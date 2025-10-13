IRW-News: IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy übernimmt Toro Energy, und stärkt damit sein erstklassiges Uranportfolio in einem aufstrebenden Markt

IRW-PRESS: IsoEnergy Ltd.: IsoEnergy übernimmt Toro Energy, und stärkt damit sein erstklassiges Uranportfolio in einem aufstrebenden Markt

Toronto, ON - 12. Oktober 2025 | Perth, Westaustralien - 13. Oktober 2025 - IsoEnergy Ltd. (- https://www.commodity-tv.com/play/isoenergy-exciting-ceo-insights-on-the-world-nuclear-association-meeting-and-corporate-update/ -) (IsoEnergy) (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) und Toro Energy Ltd. (Toro) (ASX: TOE) freuen sich bekannt zu geben, dass sie eine Vereinbarung zur Umsetzung eines Plans (die SID) geschlossen haben, gemäß der unter anderem IsoEnergy zugestimmt hat, alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Toro (die Toro-Aktien) Mit Ausnahme derjenigen, die von Mitgliedern der IsoEnergy-Gruppe oder in deren Namen gehalten werden.

im Rahmen eines Scheme of Arrangement gemäß dem australischen Corporations Act 2001 (Cth) (die Transaktion oder das Scheme) zu erwerben, vorbehaltlich der Erfüllung verschiedener Bedingungen. Toro besitzt 100 % des Wiluna-Uranprojekts, das sich 30 km südlich der Stadt Wiluna in den nördlichen Goldfeldern von Westaustralien befindet (Wiluna-Uranprojekt).

Mit der Umsetzung der Transaktion werden die beiden Unternehmen fusionieren, um die Entwicklungspipeline von IsoEnergy zu stärken, indem das hochwertige Wiluna-Uranprojekt von Toro in Westaustralien, das sich derzeit in der Sondierungsphase befindet, in das bestehende Portfolio von IsoEnergy aufgenommen wird, das bereits stillgelegte Minen in den USA, die ultrahochgradige Hurricane-Lagerstätte im Athabasca-Becken in Kanada und eine diversifizierte Reihe von Entwicklungs- und Explorationsanlagen in Kanada, den USA und Australien umfasst. Die Aktionäre von Toro erhalten Zugang zu einem größeren, diversifizierteren Portfolio hochwertiger Uranexplorations-, -entwicklungs- und -förderungsaktiva in erstklassigen Rechtsgebieten in einem erweiterten, liquiden Vehikel, während sie gleichzeitig direkt am Wiluna-Uranprojekt und allen anderen Toro-Aktiva beteiligt bleiben.

Gemäß den Bedingungen der Transaktion erhalten Toro-Aktionäre für jede Toro-Aktie, die sie am Stichtag des Plans halten, 0,036 Stammaktien von IsoEnergy (jede ganze Aktie eine ISO-Aktie) (das Umtauschverhältnis). Die bestehenden Aktionäre von IsoEnergy und Toro werden nach Durchführung der Transaktion auf vollständig verwässerter Basis jeweils etwa 92,9 % bzw. 7,1 % der ausstehenden ISO-Aktien besitzen. Basierend auf einer pro forma vollständig verwässerten Anzahl von 62.423.144 im Umlauf befindlichen Aktien der fusionierten Einheit.

Das Umtauschverhältnis impliziert eine Gegenleistung von 0,584 AUD pro Toro-Aktie, was Folgendem entspricht: Basierend auf dem Schlusskurs der ISO-Aktien an allen kanadischen Börsen am 10. Oktober 2025 von 14,73 CAD und einem AUD:CAD-Wechselkurs von 0,9078.

- einer Prämie von 79,7 % gegenüber dem letzten Handelspreis an der ASX von 0,325 AUD pro Toro-Aktie am 10. Oktober 2025; und

- einer Prämie von 92,2 % auf den volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) von Toro an der ASX am 10. Oktober 2025.

Der implizite vollständig verwässerte In-the-Money-Aktienwert der Transaktion beläuft sich auf etwa 75,0 Millionen AUD (68,1 Millionen CAD). Basierend auf den vollständig verwässerten, im Geld befindlichen Aktien von Toro in Höhe von 128.406.848. Der implizite Wert ist nicht fest und hängt vom Kurs der ISO-Aktien ab.

