Siemens - Neues ATH und saisonaler Rückenwind
HSBC · Uhr
Neues ATH und saisonaler Rückenwind
Die Siemens-Aktie notiert aktuell in unmittelbarer Schlagdistanz zu einem ganz entscheidenden charttechnischen Level. Gemeint ist das alte Allzeithoch bei 244,85 EUR, dessen nachhaltiges Überwinden den zwischenzeitlichen Einbruch vom Frühjahr endgültig vergessen machen würde. Vielmehr dürfte ein neues Rekordlevel für ein prozyklisches Kaufsignal sorgen, denn der valide Vorstoß in „uncharted territory“ stellt eines der besten Signale der technischen Analyse dar. Interessant ist aktuell aber noch ein anderer Aspekt: Die Siemens-Aktie scheint ein Titel für die klassische Jahresendrally zu sein. Schließlich kann das Papier – auf Basis der Daten seit Beginn des Jahrtausends – von Anfang Oktober bis zum Jahresende im historischen Mittel um 10 % zulegen. Damit fällt der Kurszuwachs im 4. Quartal größer als im Gesamtjahr aus. Die Wahrscheinlichkeit für steigende Notierungen liegt dabei bei über 80 %. Die Ambitionen der Bullen werden durch das MACD-Kaufsignal sowie durch das Aufwärtsgap vom 2. Oktober im Tagesbereich (232,55 EUR zu 234,00 EUR) untermauert. Letzteres bietet sich im Ausbruchsfall als engmaschige Absicherung auf der Unterseite an.
Siemens (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Siemens
Quelle: LSEG, tradesignal²
