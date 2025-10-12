Entwicklungsministerin Alabali Radovan: Dreistelliger Millionenbetrag für Gaza

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland wird den Wiederaufbau in Gaza nach den Worten von Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan mit einem dreistelligen Millionenbetrag unterstützen. Ein Teil der Entwicklungshilfe sei nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 eingefroren worden und stehe jetzt wieder zur Verfügung, sagte die SPD-Politikerin im "Bericht aus Berlin". Der genaue Betrag stehe aber noch nicht fest. "Es wird ein dreistelliger Millionenbeitrag sein."

Deutschland werde aber auch direkte Übergangshilfen leisten, etwa mit Notunterkünften, die schon bereitstünden. Zugleich machte Alabali Radovan deutlich, dass die Gesamtsumme für den Wiederaufbau Gazas sehr hoch sei und nicht von Deutschland allein gestemmt werden könne. "Das müssen wir gemeinsam in der internationalen Gemeinschaft leisten."

Deutschland will dazu gemeinsam mit Ägypten zu einer Wiederaufbau-Konferenz einladen. "Die wird in den nächsten Wochen stattfinden", sagte die Ministerin. Details dazu erwarte sie in den kommenden Tagen./jcf/DP/men