Strategische Begründung

- Tier-One-Uranportfolio - Die Kombination aus den ehemals produzierenden Minen von IsoEnergy in den USA, der extrem hochgradigen Lagerstätte Hurricane im Athabasca-Becken in Kanada und mehreren Entwicklungs-/Explorationsprojekten in Kanada, den USA und Australien sowie dem Flaggschiffprojekt Wiluna Uranium Project von Toro in Westaustralien schafft eine entwicklungsreife Plattform mit erheblichem kurzfristigem Produktionspotenzial in stabilen, bergbaufreundlichen Rechtsgebieten. Das Wiluna-Uranprojekt, das die Lagerstätten Centipede-Millipede, Lake Way und Lake Maitland umfasst, ist ein Projekt im Scoping-Stadium mit Mineralressourcen, die die Entwicklungspipeline von IsoEnergy ergänzen.

- Erhebliche Erweiterung und Diversifizierung der Uranressourcenbasis - Das Pro-forma-Unternehmen (fusionierte Gruppe) wird über aktuelle NI 43-101-konforme Ressourcen von 55,2 Mio. Pfund U3O8 M&I und 4,9 Mio. Pfund U3O8 abgeleitete Ressourcen Weitere Informationen zu den aktuellen Ressourcen für die Tony M-Mine und das Larocque East-Projekt finden Sie im technischen Bericht zu Tony M bzw. im technischen Bericht zu Larocque East. Weitere Einzelheiten finden Sie im Haftungsausschluss zu den Mineralressourcenschätzungen von IsoEnergy weiter unten.

sowie JORC 2012- und 2004-konforme Ressourcen von 78,1 Mio. Pfund U3O8 M&I und 34,6 Mio. Pfund U3O8 Mlbs Abgeleitete Ressourcen Basierend auf den aktualisierten Mineralressourcenschätzungen für die Uranlagerstätten Wiluna Lake Maitland, die von Toro am 24. September 2024 bekannt gegeben wurden, sowie Centipede-Millipede und Lake Way, die von Toro am 7. März 2024 bekannt gegeben wurden, der Satellitenlagerstätte Dawson Hinkler, die von Toro am 2. Mai 2024 bekannt gegeben wurde, die von Toro am 1. Februar 2016 bekannt gegebene Lagerstätte Nowthanna und das von Toro am 5. Dezember 2012 bekannt gegebene Theseus-Projekt, die gemäß dem JORC-Code 2012 erstellt wurden, mit Ausnahme von Theseus, das gemäß dem JORC-Code 2004 erstellt wurde. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zum Theseus-Projekt wurden gemäß dem JORC-Code 2004 erstellt und erstmals veröffentlicht. Sie wurden seitdem nicht aktualisiert, um dem JORC-Code 2012 zu entsprechen, da sich die Informationen seit der letzten Meldung nicht wesentlich geändert haben. Die JORC-Tabelle 1, die für alle Ressourcenabschätzungen von Toro relevant ist, findet sich in der ASX-Mitteilung von Toro vom 24. September 2024 (mit dem Titel Significant Expansion Stated Lake Maitland Uranium Resource), mit Ausnahme von Theseus, das in der ASX-Mitteilung von Toro vom 5. Dezember 2012 (mit dem Titel Maiden Inferred Uranium Resource for Toros Theseus Deposit). Für die Zwecke der ASX-Listing-Regel 5.23 bestätigt Toro, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in diesen ursprünglichen Bekanntmachungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in den ursprünglichen Bekanntmachungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

(eine Aufschlüsselung der JORC 2012- und 2004-konformen Ressourcen finden Sie in der Tabelle auf Seite 26 dieser Mitteilung). Die fusionierte Gruppe wird außerdem über historische Ressourcen von 154,3 Mio. Pfund U3O8 M&I und 88,2 Mio. Pfund U3O8 vermutete Ressourcen verfügen und damit eine robuste und geografisch diversifizierte Ressourcenbasis in der Region aufbauen. Siehe den Haftungsausschluss zu den vorläufigen Mineralressourcen auf Seite 10.

, Diese Mineralressourcen gelten als historische Schätzungen im Sinne der National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101). Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven zu klassifizieren, und IsoEnergy behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Haftungsausschluss zu Mineralressourcenschätzungen weiter unten.

- Warnhinweis: Die Ressourcen der fusionierten Gruppe nach Pro-forma-Grundlagen umfassen ausländische und historische Schätzungen, die von IsoEnergy gemeldet wurden. Diese Schätzungen entsprechen nicht dem JORC-Code. Eine kompetente Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen oder ausländischen Schätzungen gemäß dem JORC-Code als Mineralressourcen oder Erzreserven zu klassifizieren. Es ist ungewiss, ob die historischen Schätzungen oder ausländischen Schätzungen nach einer Bewertung und/oder weiteren Explorationsarbeiten gemäß dem JORC-Code als Mineralressourcen oder Erzreserven gemeldet werden können.

