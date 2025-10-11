Trump kündigt Rede vor israelischem Parlament an
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump wird auf seiner bevorstehenden Nahost-Reise vor dem israelischen Parlament sprechen. Außerdem werde er in die ägyptische Hauptstadt Kairo reisen, kündigte der Republikaner im Weißen Haus vor dem geplanten Beginn seiner Reise am Sonntag an. Genaue Termine für die einzelnen Reisestationen nannte er nicht./rin/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
Deutschland nicht als Standort dabeiKI-Boom: Sechs neue "Fabriken" in der EU geplantgestern, 14:25 Uhr · dpa-AFX
Technologie-Wettbewerb mit den USAChina weitet Exportbeschränkungen bei seltenen Erden aus09. Okt. · dpa-AFX
Deutschland besonders betroffenEU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln07. Okt. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungCybersecurity bleibt stark – und ein führender Player steht vor dem Ausbruch09. Okt. · onvista