EQS-DD: Aumann AG: Jan-Henrik Pollitt, Erwerb von 1.193 Aktien durch Ausübung von Optionsrechten im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2020

13.10.2025 / 13:30 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Jan-Henrik Nachname(n): Pollitt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Aumann AG

b) LEI

529900GLI93PGU71F690

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2DAM03

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 1.193 Aktien durch Ausübung von Optionsrechten im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2020 Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,00 EUR 0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

10.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

Aumann AG Dieselstraße 6 48361 Beelen Deutschland

