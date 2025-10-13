Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabilisiert sich - Trump rudert zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Hin und Her im Zollstreit zwischen den USA und China hat den Dax wieder fest im Griff. Nach einem Absturz um mehrere hundert Punkte am Freitag gegen Handelsschluss hat sich der deutsche Leitindex am Montag etwas beruhigt.

Der Dax schloss 0,60 Prozent im Plus bei 24.387,93 Zählern. Am Donnerstag war das Börsenbarometer beflügelt von Zinssenkungsfantasien und fortgesetzter Begeisterung rund um Künstliche Intelligenz auf ein Rekordhoch von 24.771 Zählern geklettert. Der MDax , der Index der mittelgroßen Unternehmen, stieg am Montag um 0,65 Prozent auf 30.447,59 Punkte.

Nachdem China in der vergangenen Woche seine Exportkontrollen für Seltene Erden und für Technik zur Gewinnung dieser verschärft hatte, stellte US-Präsident Donald Trump am Freitag sein geplantes Treffen mit Präsident Xi Jinping in Südkorea infrage und drohte mit weiteren 100-Prozent-Zöllen. Dies- und jenseits des Atlantiks reagierten die Börsen darauf mit heftigen Kursverlusten. Am Sonntag schließlich ruderte Trump zurück.

Auf der Platform Truth Social schrieb der Präsident: "Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut". Xi habe nur einen "schlechten Moment gehabt", und keiner von ihnen wolle China in eine "Depression" stürzen. Vielmehr wollten die "USA China helfen, nicht schaden". Wie der Republikaner zu dieser Einschätzung gelangte, blieb bislang unklar./la/he