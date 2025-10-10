Werbung ausblenden
Johnson & Johnson - Dauerläufer gibt wieder Gas

Uhr
Dividenden-Aristokraten
Zweifelsfrei gehört die Aktie von Johnson & Johnson zu den absoluten Dauerläufern unter den amerikanischen Standardwerten. Während der letzten 45 Jahre stieg der Titel mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks. Charttechnisch wurde der Basisaufwärtstrend zwar regelmäßig von Konsolidierungen unterbrochen, doch genau diese Perioden des Kräftesammelns tragen entscheidend zur Nachhaltigkeit des beschriebenen Trends bei. In diesem Kontext befindet sich das Papier aktuell in einer äußerst spannenden Ausgangslage: so gelangen zuletzt der Ausbruch aus einer klassischen Korrekturflagge sowie jüngst dank des Sprungs über das alte Allzeithoch bei 186,69 USD die Auflösung der Tradingrange zwischen 140 USD und 190 USD (siehe Chart). Damit hat die Aktie sogar zwei unterschiedliche Konsolidierungsmuster nach oben aufgelöst, sodass der beschriebene Basisaufwärtstrend nun möglicherweise wieder Fahrt aufnimmt. Während sich das Kursziel aus der beschriebenen Flagge auf 215 USD taxieren lässt, hält die diskutierte Schiebezone langfristig sogar ein Kursziel von knapp 240 USD bereit. Als Absicherung auf der Unterseite ist dagegen das Hoch vom Dezember 2022 bei der 181 USD prädestiniert.

Johnson & Johnson (Monthly)

Chart Johnson & Johnson
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Johnson & Johnson

Chart Johnson & Johnson
Quelle: LSEG, tradesignal²