- Stärkt die Präsenz der fusionierten Gruppe in den wichtigsten Uran-Ländern - Wiluna wird zum Flaggschiff-Projekt von IsoEnergy in Australien. Australien ist weltweit die Nummer 1 bei Uranressourcen und gehörte 2024 zu den fünf größten Produzenten , unterstützt durch eine starke Infrastruktur und Bergbauinstitutionen World Nuclear Association - https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/uranium-resources/supply-of-uranium

. Westaustralien beherbergt bedeutende unerschlossene Uranprojekte, darunter Kintyre und Yeelirrie (Cameco) sowie Mulga Rock (Deep Yellow). Die Aktionäre von Toro werden vom bedeutenden kurzfristigen Produktionspotenzial von IsoEnergy in stabilen, bergbaufreundlichen Regionen in Kanada und Teilen der USA profitieren.

- Günstiger Zeitpunkt, um von der starken Dynamik des Nuklearmarktes zu profitieren - Der Brennstoffbericht 2025 der World Nuclear Association prognostiziert einen Anstieg der Urannachfrage um ~30 % bis 2030 und eine Verdopplung bis 2040. Eine gestärkte Ressourcenbasis und eine diversifizierte Präsenz in verschiedenen Rechtsgebieten dürften IsoEnergy in die Lage versetzen, von den sich rasch verschärfenden Aussichten für Angebot und Nachfrage zu profitieren.

- Gut positioniert, um wertsteigernde Wachstumschancen zu verfolgen - Die fusionierte Gruppe wird über eine bedeutende Bilanzstärke und Zugang zu den Kapitalmärkten verfügen, um das Portfolio der fusionierten Gruppe, einschließlich der bestehenden Projekte von Toro, zu finanzieren.

Philip Williams, CEO und Director von IsoEnergy, kommentierte: Die Übernahme von Toro Energy ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Umsetzung der Strategie von IsoEnergy, eine global diversifizierte, entwicklungsreife Uranplattform aufzubauen. Das Wiluna-Uranprojekt stärkt unser Portfolio mit einem großen, bereits genehmigten Vermögenswert in einer erstklassigen Gerichtsbarkeit zu einer Zeit, in der die weltweite Nachfrage nach Kernenergie steigt. Diese Transaktion versetzt IsoEnergy in die Lage, bedeutende Größenvorteile, Optionen und eine nachhaltige Wertschöpfung für die Aktionäre zu erzielen. Wir freuen uns darauf, das Toro-Team, das das Unternehmen und seine Projekte in oft schwierigen Märkten bewundernswert geführt hat, bei IsoEnergy willkommen zu heißen und das Projekt gemeinsam voranzutreiben.

Richard Homsany, Executive Chairman von Toro, kommentierte: Diese Transaktion schafft einen erheblichen Mehrwert für unsere Aktionäre und bedeutet für die Toro-Aktionäre eine erhebliche Prämie von 79,7 % gegenüber dem letzten Handelspreis von Toro und 92,2 % gegenüber dem 20-Tage-VWAP von Toro. Außerdem bietet sie den Toro-Aktionären die Möglichkeit, Teil eines größeren, führenden Uranunternehmens zu werden, das an der TSX und der NYSE notiert ist. Die Aktionäre von Toro erhalten Zugang zu einem diversifizierten Uranportfolio mit starkem Wachstumspotenzial, das sich in günstigen regulatorischen Jurisdiktionen befindet, und die Möglichkeit, einen verbesserten Zugang zu Finanzmitteln zu erhalten, unter anderem für das Wiluna-Uranprojekt.

Das Toro-Team wird von der bedeutenden Finanzkraft von ISO profitieren und freut sich darauf, gemeinsam an der erfolgreichen Entwicklung des Wiluna-Uranprojekts für alle Beteiligten zu arbeiten.

Erwartete Vorteile für die Aktionäre von IsoEnergy

- Sichert das Wiluna-Uranprojekt, das für eine potenzielle Entwicklung positioniert ist, vorbehaltlich der Angleichung der Regierungspolitik an die Uranproduktion in Westaustralien

- Stärkung der Position unter den australischen Uranunternehmen auf der Grundlage der potenziellen Produktionskapazität, der fortgeschrittenen Bergbauanlagen und der Ressourcenpräsenz

- Hinzufügung einer groß angelegten Mineralressource in der Phase der Rahmenuntersuchung mit einem Explorationsportfolio, das zusätzliche Uranressourcen umfasst

- Möglichkeit einer Neubewertung durch Risikominderung bei der kurzfristigen potenziellen Produktion und Verbesserung der Größe und Diversifizierung der Vermögenswerte in wichtigen Rechtsgebieten in den USA, Kanada und Australien

