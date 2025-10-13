EQS-News: PSI Software SE und Warburg Pincus schließen Investmentvereinbarung; Warburg Pincus kündigt öffentliches Übernahmeangebot an

EQS-News: Zest Bidco GmbH / Schlagwort(e): Übernahmeangebot

PSI Software SE und Warburg Pincus schließen Investmentvereinbarung; Warburg Pincus kündigt öffentliches Übernahmeangebot an



13.10.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PSI Software SE und Warburg Pincus schließen Investmentvereinbarung; Warburg Pincus kündigt öffentliches Übernahmeangebot an

PSI Software SE und Warburg Pincus schließen Investmentvereinbarung über strategische Partnerschaft zum Ausbau der Marktposition und des langfristigen Wachstums von PSI im Energie- und Industrie-Softwaremarkt.

Warburg Pincus kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von EUR 45,00 in bar je PSI-Aktie an; Angebot entspricht einer hochattraktiven Prämie von 83,7% auf den Xetra-Schlusskurs der PSI-Aktie am 8. Oktober 20251 sowie von 62,6% auf den unbeeinflussten volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs vor dem 9. Oktober 20251.

Warburg Pincus hat sich ca. 28,5% PSI-Aktien über Vereinbarungen mit PSI-Ankeraktionären gesichert, welche ihre PSI-Aktien im Rahmen des Angebots verkaufen, wovon ein Ankeraktionär einen Teil seiner Erlöse, die ca. 5,8% des Grundkapitals von PSI entsprechen, neben Warburg Pincus in die Holdingstruktur reinvestieren wird.

Das Angebot bietet PSI-Aktionären Möglichkeit, wesentlichen Teil des erwarteten langfristigen Wertzuwachses sofort und vorab zu realisieren. Das Angebot wird der Mindestannahmeschwelle von 50% plus einer Aktie sowie den üblichen regulatorischen Bedingungen unterliegen.

E.ON wird ihre Anteile an PSI behalten und PSI weiterhin als strategischer Investor unterstützen.

Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen das Angebot und sehen in der strategischen Partnerschaft erheblichen Mehrwert für PSI und ihre Stakeholder.

Warburg Pincus beabsichtigt, PSI nach Abwicklung des Angebots von der Börse zu nehmen; der Vorstand unterstützt dieses Vorhaben.

Warburg Pincus hat sich in Investmentvereinbarung verpflichtet, für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Abwicklung des Angebots keinen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abzuschließen.

Berlin, 13. Oktober 2025. Die Zest Bidco GmbH, eine Holdinggesellschaft, die von Investmentfonds kontrolliert wird, die von Warburg Pincus LLC verwaltet werden (gemeinsam "Warburg Pincus") hat am heutigen Tag ihre Absicht bekannt gegeben, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot ("Angebot") für alle ausstehenden Aktien der PSI Software SE ("PSI"), einem technologisch führenden Anbieter von Prozesssteuerungssoftware für den Betrieb von Energienetzen und industrieller Produktion, gegen Zahlung einer Geldleistung von EUR 45,00 je PSI Aktie ("Angebotspreis") zu unterbreiten. In diesem Zusammenhang haben Warburg Pincus und PSI eine Investmentvereinbarung über die strategische Partnerschaft mit PSI geschlossen ("Investmentvereinbarung").

Die E.ON Verwaltungs GmbH ("E.ON") als derzeit zweitgrößter Aktionär und bedeutender Kunde der PSI bleibt Aktionär der PSI mit der derzeitigen Beteiligung in Höhe von ca. 17,8% und hat eine Nichtandienungsvereinbarung mit Warburg Pincus geschlossen. E.ON und Warburg Pincus haben auch eine Rahmenvereinbarung geschlossen, welche ihre Beziehung und die künftige Zusammenarbeit mit PSI und der Geschäftsführung regelt. Außerdem ist E.ON Partei der Investmentvereinbarung und gilt im Zusammenhang mit dem Angebot als mit Warburg Pincus gemeinsam handelnde Person.

Warburg Pincus versteht sich als strategischer Partner, der die Unternehmenskultur von PSI unterstützt und mit den Teams in Berlin und den USA umfassende Expertise in den Bereichen Software und Energie einbringen wird. Neben einer stabilen Eigentümerstruktur wird Warburg Pincus seine Experten für Value Creation sowie zusätzliche finanzielle Unterstützung beisteuern, um PSI als Marktführer in der DACH-Region zu positionieren und den Weg für gezielte internationale Expansion zu ebnen.

Robert Klaffus, Vorstandsvorsitzender der PSI, sagte:

"Die PSI entwickelt sich zu einem high-performance Softwareunternehmen mit Fokus auf Software-as-a-Service (SaaS), Cloud-gestützte Lösungen und industrieller KI. Dabei bauen wir auf unsere jahrzehntelange Erfahrung und eine starke europäische Basis. Globale Trends wie Dekarbonisierung, Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung sowie die zunehmende Komplexität industrieller Systeme schaffen eine starke Dynamik für softwarebasierte Innovationen. Die Partnerschaft mit Warburg Pincus bietet uns die erforderliche Erfahrung, finanzielle Stärke und den operativen Rückhalt, um die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie zu beschleunigen. Gemeinsam können wir PSI als weltweit führende Anbieterin für Energie- und Industriesoftware etablieren."

