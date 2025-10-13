Werbung ausblenden

Gipfeltreffen zum Gaza-Abkommen in Ägypten läuft an

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX) - In Ägypten läuft zeitgleich zu US-Präsident Donald Trumps Besuch in Israel das Gipfeltreffen zum Gaza-Krieg an. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi empfing in Scharm el Scheich unter anderem den Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

In dem Ort auf der Sinai-Halbinsel trafen auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas ein. Auch Trump wird dort am Nachmittag erwartet.

In Scharm el Scheich ist eine Zeremonie geplant zum Abkommen zwischen der Hamas und Israel, bei dem Ägypten zusammen mit Katar, der Türkei und den USA vermittelte. Mehr als 20 Länder, vertreten meist auf Ebene der Staats- und Regierungschefs, sowie internationale Organisationen nehmen teil. Erwartet werden etwa Bundeskanzler Friedrich Merz, der britische Premier Keir Starmer, UN-Generalsekretär António Guterres und Saudi-Arabiens Außenminister Faisal bin Farhan. Vertreter der Hamas und Israels sind nicht dabei./jot/DP/stw

Das könnte dich auch interessieren

Merz nach Ägypten aufgebrochenheute, 08:40 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intaktgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depot09. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden