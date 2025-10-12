Werbung ausblenden

Élysée-Palast: Macron reist Montag zu Gaza-Gipfel

dpa-AFX · Uhr
PARIS (dpa-AFX) - Nach dem Durchbruch in den Gaza-Verhandlungen will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu einem in Ägypten geplanten internationalen Gipfel reisen, bei dem über die Umsetzung des Friedensplans beraten werden soll. Der Élysée-Palast gab in einer Mitteilung den Tag des Treffens in Scharm el Scheich mit Montag an.

Den Vorsitz des internationalen Gipfels sollen US-Präsident Donald Trump und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi haben, wie das Außenministerium in Kairo zuvor mitgeteilt hatte. Möglich ist auch die Teilnahme von Bundeskanzler Friedrich Merz, den al-Sisi zu einer Zeremonie anlässlich der Einigung eingeladen hat. Offiziell bestätigt wurde eine Reise des Kanzlers bisher aber nicht.

Macron wolle bei dem Treffen über Sicherheit, Regierungsführung und Wiederaufbau sprechen, teilte der Élysée-Palast mit. All dies solle eine Stabilisierung der Region auf Grundlage der Zwei-Staaten-Lösung ermöglichen./evs/DP/zb

