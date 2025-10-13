Werbung ausblenden

EQS-DD: Aumann AG: Sebastian Roll, Erwerb von 2.387 Aktien durch Ausübung von Optionsrechten im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2020

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.10.2025 / 13:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Sebastian
Nachname(n):Roll

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Aumann AG

b) LEI

529900GLI93PGU71F690 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A2DAM03

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 2.387 Aktien durch Ausübung von Optionsrechten im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2020
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
0,00 EUR0,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
nicht bezifferbarnicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

10.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

13.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Aumann AG
Dieselstraße 6
48361 Beelen
Deutschland
Internet:www.aumann.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

101232 13.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Aumann

Das könnte dich auch interessieren

Aktien Frankfurt
Aufwärtsdrang im Dax erlahmt etwas10. Okt. · dpa-AFX
Aufwärtsdrang im Dax erlahmt etwas
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intaktgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depot09. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden