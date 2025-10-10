Werbung ausblenden

EQS-AFR: Klöckner & Co SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Group · Uhr
10.10.2025 / 11:04 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Klöckner & Co SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2025

Ort:

https://www.kloeckner.com/investoren/publikationen/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2025

Ort:

https://www.kloeckner.com/en/investors/publications/

10.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Klöckner & Co SE
Peter-Müller-Straße 24
40468 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.kloeckner.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2211272 10.10.2025 CET/CEST

Klöckner & Co

