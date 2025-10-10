Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Reform des Bürgergeldes
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zur Reform des Bürgergeldes:
"Die Einsparmöglichkeiten sind keineswegs so hoch, wie etliche Unionspolitiker verkündeten. Wichtiger ist das Signal - und rasche Sanktionen für Verweigerer. Wenn da möglichst viele in Arbeit gebracht werden können, würde das die Sozialkassen entlasten. Die Botschaft ist klar - und richtig: Wer arbeiten kann, dem ist das auch zuzumuten. Wobei anzumerken ist: Man wünscht der Koalition so viel Ehrgeiz auch bei anderen Missbrauchs-Tatbeständen mit weitaus höherem Umfang, etwa bei der Steuerhinterziehung."/yyzz/DP/men
