Gipfeltreffen zum Gaza-Abkommen in Ägypten läuft an

SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX) - In Ägypten läuft zeitgleich zu US-Präsident Donald Trumps Besuch in Israel das Gipfeltreffen zum Gaza-Krieg an. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi empfing in Scharm el Scheich unter anderem den Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

In dem Ort auf der Sinai-Halbinsel trafen auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas ein. Auch Trump wird dort am Nachmittag erwartet.

In Scharm el Scheich ist eine Zeremonie geplant zum Abkommen zwischen der Hamas und Israel, bei dem Ägypten zusammen mit Katar, der Türkei und den USA vermittelte. Mehr als 20 Länder, vertreten meist auf Ebene der Staats- und Regierungschefs, sowie internationale Organisationen nehmen teil. Erwartet werden etwa Bundeskanzler Friedrich Merz, der britische Premier Keir Starmer, UN-Generalsekretär António Guterres und Saudi-Arabiens Außenminister Faisal bin Farhan. Vertreter der Hamas und Israels sind nicht dabei./jot/DP/stw