EQS-News: Farizon SV auf der Shortlist für den internationalen Van des Jahres

Fachjuroren aus 26 Ländern wählen Farizon SV für die IVOTY-Shortlist

Hohe Standards in Bezug auf Effizienz und Sicherheit sind entscheidende Faktoren, die die Juroren berücksichtigen

Der Gewinner wird auf der Solutrans Expo in Lyon, Frankreich, am 19. November bekannt gegeben.

HANGZHOU, China, 10. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Der brandneue, rein elektrische Großtransporter Farizon SV wurde für die renommierte Auszeichnung 2026 International Van of the Year (IVOTY) nominiert. Die Bekanntgabe erfolgt im Vorfeld der Verleihung des Gesamtsiegers, die im Rahmen einer Zeremonie auf der Nutzfahrzeugmesse Solutrans am 19. November in Lyon, Frankreich, stattfinden wird.

Eine Fachjury aus 26 Ländern hat den Farizon SV ausgewählt, nachdem sie zahlreiche neue leichte Nutzfahrzeuge (LCVs) bewertet hatte, die in diesem Jahr auf den globalen Märkten eingeführt wurden. Die Juroren berücksichtigen unter anderem den Beitrag eines Fahrzeugs zu hohen Effizienz- und Sicherheitsstandards, wenn sie über die endgültige Auswahlliste entscheiden.

Jarlath Sweeney, Chairman des International Van of the Year Award, erklärte: „Wir befinden uns in einer äußerst interessanten Phase in unserer Branche, in der neue Akteure mit innovativen Ideen auf den Markt kommen, neue Segmente schaffen und neue Lösungen anbieten, die alle auf emissionsfreien Technologien basieren. Diese neuen Marken sind sehr willkommen, und dass sie neben den bekannten Namen der Branche am Wettbewerb teilnehmen, erschwert unsere Entscheidung bei der Abstimmung zusätzlich."

Cook Xue, CEO von Farizon Auto International Company, erklärte: „Vor vier Jahren haben wir uns zum Ziel gesetzt, den weltweit besten Transporter zu entwickeln und zu bauen. Die Nominierung für den IVOTY-Award ist eine Anerkennung für die zahlreichen Ingenieure und Mitarbeiter in der Fertigung, die den Farizon SV produzieren. In Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern auf der ganzen Welt haben wir bis 2025 erfolgreich in Europa, der Golfregion und im asiatisch-pazifischen Raum eingeführt, und das Jahr mit der IVOTY-Auszeichnung abzuschließen, wäre sehr erfreulich. Wir freuen uns darauf, das Ergebnis im November zu erfahren."

Der Farizon SV

Der Farizon SV verfügt über eine Vielzahl fortschrittlicher Innovationen, darunter Drive-by-Wire-Technologie, ein einzigartiges verstecktes B-Säulen-Design und eine Cell-to-Pack-Batterieverpackung, die zusammen eine marktführende Ladekapazität bieten. Mit einer Nutzlast von bis zu 1.465 kg, einem Laderaum von bis zu 13 m³ und einer extrem niedrigen Ladehöhe von nur 550 mm setzt der SV neue Maßstäbe in Sachen Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit im globalen Segment der mittelgroßen/großen Transporter.

Eine einzige, hochspezifizierte Ausstattungsvariante umfasst serienmäßig mehrere Premium-Features, darunter ein einzigartiges Nutzlastüberwachungssystem, Sitzheizung, beheizbares Multifunktionslenkrad, beheizbare Windschutzscheibe und eine 360-Grad-Rundumsicht, je nach Markt. Ein umfassendes Paket von ADAS-Sicherheitssystemen ist ebenfalls enthalten. Der SV hat von Euro NCAP die höchste Sicherheitsbewertung von fünf Sternen erhalten.

Die Modellpalette umfasst je nach Markt eine 49 kWh-, 67 kWh- oder 83 kWh-Batterie bzw. eine 66 kWh- oder 106 kWh-Batterie . Je nach Modell beträgt die Spitzenleistung 200 kW (272 PS) und das maximale Drehmoment 343 Nm. Der SV bietet eine WLTP-Reichweite von bis zu 551 km (342 Meilen) im WLTP-Stadtzyklus und bis zu 398 km (247 Meilen) im WLTP-Kombizyklus. Eine 20- bis 80-prozentige Aufladung kann in nur 36 Minuten durchgeführt werden.

Informationen zu Farizon

Die Farizon New Energy Commercial Vehicle Group ist der Geschäftsbereich für Nutzfahrzeuge der Geely Holding Group. Mit der Unterstützung des Zentralen Forschungsinstituts der Geely Holding Group hat die Farizon New Energy Commercial Vehicle Group Chinas größtes Forschungsinstitut für neue Energie-Nutzfahrzeuge gegründet. Das Unternehmen ist für die Forschung und Entwicklung einer neuen Generation umweltfreundlicher und intelligenter Nutzfahrzeugprodukte auf Basis von Pkw-Technologie verantwortlich. Farizon ist die erste chinesische Nutzfahrzeugmarke, die ein komplettes Sortiment an neuen Energieprodukten anbietet. Farizon hat sich zum Ziel gesetzt, ein umfassender Anbieter von intelligenten und umweltfreundlichen Verkehrstechnologien zu werden.

Farizon hat seinen Marktanteil in China drei Jahre in Folge verdoppelt und mit einem Produktmarktanteil von über 20 % seine führende Position in der Branche für neue Energiefahrzeuge kontinuierlich gefestigt. Im Jahr 2024 hat Farizon den Meilenstein von 300.000 verkauften Einheiten erreicht und ist damit die erste Marke für neue Energiefahrzeuge, die dieses Ziel erreicht hat.

Weitere Informationen zu Zhejiang Geely Farizon New Energy Commercial Vehicle Group finden Sie auf der offiziellen Website https://global.geelycv.com/

