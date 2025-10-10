Werbung ausblenden

TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 10. Oktober 2025

 
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen (detailliert)
07:30 DNK: Tryg, Q3-Zahlen
11:00 DEU: VW-Konzern, Auslieferungen Q3/25
DEU: BMW, Pre-Close-Call Q3
DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q3

TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/25
10:00 ITA: Industrieproduktion 8/25
16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 10/25 (1. Schätzung)

EUR: S&P zu Italien
EUR: Scope zu EU

SONSTIGE TERMINE
DEU: Bundestag
+ 09.00 Erste Lesung des geplanten Tariftreuegesetzes
+ 12.30 Erste Lesung von Gesetzen zur beschleunigten Vergabe öffentlicher Aufträge
+ 14.15 Aktuelle Stunde zur Industriepolitik

11:00 DEU: Mündliche Verhandlung zur Sammelklage des Bundesverbands Verbraucherzentrale gegen Meta wegen Datendiebstahls bei Facebook

LUX: Treffen der EU-Finanzminister

GBR: Britische Regierung, Fujitsu und Postamt reagieren auf Abschlussbericht zur Horizon-Untersuchung. Im sogenannten Horizon-Skandal geht es um Hunderte frühere selbstständige Filialleiter des staatseigenen Unternehmens Post Office, die wegen einer fehlerhaften Software beschuldigt wurden, sich bereichert zu haben.

