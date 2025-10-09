Parse Biosciences erklärt Patent von Scale Biosciences (jetzt 10x Genomics) für ungültig

Parse Biosciences, ein führender Anbieter von zugänglichen und skalierbaren Lösungen für die Einzelzellsequenzierung, gab heute bekannt, dass das Bezirksgericht für den Bezirk Delaware dem Antrag von Parse auf summarisches Urteil zur Ungültigkeit des Patents 11.634.752 von Scale Biosciences stattgegeben hat. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die Ansprüche des Patents '752 aufgrund fehlender schriftlicher Beschreibung und fehlender Ausführbarkeit ungültig sind.

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Parse Biosciences ermöglicht Forschern die Sequenzierung von Einzelzellen in noch nie dagewesenem Umfang und mit noch nie dagewesener Effizienz. Der bahnbrechende Ansatz des Unternehmens hat bahnbrechende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Geweberegeneration, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem hervorgebracht.

Mit einer Technologie, die an der University of Washington von den Mitbegründern Alex Rosenberg und Charles Roco entwickelt wurde, hat Parse über 100 Millionen US-Dollar Kapital aufgebracht und wird mittlerweile von über 3.000 Kunden weltweit genutzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select und eine interaktive Datenanalyselösung namens Trailmaker.

Parse Biosciences hat seinen Sitz in Seattles pulsierendem Stadtteil South Lake Union, wo das Unternehmen vor kurzem einen neuen Hauptsitz und ein hochmodernes Labor bezogen hat. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.parsebiosciences.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251009931139/de/

Kaitie Kramer

kkramer@parsebiosciences.com