- Schaffung einer größeren Plattform mit größerem Umfang für Fusionen und Übernahmen, Zugang zu Kapital und Liquidität

Erwartete Vorteile für die Aktionäre von Toro

- Sofortige und erhebliche Prämie von 79,7 % gegenüber dem letzten Schlusskurs und 92,2 % basierend auf den jeweiligen 20-Tage-VWAPs beider Unternehmen, gültig bis zum 10. Oktober 2025 Basierend auf dem Schlusskurs der ISO-Aktien an der TSX von 14,73 $, einem Schlusskurs der Toro-Aktien an der ASX von 0,325 A$ und einem AUD:CAD-Wechselkurs von 0,9078 am 10. Oktober 2025 und einem 20-Tage-VWAP für den Zeitraum bis zum 10. Oktober 2025 der Toro-Aktien an der ASX von 0,304 AUD

- Engagement in einem größeren, diversifizierteren Portfolio hochwertiger Uranexplorations-, -erschließungs- und kurzfristiger Produktionsanlagen in erstklassigen Rechtsgebieten der USA und Kanadas

- Einstieg in das Athabasca-Becken, eine führende Uran-Region, mit der hochgradigen Hurricane-Lagerstätte

- Aufwärtspotenzial durch einen beschleunigten Weg zur potenziellen Produktion sowie durch Synergien mit den anderen Urananlagen von IsoEnergy in Utah.

- Die Aktionäre von Toro werden von den geografischen Projektstandorten innerhalb der fusionierten Gruppe außerhalb Westaustraliens profitieren, darunter günstige Rechtsordnungen für Uran wie Kanada und Teile der USA.

- Weiterhin Beteiligung am Wiluna-Uranprojekt von Toro durch den Besitz von ca. 7,1 % der ausstehenden, vollständig verwässerten ISO-Aktien bei Abschluss der Transaktion Basierend auf einer pro forma vollständig verwässerten Anzahl von 62.423.144 im Umlauf befindlichen Aktien des fusionierten Unternehmens

- Eine fusionierte Gruppe, die von Unternehmens- und institutionellen Investoren von IsoEnergy unterstützt wird, darunter NexGen Energy Ltd., Energy Fuels Inc., Mega Uranium Ltd. und Uran-ETFs

- Erwartete Vergrößerung des Umfangs, um einen besseren Zugang zu Kapital für die Projektentwicklung zu potenziell günstigeren Konditionen, eine erhöhte Handelsliquidität, eine breitere Forschungsabdeckung und einen größeren Umfang für Fusionen und Übernahmen zu ermöglichen

Empfehlungen von Toro IBC und Absichten der Großaktionäre

Nach Erhalt eines ersten vertraulichen, unverbindlichen indikativen Angebots von IsoEnergy hat der Vorstand von Toro (der Toro-Vorstand) einen unabhängigen Vorstandsausschuss (Toro IBC) unter dem Vorsitz von Richard Homsany und Michel Marier eingerichtet, um den Vorschlag zu prüfen. Der Toro-Vorstand hat den Toro IBC gebildet, da Richard Patricio (ein nicht geschäftsführender Direktor von Toro) auch Vorsitzender des Vorstands von IsoEnergy ist.

Der Toro IBC und der Vorstand von IsoEnergy (unter Stimmenthaltung von Herrn Patricio) haben den SID jeweils einstimmig genehmigt. Eine Kopie des SID ist in Anhang A dieser Mitteilung enthalten.

Die Toro IBC empfiehlt den Toro-Aktionären einstimmig, für den Plan zu stimmen, sofern kein besseres Angebot vorliegt und der unabhängige Sachverständige in seinem Bericht zu dem Schluss kommt, dass der Plan im besten Interesse der Toro-Aktionäre (mit Ausnahme von IsoEnergy) liegt. Vorbehaltlich derselben Bedingungen beabsichtigt jedes Mitglied des Toro IBC, mit allen von ihm gehaltenen oder kontrollierten Toro-Aktien für den Plan zu stimmen oder eine entsprechende Stimmabgabe zu veranlassen. Zum Zeitpunkt dieser Bekanntmachung hält der Toro IBC insgesamt eine relevante Beteiligung von 1,8 % an den ausgegebenen Toro-Aktien.

