Werbung ausblenden

Pressestimme: 'Nürnberger Nachrichten' zur Reform des Bürgergeldes

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Nachrichten" zur Reform des Bürgergeldes:

"Die Einsparmöglichkeiten sind keineswegs so hoch, wie etliche Unionspolitiker verkündeten. Wichtiger ist das Signal - und rasche Sanktionen für Verweigerer. Wenn da möglichst viele in Arbeit gebracht werden können, würde das die Sozialkassen entlasten. Die Botschaft ist klar - und richtig: Wer arbeiten kann, dem ist das auch zuzumuten. Wobei anzumerken ist: Man wünscht der Koalition so viel Ehrgeiz auch bei anderen Missbrauchs-Tatbeständen mit weitaus höherem Umfang, etwa bei der Steuerhinterziehung."/yyzz/DP/men

Das könnte dich auch interessieren

Deutschland besonders betroffen
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln07. Okt. · dpa-AFX
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln
Technologie-Wettbewerb mit den USA
China weitet Exportbeschränkungen bei seltenen Erden ausgestern, 08:43 Uhr · dpa-AFX
China weitet Exportbeschränkungen bei seltenen Erden aus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depotgestern, 12:15 Uhr · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden