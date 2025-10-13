EQS-DD: Aumann AG: Sebastian Roll, Erwerb von 2.387 Aktien durch Ausübung von Optionsrechten im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2020
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.10.2025 / 13:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Sebastian
|Nachname(n):
|Roll
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Aumann AG
b) LEI
|529900GLI93PGU71F690
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A2DAM03
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 2.387 Aktien durch Ausübung von Optionsrechten im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2020
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,00 EUR
|0,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|10.10.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
101232 13.10.2025 CET/CEST