Der Großaktionär Mega Uranium Ltd. (zusammen mit seinem verbundenen Unternehmen Mega Redport Pty Ltd) (mit 15.226.256 Toro-Aktien, was 12,7 % aller Toro-Aktien entspricht) hat Toro eine Erklärung über seine Abstimmungsabsicht vorgelegt, wonach es beabsichtigt, für den Plan zu stimmen, sofern kein besseres Angebot vorliegt und der unabhängige Sachverständige zu dem Schluss kommt (und weiterhin zu dem Schluss kommt), dass der Plan im besten Interesse der Toro-Aktionäre (mit Ausnahme von IsoEnergy). Mega Uranium Ltd und Mega Redport Pty Ltd haben jeweils der Aufnahme dieser Stimmabsichtserklärung in dieses Dokument zugestimmt.

Zum Zeitpunkt dieser Bekanntgabe hält IsoEnergy 6.000.000 Toro-Aktien (etwa 4,99 % der zum Zeitpunkt dieser Bekanntgabe ausgegebenen Toro-Aktien).

Bedingungen für den Abschluss des Plans

Die Umsetzung des Plans unterliegt verschiedenen Bedingungen, darunter (unter anderem):

- Zustimmung der Toro-Aktionäre zum Plan (einschließlich der Zustimmung von mehr als 50 % der abstimmenden Toro-Aktionäre und mindestens 75 % der insgesamt abgegebenen Stimmen);

- Gerichtliche Genehmigung des Programms;

- Keine formellen Änderungen der Uranpolitik Westaustraliens, die den Uranabbau und/oder den Abbau oder die Erschließung des gesamten Wiluna-Uranprojekts oder eines Teils davon ermöglichen würden;

- Alle nicht börsennotierten Optionen von Toro sind verfallen, ausgeübt oder storniert worden;

- Bestimmte behördliche Genehmigungen, darunter die des Foreign Investment Review Board of Australia, der Australian Securities Exchange (ASX), der Toronto Stock Exchange (TSX) und der NYSE American LLC (NYSE);

- Ein unabhängiger Experte kommt zu dem Schluss (und hält diesen Schluss weiterhin aufrecht), dass das Programm im besten Interesse der Aktionäre von Toro (mit Ausnahme von IsoEnergy) liegt; und

- Es treten keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen oder vorgeschriebenen Ereignisse (jeweils gemäß Definition im SID) in Bezug auf IsoEnergy oder Toro ein, und es bestehen keine regulatorischen Beschränkungen.

Die SID enthält übliche Deal-Protection-Bestimmungen in Bezug auf Toro, darunter No-Shop- sowie No-Talk- und No-Due-Diligence-Beschränkungen (vorbehaltlich üblicher Ausnahmen, damit Toro IBC seinen treuhänderischen und gesetzlichen Pflichten nachkommen kann), Benachrichtigungspflichten und ein Matching-Right-System für den Fall, dass Toro ein besseres Angebot erhält. Darüber hinaus sieht die SID vor, dass IsoEnergy oder Toro unter bestimmten Umständen Anspruch auf eine Break Fee in Höhe von ca. 700.000 AUD haben, die bei Fälligkeit zu zahlen ist. Entspricht etwa 635.000 CAD, basierend auf einem AUD:CAD-Wechselkurs von 0,9078.

Nach Durchführung der Transaktion werden die ISO-Aktien weiterhin an der TSX und der NYSE gehandelt, und Toro wird aus der offiziellen Liste der ASX gestrichen. Wenn dies in Zukunft als angemessen erachtet wird, kann IsoEnergy die Zulassung zur offiziellen Liste der ASX und die Notierung der ISO-Aktien an der ASX beantragen. Eine solche Notierung unterliegt, falls sie angestrebt wird, der Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt geltenden Regeln und Richtlinien der ASX durch IsoEnergy. IsoEnergy weist darauf hin, dass noch keine Entscheidung über die Beantragung einer Notierung an der ASX getroffen wurde und dass eine solche Notierung keine Voraussetzung für die Transaktion ist. Derzeit sind auf nicht verwässerter Basis etwa 54,7 Millionen ISO-Aktien und auf vollständig verwässerter Basis etwa 58,0 Millionen ISO-Aktien im Umlauf. Nach Durchführung der Transaktion (unter der Annahme, dass keine zusätzlichen ISO-Aktien oder Toro-Aktien ausgegeben werden) werden auf nicht verwässerter Basis etwa 59,2 Millionen ISO-Aktien und auf vollständig verwässerter Basis etwa 62,4 Millionen ISO-Aktien im Umlauf sein.

Toro-Optionsinhaber, die ihre Toro-Optionen gültig ausüben und vor dem Stichtag des Programms Toro-Aktien erhalten, sind zur Teilnahme am Programm berechtigt. Toro und IsoEnergy schlagen vor, mit den Inhabern nicht börsennotierter Toro-Optionen (die zum Zeitpunkt dieser Bekanntgabe alle aus dem Geld sind) Optionsaufhebungsverträge abzuschließen, wonach die Optionen vorbehaltlich (unter anderem) der Genehmigung und des Inkrafttretens des Programms gegen eine Barzahlung und/oder die Ausgabe von ISO-Aktien Der implizite Preis der ISO-Aktienemission unterliegt der Genehmigung durch die TSX.

auf der Grundlage einer Black-Scholes-Bewertungsmethode aufgehoben werden.

Darüber hinaus muss Toro sicherstellen, dass alle noch nicht unverfallbaren Toro-Leistungsrechte mit Inkrafttreten des Programms automatisch gemäß ihren Bedingungen unverfallbar werden, und muss dafür sorgen, dass vor dem Stichtag des Programms jedes Toro-Leistungsrecht umgewandelt wird, sodass die jeweiligen Inhaber von Toro-Leistungsrechten zur Teilnahme am Programm berechtigt sind.

Zeitplan

Die Aktionäre von Toro werden gebeten, den Plan auf einer Hauptversammlung zu genehmigen, die voraussichtlich Anfang 2026 stattfinden wird.

Die vollständigen Einzelheiten des Programms werden den Toro-Aktionären in der Programmbroschüre mitgeteilt, die den Bericht des unabhängigen Sachverständigen, die Gründe für die Empfehlung der unabhängigen Toro-Direktoren und eine Erläuterung des Programms enthält.

Es wird erwartet, dass die Programmbroschüre Anfang 2026 an die Toro-Aktionäre versandt wird. Die Toro-Aktionäre müssen zum jetzigen Zeitpunkt keine Maßnahmen in Bezug auf das Programm ergreifen. Es wird erwartet, dass die Transaktion in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen wird, vorbehaltlich der Erfüllung aller Bedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen.

Berater

SCP Resource Finance LP fungiert als Finanzberater von IsoEnergy. Cassels Brock & Blackwell LLP fungiert als kanadischer Rechtsberater, Hamilton Locke als australischer Rechtsberater und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP als US-Rechtsberater von IsoEnergy.

Canaccord Genuity fungiert als Finanzberater von Toro. Cardinals Lawyers and Consultants fungiert als Rechtsberater von Toro.

Erklärung einer qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen in Bezug auf IsoEnergy wurden von Dr. Dan Brisbin, P.Geo., Vice President, Exploration von IsoEnergy, einer qualifizierten Person (gemäß der Definition in NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101)), geprüft und genehmigt.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Mineralressourcenschätzungen in Bezug auf IsoEnergy, mit Ausnahme des Projekts Larocque East und der Mine Tony M, gelten als historische Schätzungen gemäß NI 43-101 und werden nicht als aktuell angesehen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter Haftungsausschluss zu historischen Mineralressourcenschätzungen.

Weitere Einzelheiten finden Sie unter Haftungsausschluss zu den Mineralressourcenschätzungen von IsoEnergy und Haftungsausschluss zu den historischen Mineralressourcenschätzungen von IsoEnergy weiter unten.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen in Bezug auf Toro wurden von Dr. Greg Shirtliff, Geology Manager von Toro, erstellt, der Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy und Competent Person gemäß der Definition des Joint Ore Reserves Committee (JORC) 2012 Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves ist. Herr Shirtliff stimmt der Aufnahme der auf diesen Informationen basierenden Angaben in dieser Pressemitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Über IsoEnergy

IsoEnergy (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) ist ein führendes, global diversifiziertes Uranunternehmen mit umfangreichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in verschiedenen Entwicklungsstadien befinden und kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkungen auf steigende Uranpreise bieten.

IsoEnergy treibt derzeit sein Larocque East-Projekt im Athabasca-Becken in Kanada voran, wo sich die Hurricane-Lagerstätte befindet, die über die weltweit hochwertigsten angezeigten Uranmineralressourcen verfügt. IsoEnergy verfügt außerdem über ein Portfolio an genehmigten, ehemals produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Lohnverarbeitungsvereinbarung mit Energy Fuels besteht. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können bei entsprechenden Marktbedingungen schnell wieder in Betrieb genommen werden, wodurch IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert ist.

Über Toro Energy

Toro Energy Limited (ASX:TOE) ist ein an der ASX notiertes Uranentwicklungs- und -explorationsunternehmen mit Projekten in Westaustralien. Toro hat sich zum Ziel gesetzt, ein Energiedelmetallgeschäft aufzubauen, dessen Kernstück das Flaggschiffprojekt Wiluna Uranium Project bildet. Das Wiluna-Uranprojekt umfasst die Uranlagerstätten Centipede-Millipede, Lake Maitland und Lake Way, die 30 km südlich der Stadt Wiluna in den nördlichen Goldfeldern Westaustraliens liegen.

