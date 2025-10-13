Werbung ausblenden

AKTIEN IM FOKUS: Michelin nach Prognosesenkung unter Druck

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK/PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Prognosesenkung von Michelin hat die Papiere des Reifenherstellers am Montagabend belastet. Wie die Franzosen nach dem Börsenschluss in Europa mitteilten, soll das operative Ergebnis in diesem Jahr bei 2,6 bis 3 Milliarden Euro liegen statt ursprünglich angepeilt mehr als 3,4 Milliarden.

Die in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine von Michelin fielen um mehr als 5 Prozent. In Nordamerika sank der Umsatz von Michelin im ersten Geschäftsquartal um annähernd zehn Prozent, hieß es vom Unternehmen.

Die Papiere des Michelin-Konkurrenten Continental gerieten nach der Nachricht ebenfalls unter Druck und gaben auf Tradegate nachbörslich zum Xetra-Schluss um mehr als 1 Prozent nach./ajx/jha/

