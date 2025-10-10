EQS-News: Bybit erhält von der Securities and Commodities Authority die erste Lizenz für den Betrieb einer Plattform für virtuelle Vermögenswerte in den Vereinigten Arabischen Emiraten

EQS-News: Bybit / Schlagwort(e): Miscellaneous

Bybit erhält von der Securities and Commodities Authority die erste Lizenz für den Betrieb einer Plattform für virtuelle Vermögenswerte in den Vereinigten Arabischen Emiraten



10.10.2025 / 14:00 CET/CEST

DUBAI, VAE, 10. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, gab heute bekannt, dass sie offiziell die Lizenz als Betreiber einer Plattform für virtuelle Vermögenswerte von der Securities and Commodities Authority (SCA) der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) erhalten hat. Bybit ist die erste Krypto-Börse, die diese Voll-Lizenz von der SCA erhalten hat, was einen historischen Meilenstein in der Vision des Landes darstellt, sich als globaler Hub für digitale Vermögenswerte zu etablieren. Diese Lizenzierung gewährleistet die vollständige Konformität der bestehenden globalen Produkte und Dienstleistungen von Bybit.

Dieser symbolische Meilenstein unterstreicht das Engagement von Bybit gegenüber seinen Nutzern, hohe Standards in Bezug auf Qualität, Produkte und Dienstleistungen zu gewährleisten, die sich aus strengen Compliance-Rahmenbedingungen nicht nur in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sondern weltweit ergeben. Dies verdeutlicht auch die langfristige globale Strategie von Bybit, sich lokal zu etablieren, sowie das Engagement des Unternehmens, Kryptowährungen in lokale Märkte zu integrieren.

Bybit erhielt im Februar 2025 zunächst die grundsätzliche Genehmigung (IPA) von der SCA, wobei das Blockchain Centre in Abu Dhabi bei der Navigation durch das robuste Rahmenwerk der SCA behilflich war. Die vollständige Lizenz unterstreicht das Vertrauen der Aufsichtsbehörde in die robuste Sicherheitsinfrastruktur, die operative Transparenz und die strengen Compliance-Standards von Bybit.

Dieser Erfolg folgt auf eine Reihe von regulatorischen Meilensteinen für Bybit im Jahr 2025 – darunter die Erlangung der MiCAR-Lizenz im Mai und die Wiederaufnahme des vollständigen Handelsbetriebs in Indien im September –, während die Börse ihre Präsenz im Rahmen einer Compliance-orientierten Roadmap in wichtigen globalen Rechtsräumen weiter ausbaut.

Ben Zhou, Co-founder und CEO von Bybit, sagte:

„Der Erhalt der vollständigen Lizenz als Betreiber einer virtuellen Vermögensplattform von der SCA ist ein Beweis für das unerschütterliche Engagement von Bybit, durch Compliance und Transparenz Vertrauen aufzubauen. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben sich zu einem weltweit führenden Land im Bereich der Regulierung digitaler Vermögenswerte entwickelt, und diese Anerkennung unterstreicht die Stärke unserer Sicherheits- und Governance-Standards.

Bei Bybit betrachten wir Regulierung als Grundlage für nachhaltiges Wachstum. Dieser Meilenstein markiert einen weiteren Schritt vorwärts in unserer globalen Regulierungsroadmap – von MiCAR in Europa über Indien bis hin zu den Vereinigten Arabischen Emiraten – während wir weiterhin neue Maßstäbe für ein sicheres und verantwortungsbewusstes Ökosystem für digitale Vermögenswerte setzen."

Helen Liu, Co-CEO von Bybit, fügte hinzu::

„Wir danken der Wertpapier- und Rohstoffbehörde aufrichtig für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung während des gesamten Lizenzierungsprozesses. Der klare, robuste und gut strukturierte Regulierungsrahmen der SCA bietet eine solide Grundlage für globale Börsen wie Bybit, um mit Zuversicht und Transparenz zu operieren.

Diese Errungenschaft wäre ohne den zukunftsorientierten Ansatz der SCA zur Förderung von Innovation und Compliance im Bereich der digitalen Vermögenswerte nicht möglich gewesen. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit zu vertiefen, indem wir mehr Ressourcen, Produkte und Fachwissen auf den Markt der Vereinigten Arabischen Emirate bringen."

Bybits kommender Plan in den VAE

Im Rahmen der Lizenz für Betreiber virtueller Vermögensplattformen der SCA wird Bybit regulierte Dienstleistungen im Bereich des Handels mit virtuellen Vermögenswerten, der Vermittlung, der Verwahrung und der Umwandlung in Fiat-Währungen für Privatkunden und institutionelle Kunden in den Vereinigten Arabischen Emiraten anbieten.

Die Börse beabsichtigt, ihre lokale Präsenz auszubauen, indem sie ein größeres regionales Betriebszentrum in Abu Dhabi mit über 500 Mitarbeitern in Abu Dhabi und Dubai errichtet, die lokale Einstellung von Mitarbeitern in den Bereichen Compliance, Betrieb und Kundenservice beschleunigt und in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern neue Bildungs- und Web3-Innovationsprogramme einführt.

Die kontinuierlichen Investitionen von Bybit in Talente, Technologie und Infrastruktur bekräftigen das langfristige Engagement des Unternehmens, die Ambitionen der Vereinigten Arabischen Emirate zu unterstützen, sich zu einem globalen Zentrum für digitale Vermögenswerte und Finanzinnovationen zu entwickeln.

Informationen zu Bybit

Bybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt (gemessen am Handelsvolumen) und bedient eine globale Gemeinschaft von mehr als 60 Millionen Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen und On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Kreativen sowie Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com.

