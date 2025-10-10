Qualcomm vorbörslich schwach

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Eine kartellrechtliche Untersuchung in China hat den Aktienkurs von Qualcomm am Freitag vorbörslich etwas unter Druck gesetzt. Mit einem Minus von zuletzt noch 2,1 Prozent auf 162,17 US-Dollar droht den Titeln des Halbleiterkonzerns ein Dreiwochentief.

Die chinesische Marktaufsichtsbehörde hat eine Untersuchung der Übernahme von Autotalks durch Qualcomm eingeleitet. Qualcomm hatte die Übernahme im Juni angekündigt. Laut der Erklärung wird die Behörde prüfen, ob die Übernahme durch Qualcomm gegen das chinesische Kartellrecht verstößt./gl/stk

