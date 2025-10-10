Palo Alto Networks - Massiver Widerstand: mit ATH geknackt!

Völlig zu Recht hatten wir die horizontalen Widerstände zwischen 205 USD und 210 USD in unserer letzten charttechnischen Einschätzung der Palo Alto-Aktie als „ultimativen Deckel“ bezeichnet (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 29. September). Seit November 2024 war hier insgesamt sechs Mal „oben“, sodass sich zusammen mit den Tiefpunkten bei rund 142 USD zudem eine Schiebezone im Kursverlauf fest verankert hatte. Mit dem Sprung auf ein neues Allzeithoch bei 217,94 USD hat der Technologietitel den beschriebenen Deckel nun gelüftet und damit gleichzeitig die beschriebene Tradingrange nach oben aufgelöst (siehe Chart). In der Summe entsteht aktuell ein prozyklisches Investmentkaufsignal. Als Sahnehäubchen gibt es einen unserer Lieblingsansätze, welcher ein hohes Momentum mit dem Abschluss von Konsolidierungsformationen kombiniert, gratis dazu. Aus der Höhe der Schiebezone ergibt sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von mindestens 65 USD, während sich das Hoch vom Februar 2024 bei 190,42 USD als engmaschige Absicherung anbietet. Damit ist gleichzeitig ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis gewährleistet.

PALO ALTO NETWORKS (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PALO ALTO NETWORKS

Quelle: LSEG, tradesignal²

