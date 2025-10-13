EQS-News: Eine bahnbrechende Partnerschaft: HAVIT geht Partnerschaft mit drei internationalen E-Sport-Teams ein, um die globale Präsenz zu erweitern

EQS-News: GUANGZHOU HAVIT TECHNOLOGY CO., LTD. / Schlagwort(e): Vereinbarung

Eine bahnbrechende Partnerschaft: HAVIT geht Partnerschaft mit drei internationalen E-Sport-Teams ein, um die globale Präsenz zu erweitern



13.10.2025 / 09:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





GUANGZHOU, China, 13. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- HAVIT, eine führende globale Marke für Verbrauchertechnologie, gibt heute offiziell strategische Partnerschaften mit drei international renommierten E-Sport-Teams bekannt: Vivo Keyd Stars aus Brasilien, Galatasaray Esports aus der Türkei und Beşiktaş Esports. Dies markiert eine neue Phase in HAVITs globaler E-Sport-Expansion und stärkt seinen Einfluss im weltweiten E-Sport-Ökosystem weiter.

Starker Vorstoß in den E-Sport-Markt

HAVIT hat sowohl auf dem türkischen als auch auf dem lateinamerikanischen Markt bemerkenswerte Erfolge im E-Sport-Sektor erzielt.

In der Türkei sind die Gaming-Headsets von HAVIT auf der führenden Plattform Trendyol konstant auf Platz 1. Um sich noch stärker in das lokale E-Sport-Ökosystem zu integrieren, arbeitet HAVIT mit Galatasaray Esports und Beşiktaş Esports zusammen, die für ihr prestigeträchtiges Erbe sowie ihre jugendliche Energie bekannt sind und jeweils eine große Fangemeinde haben. Diese Zusammenarbeit stärkt nicht nur die Marktführerschaft von HAVIT, sondern vertieft auch die Verbindung zur lokalen E-Sport-Community.

Darüber hinaus geht HAVIT in das zweite Jahr seiner Partnerschaft mit Vivo Keyd Stars, Brasiliens führendem E-Sport-Team, und stellt Hochleistungs-Gaming-Ausrüstung bereit, um die Spielstärke des Teams zu unterstützen. Mit der Ausrüstung von HAVIT und ihrem eigenen unermüdlichen Einsatz gewann VKS die Meisterschaft im „LTA South 2025 Split 3" und wird Brasilien bei der „League of Legends"-Weltmeisterschaft 2025 vertreten. Diese Partnerschaft unterstreicht sowohl die Stärke des Teams als auch HAVITs Bestreben, die Entwicklung des brasilianischen Esports voranzutreiben.

Markenvision: Aufbau eines globalen E-Sport-Netzwerks

Diese strategische Partnerschaft zwischen Brasilien und der Türkei ist ein wichtiger Schritt in HAVITs regionaler Marktexpansion und legt ein solides Fundament für HAVITs zukünftige Präsenz in weiteren E-Sport-Ökosystemen in Europa, Amerika sowie darüber hinaus.

„Die Zusammenarbeit mit diesen Teams ist eine wichtige Umsetzung von HAVITs ‚For Fun. For Games. For Champions'", sagte Yao, Brand Director bei HAVIT. „Indem wir Technologie mit E-Sport verbinden, wollen wir Gamer weltweit dazu inspirieren, Grenzen zu überschreiten und die Zukunft des Gamings mitzugestalten."

Treffen Sie HAVIT auf globalen Fachmessen

HAVIT wird seine neuesten Innovationen auf globalen Messen präsentieren und lädt jeden herzlich ein, die Produkte aus erster Hand zu erleben.

Kommende Ausstellungen:

Die 138. Canton Fair (Guangzhou, China, 15.–19. Oktober)

Global Sources Mobile Electronics Show (Hongkong, China, 18.–21. Oktober).

Informationen zu HAVIT

Das 1998 gegründete Unternehmen HAVIT ist in über 110 Ländern sowie Regionen vertreten und bietet innovative Gaming-Ausrüstung, Audiogeräte und Smart-Life-Produkte an. Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Audio liefert HAVIT Gaming leistungsorientierte E-Sport-Gaming-Ausrüstung, die Spieler auf der ganzen Welt unterstützt.