Norman Rentrop, Ankeraktionäre der PSI, sagte:

"Als langfristiger, werteorientierter Investor freue ich mich, dass mit Warburg Pincus und E.ON ein starkes Gesellschafterkonsortium entsteht, das gemeinsam mit dem Management Team die nächste Entwicklungsphase von PSI vorantreiben wird. Ich bleibe dem Unternehmen verbunden und bin überzeugt, dass PSI vor einer sehr erfolgreichen Zukunft steht."

Max Fowinkel, Managing Director and Head of Europe Technology, und Ryan Dalton, Managing Director, Warburg Pincus:

"Wir freuen uns sehr, dass PSI uns als Partner gewählt hat, um die Position als Marktführer im globalen Energie- und Industrie-Softwaremarkt zu stärken. Warburg Pincus verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Software und Energie sowie über eine langjährige Erfolgsbilanz bei Take-Private-Transaktionen. Deshalb sind wir überzeugt davon, dass Warburg Pincus der richtige Partner für die nächste Wachstumsphase von PSI ist."

Details zum Angebot:

Der Angebotspreis von EUR 45,00 je PSI-Aktie, impliziert eine Unternehmensbewertung für PSI von ca. EUR 702 Millionen und entspricht einer hochattraktiven Prämie von 62,6% auf den unbeeinflussten volumengewichteten Durchschnittskurs der PSI-Aktie in den letzten drei Monaten vor dem 9. Oktober 2025 und einer Prämie von 83,7% auf den Xetra-Schlusskurs der PSI-Aktie am 8. Oktober 2025. Das Angebot bietet den PSI-Aktionären mithin die Möglichkeit, einen wesentlichen Teil des erwarteten langfristigen Wertzuwachses sofort und vorab zu realisieren.

Warburg Pincus hat sich die Unterstützung des Angebots durch gewisse Ankeraktionäre mittels Aktienkaufverträgen und unwiderruflichen Andienungsvereinbarungen über rund 28,5% der PSI-Aktien gesichert. Ein Ankeraktionär wird einen Teil seiner Erlöse, die ca. 5,8% des gesamten Grundkapitals von PSI entsprechen, neben Warburg Pincus in die Holdingstruktur reinvestieren.

Nach dem Vollzug des Angebots beabsichtigt Warburg Pincus, PSI von der Börse zu nehmen. Der Vorstand von PSI betrachtet die Umsetzung seiner langfristigen Strategie außerhalb des Börsenumfelds als vorteilhaft und unterstützt, vorbehaltlich ihrer Sorgfalts- und Treuepflichten, das von Warburg Pincus beabsichtigte mögliche Delisting.

Warburg Pincus benötigt für die Finanzierung des Angebots sowie der Erreichung der strategischen und wirtschaftlichen Ziele keinen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Deshalb hat sich Warburg Pincus in der Investmentvereinbarung verpflichtet, für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Abwicklung des Angebots keinen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit PSI abzuschließen.

Das Angebot erfolgt zu den in der Angebotsunterlage dargelegten Bestimmungen und Bedingungen, die unter dem Vorbehalt der Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stehen, und wird zu diesen Bedingungen durchgeführt. Nach Erteilung der Genehmigung durch die BaFin wird die Angebotsunterlage gemäß dem deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz veröffentlicht und die Annahmefrist des Angebots beginnt. Das Angebot wird einer Mindestannahmeschwelle von 50% plus einer Aktie sowie den üblichen kartellrechtlichen sowie außenwirtschaftsrechtlichen Freigaben unterliegen.

Die Angebotsunterlage (sobald sie verfügbar ist) und alle sonstigen mit dem geplanten Angebot zusammenhängenden Informationen werden auf nachfolgender Website veröffentlicht: https://www.offer-power.com.

Warburg Pincus wird von J.P. Morgan als Finanzberater und von Kirkland & Ellis International LLP als Rechtsberater unterstützt.

Über Warburg Pincus:

Warburg Pincus LLC ist der Pionier im Bereich globaler Wachstumsinvestitionen. Das Unternehmen besteht seit 1966 als Partnerschaft und verfügt über die Flexibilität und Erfahrung, um Investoren und Managementteams über Marktzyklen hinweg nachhaltig zum Erfolg zu führen. Aktuell verwaltet das Unternehmen mehr als 86 Milliarden US-Dollar und hat über 220 Unternehmen im Portfolio, die über unterschiedliche Entwicklungsphasen, Branchen und Regionen verteilt sind. Seit Gründung hat Warburg Pincus im Rahmen seiner Private Equity-, Immobilien- und Kapitallösungsstrategien in mehr als 1.000 Unternehmen investiert.

Warburg Pincus hat seinen Hauptsitz in New York und unterhält Büros in Amsterdam, Peking, Berlin, Hongkong, Houston, London, Luxemburg, Mumbai, Mauritius, San Francisco, São Paulo, Shanghai und Singapur. Weitere Informationen unter https://www.warburgpincus.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.



Kontakt Investor Relations / Presse:

Warburg Pincus

Alice Gibb

Director – Head of Communications, Europe

T:+44 207 306 30 90

E: alice.gibb@warburgpincus.com

Katharina Gebsattel

Communications

T: +49 172 718 68 57

E: katharina.gebsattel@warburgpincus.com

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der PSI Software SE dar. Das Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Regelungen werden erst nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Das Angebot wird ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika unterliegen. Jeder Vertrag, der durch Annahme des Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

13.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Zest Bidco GmbH An der Rödlerwies. 4, c/o Katharina Klein 66740 Saarlouis Deutschland EQS News ID: 2211540

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2211540 13.10.2025 CET/CEST