Toro hat sich einer sicheren und nachhaltigen Uranproduktion verschrieben und verfügt über Gesundheits-, Sicherheits-, Umwelt- und Gemeinschaftsrichtlinien, um dieses Engagement zu untermauern.

Weitere Informationen und Anfragen zu Investor Relations

IsoEnergy Ltd.

Philip Williams

CEO und Direktor

E-Mail: info@isoenergy.ca

Telefon: 1-833-572-2333

Website: www.isoenergy.ca

Toro Energy Ltd.

Richard Homsany

Vorstandsvorsitzender

E-Mail: info@toroenergy.com.au

Telefon: +61 8 9214 2100

Website: https://www.toroenergy.com.au/

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie (plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, erwartet oder erwartet nicht oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, könnten oder werden, eintreten oder erreicht werden. Die zukunftsgerichteten Informationen umfassen Aussagen in Bezug auf den Abschluss und den Zeitpunkt der Transaktion, den Erhalt und den Zeitpunkt der Zustimmung der Toro-Aktionäre zur Transaktion, die erwarteten Vorteile der Transaktion für die Parteien und ihre jeweiligen Aktionäre; den erwarteten Erhalt gerichtlicher, behördlicher und anderer Zustimmungen und Genehmigungen im Zusammenhang mit der Transaktion; die erwartete Beteiligung der IsoEnergy-Aktionäre und Toro-Aktionäre an der fusionierten Gruppe; erwartete strategische und Wachstumschancen für die fusionierte Gruppe; die erfolgreiche Integration der Geschäfte von IsoEnergy und Toro; die Aussichten für die jeweiligen Projekte der beiden Unternehmen, einschließlich der Mineralressourcenschätzungen und der Mineralisierung jedes Projekts; das Potenzial, der Erfolg und der voraussichtliche Zeitpunkt der Aufnahme der künftigen kommerziellen Produktion auf den Grundstücken der Unternehmen, einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Genehmigungen, Erschließungsarbeiten oder sonstigen Arbeiten, die erforderlich sein könnten, um eines der Projekte zur Erschließung oder Produktion zu bringen; die gestiegene Nachfrage nach Kernenergie und Uran und die erwarteten Auswirkungen auf den Uranpreis; sowie alle anderen Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die die Unternehmen für die Zukunft erwarten oder vorhersagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von der Unternehmensleitung als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß geschäftlichen, marktbezogenen und wirtschaftlichen Risiken, Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Annahmen gehören unter anderem die Annahme, dass IsoEnergy und Toro die Transaktion gemäß den Bedingungen der entsprechenden Vereinbarungen und innerhalb des darin vorgesehenen Zeitrahmens abschließen werden; dass die Parteien die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, Aufsichtsbehörden, Gerichte und Börsen erhalten und die übrigen Bedingungen für den Abschluss der Transaktion rechtzeitig erfüllen werden; die Richtigkeit der Einschätzung des Managements hinsichtlich der Auswirkungen des erfolgreichen Abschlusses der Transaktion und die Realisierung der erwarteten Vorteile der Transaktion; die erwartete Mineralisierung der Projekte von IsoEnergy und Toro entspricht den Erwartungen und den potenziellen Vorteilen dieser Projekte sowie etwaigen Aufwärtspotenzialen dieser Projekte; der Uranpreis; dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern; dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sind; und dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Lieferungen sowie behördliche und sonstige Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Aktivitäten der fusionierten Gruppe erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig verfügbar sind. Obwohl sowohl IsoEnergy als auch Toro versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Solche Aussagen geben die aktuellen Ansichten von IsoEnergy und Toro hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wieder und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von IsoEnergy und Toro als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten unterliegen. Zu den Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Unfähigkeit von IsoEnergy und Toro, die Transaktion abzuschließen; eine wesentliche nachteilige Änderung des Zeitplans und der Bedingungen, zu denen die Transaktion abgeschlossen wird; die Unfähigkeit, alle Bedingungen für den Abschluss der Transaktion zu erfüllen oder aufzuheben; das Versäumnis, die Zustimmung der Aktionäre, Aufsichtsbehörden, Gerichte oder Börsen im Zusammenhang mit der Transaktion zu erhalten; die Unfähigkeit der fusionierten Gruppe, die aus der Transaktion erwarteten Vorteile zu realisieren, und der Zeitpunkt der Realisierung dieser Vorteile; die Unfähigkeit des konsolidierten Unternehmens, die aus der Vereinbarung erwarteten Vorteile zu realisieren, und der Zeitpunkt der Realisierung dieser Vorteile, einschließlich der hierin beschriebenen Explorations- und Bohrziele; unvorhergesehene Änderungen des Marktpreises für ISO-Aktien und/oder Toro-Aktien; Änderungen der aktuellen und zukünftigen Geschäftspläne von IsoEnergy und/oder Toro und der dafür verfügbaren strategischen Alternativen; Wachstumsaussichten und -prognosen für das Geschäft von Toro; behördliche Entscheidungen und Verzögerungen; allgemeine Börsenbedingungen; Nachfrage, Angebot und Preisgestaltung für Uran; sowie allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern, in denen die betreffende Partei geschäftlich tätig ist. Weitere Faktoren, die solche zukunftsgerichteten Informationen wesentlich beeinflussen könnten, sind in Bezug auf IsoEnergy im Jahresinformationsformular von IsoEnergy für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und in anderen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben, die unter dem Profil von IsoEnergy auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov sowie in Bezug auf Toro unter www.asx.com verfügbar sind.au. IsoEnergy und Toro verpflichten sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Haftungsausschluss zu den Mineralressourcenschätzungen von IsoEnergy

