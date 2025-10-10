Werbung ausblenden
China überprüft Zukauf

Qualcomm vorbörslich schwach

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: Sundry Photography / Shutterstock.com

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Eine kartellrechtliche Untersuchung in China hat den Aktienkurs von Qualcomm am Freitag vorbörslich etwas unter Druck gesetzt. Mit einem Minus von zuletzt noch 2,1 Prozent auf 162,17 US-Dollar droht den Titeln des Halbleiterkonzerns ein Dreiwochentief.

Die chinesische Marktaufsichtsbehörde hat eine Untersuchung der Übernahme von Autotalks durch Qualcomm eingeleitet. Qualcomm hatte die Übernahme im Juni angekündigt. Laut der Erklärung wird die Behörde prüfen, ob die Übernahme durch Qualcomm gegen das chinesische Kartellrecht verstößt./gl/stk

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Qualcomm

Das könnte dich auch interessieren

Starke Nachfrage nach KI
Dell-Aktien ziehen an07. Okt. · dpa-AFX
Dell-Aktien ziehen an
Größter Börsengang des Jahres
Handel mit Ottobock-Aktien startetgestern, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Handel mit Ottobock-Aktien startet
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depotgestern, 12:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden