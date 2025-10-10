Macron ernennt Lecornu erneut zum Premier
dpa-AFX · Uhr
PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den zurückgetretenen Premier Sébastien Lecornu erneut zum Regierungschef ernannt. Wie der Élysée-Palast mitteilte, soll der 39-Jährige nach seinen Bemühungen zur Lösung der Regierungskrise als Premier weitermachen und ein neues Kabinett zusammenstellen./evs/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
Deutschland besonders betroffenEU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln07. Okt. · dpa-AFX
Technologie-Wettbewerb mit den USAChina weitet Exportbeschränkungen bei seltenen Erden ausgestern, 08:43 Uhr · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungCybersecurity bleibt stark – und ein führender Player steht vor dem Ausbruchgestern, 15:20 Uhr · onvista
Bilanzanalyse zum IPOOttobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depotgestern, 12:15 Uhr · onvista