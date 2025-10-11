Werbung ausblenden

Gaza-Gipfel in Ägypten geplant mit Trump und al-Sisi

dpa-AFX · Uhr
KAIRO (dpa-AFX) - Nach dem Durchbruch in den Gaza-Verhandlungen ist ein internationales Gipfeltreffen im ägyptischen Scharm el Scheich geplant. Den Vorsitz sollen dabei US-Präsident Donald Trump und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi haben, wie das Außenministerium in Kairo mitteilte. Die Außenminister beider Länder, Marco Rubio und Badr Abdel-Atti, hätten in einem Telefonat die Vorbereitungen dazu besprochen. Ein Tag für das Gipfeltreffen wurde nicht genannt.

Trump hat angekündigt, dass er am Sonntag zu einer Reise nach Ägypten und Israel aufbrechen wolle. In Ägypten will er nach eigenen Worten an einer "offiziellen Unterzeichnung" des Abkommens zwischen Israel und der islamistischen Hamas teilnehmen, zudem will er in Israel eine Rede vor dem israelischen Parlament halten. Am Dienstagabend will Trump voraussichtlich in die USA zurückkehren.

Erwartet wird in Ägypten unter anderem eine mögliche Teilnahme von Bundeskanzler Friedrich Merz, den al-Sisi zu einer Zeremonie anlässlich der Einigung nach Ägypten eingeladen hat. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es, der Kanzler habe die Einladung dankend entgegengenommen. Offiziell bestätigt wurde eine Reise des Kanzlers bisher aber nicht./jot/DP/zb

