EQS-CMS: Aktienrückkauf / Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

13.10.2025

GFT Technologies SE / Erwerb eigener Aktien – 2. Tranche – 11. Zwischenmeldung

Stuttgart, den 13. Oktober 2025 – Die GFT Technologies SE hat im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis einschließlich zum 10. Oktober 2025 insgesamt 31.193 Stückaktien der GFT Technologies SE (ISIN: DE0005800601) im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn mit der Bekanntmachung vom 28. Juli 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt wurde.

Es wurden im Zeitraum vom 06. Oktober 2025 bis einschließlich zum 10. Oktober 2025 Aktien wie folgt erworben:

Datum Anzahl Aktien Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Gesamtkaufpreis (EUR)* 06.10.2025 5.255 17,8139 93.611,96 07.10.2025 8.035 18,1838 146.106,60 08.10.2025 7.230 18,0997 130.860,90 09.10.2025 7.115 18,2508 129.854,34 10.10.2025 3.558 18,2731 65.015,62 Gesamt 31.193 18,1274 565.449,42

*Ohne Erwerbsnebenkosten

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 15. April 2025 bis einschließlich zum 10. Oktober 2025 durch die GFT Technologies SE erworbenen Aktien beläuft sich auf 761.138 Aktien.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter https://www.gft.com/de/de/about-us/investor-relations/aktienrueckkaufprogramm abrufbar.

Der Erwerb der Stückaktien der GFT Technologies SE erfolgte durch ein von der GFT Technologies SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra-Handel).

Sprache: Deutsch Unternehmen: GFT Technologies SE Schelmenwasenstraße 34 70567 Stuttgart Deutschland Internet: www.gft.com

2211808 13.10.2025 CET/CEST