EQS-AFR: Klöckner & Co SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Klöckner & Co SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
10.10.2025 / 11:04 CET/CEST
Hiermit gibt die Klöckner & Co SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2025
Ort:
https://www.kloeckner.com/investoren/publikationen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2025
Ort:
https://www.kloeckner.com/en/investors/publications/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Klöckner & Co SE
|Peter-Müller-Straße 24
|40468 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.kloeckner.com
