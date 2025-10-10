USA kritisieren Entscheidung zu Friedensnobelpreis

Washington (Reuters) - Das US-Präsidialamt hat die Vergabe des Friedensnobelpreises an die venezolanische Oppositionsführerin Maria Corina Machado anstelle von US-Präsident Donald Trump kritisiert.

Das Nobelkomitee habe bewiesen, dass es die Politik über den Frieden stelle, schrieb der Sprecher des Weißen Hauses, Steven Cheung, am Freitag auf der Online-Plattform X. "Präsident Trump wird weiterhin Friedensabkommen schließen, Kriege beenden und Leben retten", erklärte Cheung weiter. "Er hat das Herz eines Menschenfreundes, und es wird niemals jemanden wie ihn geben, der allein durch die Kraft seines Willens Berge versetzen kann", fügte er mit Blick auf Trump hinzu. Das norwegische Nobelkomitee hatte den Preis am Freitag Machado für ihren Einsatz für Demokratie in ihrem Land zuerkannt.

(Bericht von Susan Heavey; bearbeitet von Alexander Ratz, redigiert von Christian Götz.)