ähnlich begrenzte Antimon-Produktion. In Ergänzung dieser Aufzeichnungen, ergaben Gesteinsproben aus der Grube Golden Butte (Dissertation der Universität Brigham Young) zahlreiche Analyseergebnisse von mehr als 1 % Sb aus Jasperoid-Brekzien, mit mehreren Ergebnissen von über 5 % Sb, einschließlich einer Probe von 9,6 % Sb mit sichtbarem Stibnit und Stibikonit (Dissertation BYU).

Gemeinsam unterstützen diese Datensätze eine bezirksweite Interpretation, in der wiederholte Überschiebungen den Pilot-Schiefer in der Tiefe östlich von Resurrection Ridge erhalten und Gold-Antimon-Mineralisierung entlang von Strukturhorizonten konzentriert ist. Sie liefern mehrere Ziele hoher Priorität für Step-Out-Bohrungen und Folgearbeiten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81416/NevGold_161025_DEPRCOM.007.png

Abbildung 7 - Projekt Limousine Butte mit historischem Antimon in Gestein und Erden. Die gesamte Streichenlänge zwischen Resurrection Ridge und Cadillac Valley beträgt mehr als 5 Kilometer. Zur Betrachtung hier klicken

Details zur Bohrlochausrichtung

Bohrloch-Nr. Zielzone Easting Northing Höhenlage (m) Länge (m) Azimut Neigung

LB25-002 Bullet Zone (RR) 667078 4417219 2176 225,6 145 -65

US-Präsidialverfügung - Verkündet am 20. März 2025

Das Unternehmen freut sich, die weitreichende Präsidentenverfügung zur Stärkung der US-amerikanischen Mineralproduktion und Reduzierung der Abhängigkeit der USA von Drittländern zur Deckung des Mineralbedarfs bekannt zu geben. Antimon (Sb) wurde als wichtiges Kritisches Mineral in den Vereinigten Staaten identifiziert, das wichtig für nationale Sicherheit, saubere Energie und technologische Anwendungen ist, von dem derzeit jedoch kein inländisch geförderter Bestand existiert.

Die Präsidentenverfügung beruft sich auf die Anwendung des Gesetzes zur Produktion für Verteidigungszwecke im Rahmen einer breiteren Anstrengung der US-Regierung, die Mineralproduktion im Inland zum Zweck der nationalen Sicherheit zu erweitern. In Bezug auf Genehmigungen für Projekte, besagt die Verordnung, priorisierte Projekte zu identifizieren, die sofort genehmigt werden oder für die Genehmigungen sofort erstellt werden, und alle notwendigen oder angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um entsprechende Genehmigungen so rasch wie möglich zu erteilen. Außerdem sieht die Verordnung Vorschriften zu schnellerem Zugang zu privatem und öffentlichem Kapital für Projekte im Inland vor, einschließlich der Einrichtung eines dedizierten Mineral- und Mineralproduktionsfonds für Investitionen im Inland unter der Development Finance Corporation (DFC).

Diese entscheidende Maßnahme der US-Regierung verdeutlicht die dringende Notwendigkeit, die Produktion von Mineralien im Inland zur Unterstützung der Sicherheit der Lieferkette in den Vereinigten Staaten zu erweitern. Diese wichtige Verordnung wird die Mineralproduktion im Inland wiederbeleben, indem Genehmigungsverfahren verbessert und finanzielle Unterstützung für qualifizierende Projekte im Inland geboten werden.

Bedeutung von Antimon

Basierend auf der Liste 2022 des US Geological Survey (U.S.G.S. (2022)), gilt Antimon als kritisches Mineral der Vereinigten Staaten. Kritische Mineralien sind Metalle und Nichtmetalle, die für die Wirtschaft und nationale Sicherheit wichtig sind. Antimon wird in zahlreichen militärischen Anwendungen eingesetzt, einschließlich der Produktion von rüstungsdurchdringenden Kugeln, Nachtsicht-Brillen, Infrarot-Sensoren, Präzisionsoptik, Lasersicht, Explosivrezepturen, gehärtetem Blei für Kugeln und Schrapnelle, Munitionszündungen, Tracer-Munition, Nuklearwaffen und -produktion, Tritium, Fackeln, militärischer Schutzbekleidung und Kommunikationsausrüstung. Darüber hinaus findet Antimon Anwendung in der Technologie - etwa in Halbleitern, Platinen, elektrischen Schaltern, fluoreszierender Beleuchtung, qualitativ hochwertigem Klarglas und Lithium-Ionen-Batterien) sowie im Bereich der Speicherung sauberer Energie.

