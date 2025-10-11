Werbung ausblenden

Trump kündigt Rede vor israelischem Parlament an

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump wird auf seiner bevorstehenden Nahost-Reise vor dem israelischen Parlament sprechen. Außerdem werde er in die ägyptische Hauptstadt Kairo reisen, kündigte der Republikaner im Weißen Haus vor dem geplanten Beginn seiner Reise am Sonntag an. Genaue Termine für die einzelnen Reisestationen nannte er nicht./rin/DP/zb

