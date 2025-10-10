TAGESVORSCHAU: Termine am 10. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 10. Oktober 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Gerresheimer, Q3-Zahlen (detailliert) 07:30 DNK: Tryg, Q3-Zahlen 11:00 DEU: VW-Konzern, Auslieferungen Q3/25 DEU: BMW, Pre-Close-Call Q3 DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q3 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 9/25 10:00 ITA: Industrieproduktion 8/25 16:00 USA: Universität Michigan Stimmungsindex 10/25 (1. Schätzung) EUR: S&P zu Italien EUR: Scope zu EU SONSTIGE TERMINE DEU: Bundestag + 09.00 Erste Lesung des geplanten Tariftreuegesetzes + 12.30 Erste Lesung von Gesetzen zur beschleunigten Vergabe öffentlicher Aufträge + 14.15 Aktuelle Stunde zur Industriepolitik 11:00 DEU: Mündliche Verhandlung zur Sammelklage des Bundesverbands Verbraucherzentrale gegen Meta wegen Datendiebstahls bei Facebook LUX: Treffen der EU-Finanzminister GBR: Britische Regierung, Fujitsu und Postamt reagieren auf Abschlussbericht zur Horizon-Untersuchung. Im sogenannten Horizon-Skandal geht es um Hunderte frühere selbstständige Filialleiter des staatseigenen Unternehmens Post Office, die wegen einer fehlerhaften Software beschuldigt wurden, sich bereichert zu haben.