Weltweit werden derzeit ungefähr 90 % des globalen Antimonbedarfs von China, Russland und Tadschikistan gedeckt. Am 15. September 2024 gab China, das Land, das fast die Hälfte der weltweiten Antimon-Förderung kontrolliert und die globale Veredelung und Verarbeitung dominiert, bekannt, den Export von Antimon einzuschränken. Im Dezember 2024 begrenzte China ausdrücklich den Export von Antimon an die Vereinigten Staaten aufgrund seiner dualen Verwendung für militärische und zivile Zwecke. Dies verschärfte die Bedenken in Bezug auf die globale Lieferkette weiter. (Lv, A. and Munroe, T. (2024)) Das US-Verteidigungsministerium (DOD) erklärte Antimon zum kritischen Metall aufgrund seiner Bedeutung in nationaler Sicherheit, und Regierungen priorisieren jetzt die Produktion im Inland, um Unterbrechungen in der Lieferkette zu mindern. Projekte in der Exploration von Antimon-Quellen in Nordamerika spielen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung dieser Herausforderungen.

Perpetua Resources Corp. (Perpetua, NASDAQ:PPTA, TSX:PPTA) betreibt das am weitesten entwickelte inländische Gold-Antimon-Projekt in den Vereinigten Staaten. Perpetuas Projekt, unter dem Namen Stibnite bekannt, liegt in Idaho, etwa 130 Kilometer nordöstlich von NevGolds Projekten Nutmeg Mountain und Zeus. Positive Entwicklungen in Stibnite, einschließlich der technologischen Entwicklung und Genehmigung, erzielten eine Förderung in Höhe von 75 Millionen US-Dollar vom Verteidigungsministerium (DOD) und eine indikative Finanzierung von mehr als 1,8 Milliarden Dollar von der Export-Import-Bank der Vereinigten Staaten (US EXIM) (siehe Pressemeldung Perpetua Resources vom 8. April 2024) (Perpetua Resources. (2025))

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81416/NevGold_161025_DEPRCOM.008.png

Abbildung 8 - Limousine Butte Landposition und bezirksweite Exploration Zur Betrachtung hier klicken

IM AUFTRAG DES BOARDS

gezeichnet

Brandon Bonifacio, President & CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Brandon Bonifacio unter bbonifacio@nev-gold.com, rufen Sie die Nummer 604-337-4997 an oder besuchen Sie unsere Website unter www.nev-gold.com.

Probenahmeverfahren, Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Die QA/QC-Protokolle von NevGold werden im Rahmen des Projekts eingehalten und umfassen die Einfügung von Doppel-, Blind- und Standardproben in alle Bohrlöcher. Eine 30-g-Gold- Brandprobe und eine Multielementanalyse mittels ICP-OES-Verfahren wurden von den nach ISO 17025 zertifizierten American Assay Labs in Reno durchgeführt.

Die historischen Datenerfassungs- und Kontrollverfahren sowie die Analyseergebnisse früherer Betreiber erscheinen angemessen und wurden gemäß den branchenüblichen Praktiken durchgeführt. Für die Daten von Newmont und US Gold wurde eine 30-g-Gold- Brandprobe und eine Multielementanalyse nach der ICP-OES-Methode MS-41 von dem nach ISO 17025 zertifizierten Unternehmen ALS Chemex (Reno oder Elko, Nevada) durchgeführt.

Die geochemische ICP-Analyse (5 g) für den Bericht von Wilson, Christiansen und Tingey wurde von Geochemical Services Inc. durchgeführt, die XRF-Analysen (Glasplättchen oder Presslinge) von der Brigham Young University.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Greg French, CPG, dem Vice President Exploration des Unternehmens, geprüft und genehmigt, der gemäß National Instrument 43-101 als qualifizierter Sachverständiger (QP) von NevGold fungiert und für die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung verantwortlich ist.

Über das Unternehmen

NevGold ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf großflächige Mineralsysteme in den bewährten Gebieten von Nevada und Idaho konzentriert. NevGold besitzt 100 % der Anteile an den Goldprojekten Limousine Butte und Cedar Wash in Nevada sowie am Goldprojekt Nutmeg Mountain und am Kupferprojekt Zeus in Idaho.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, voraussehen, schätzen, vermuten, anzeigen und andere ähnliche Wörter oder Aussagen gekennzeichnet, die darauf hindeuten, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die geplanten Arbeitsprogramme in Limousine Butte, das Explorationspotenzial in Limousine Butte und zukünftige potenzielle Projektmeilensteine wie die potenzielle Mineralressourcenschätzung (MRE). Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen implizierten oder ausdrücklichen geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage sowie die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten. Es besteht ein gewisses Risiko, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, dass die Annahmen des Managements nicht korrekt sind oder dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, und aufgrund der ihnen innewohnenden Unsicherheit sollte man sich nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen.

