AKTIE IM FOKUS: Ströer steigen erneut - Vage Übernahmegerüchte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ströer haben am Freitag auf dem höchsten Stand seit Mitte August ihr Vortageshoch übersprungen. Am Nachmittag gewannen die Aktien 6 Prozent.

Am Markt kursieren derzeit vage Spekulationen um eine mögliche Übernahme des Außenwerbung-Spezialisten. Diese hatten dem Kurs bereits am Donnerstag im späten Handel vorübergehend Auftrieb verliehen.

Ende September hatten die Ströer-Papiere den tiefsten Stand seit drei Jahren markiert, sich seit Monatsanfang aber wieder um mehr als 13 Prozent erholt.

Anfang des Jahres hatte der Werbevermarkter einen womöglich milliardenschweren Verkauf seiner Außenwerbesparte erwogen. Das hatte die Aktien zunächst deutlich angetrieben. Ab Ende März verpuffte die Fantasie der Anleger dann aber wieder./ajx/mis/men