Weitere Informationen zur Tony M-Mine von IsoEnergy, einschließlich der aktuellen Mineralressourcenschätzung, finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel Technischer Bericht zur Tony M-Mine, Utah, USA - Bericht gemäß NI 43-101 vom 9. September 2022, verfasst von Herrn Mark B. Mathisen, C.P.G. von SLR Consulting (Canada) Ltd. (der technische Bericht Tony M), der unter dem Profil von IsoEnergy auf www.sedarplus.ca verfügbar ist. Herr Mathisen ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101.

Weitere Informationen zum Larocque East-Projekt von IsoEnergy, einschließlich der aktuellen Mineralressourcenschätzung, finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel Larocque East-Projekt, einschließlich der Mineralressourcenschätzung, finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel Technischer Bericht zum Larocque East-Projekt, Nord-Saskatchewan, Kanada vom 8. Juli 2022, verfasst von Herrn Mark B. Mathisen, C.P.G. von SLR Consulting (Canada) Ltd. (der technische Bericht Larocque East) verfasst wurde und unter dem Profil von IsoEnergy auf www.sedarplus.ca verfügbar ist. Herr Mathisen ist eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101.

Haftungsausschluss zu historischen Mineralressourcenschätzungen von IsoEnergy

Mit Ausnahme des Larocque East-Projekts und Tony M gelten alle in dieser Präsentation enthaltenen Mineralressourcenschätzungen als historische Schätzungen im Sinne von NI 43-101 und stammen aus folgenden Quellen:

- Daneros-Mine: Gemeldet von Energy Fuels Inc. in einem technischen Bericht mit dem Titel Aktualisierter Bericht über das Daneros-Minenprojekt, San Juan County, Utah, USA, erstellt von Douglas C. Peters, C. P. G., von Peters Geosciences, datiert vom 2. März 2018;

- Sage Plain-Projekt: Gemeldet von Energy Fuels Inc. in einem technischen Bericht mit dem Titel Aktualisierter technischer Bericht zum Sage Plain-Projekt (einschließlich der Calliham-Mine), erstellt von Douglas C. Peters, CPG von Peters Geosciences, datiert vom 18. März 2015;

- Coles Hill: gemeldet von Virginia Uranium Holdings Inc. In einem technischen Bericht mit dem Titel NI43-101 preliminary economic assessment update (revised), erstellt von John I Kyle von Lyntek Incorporated am 19. August 2013;

- Dieter Lake: Datiert 2006 und berichtet von Fission Energy Corp. In einem Unternehmensbericht mit dem Titel Technical Report on the Dieter Lake Property, Quebec, Canada vom 7. Oktober 2011;

- Matoush: Datiert vom 7. Dezember 2012 und berichtet von Strateco Resources Inc. in einer Pressemitteilung vom 7. Dezember 2012;

- Ben Lomond: Datiert auf 1982 und gemeldet von Mega Uranium Ltd. in einem Unternehmensbericht mit dem Titel Technischer Bericht über die Bergbaukonzessionen für die Uran-Molybdän-Lagerstätte Ben Lomond in Queensland, Australien vom 16. Juli 2005.

- Milo-Projekt: Gemeldet von Gmb Resources Ltd. in einer von Peter Owens und Basile Dean von Mining One Consultants erstellten Scoping-Studie mit dem Titel Milo Project Scoping Study vom 6. März 2013.

Für die Daneros-Mine wurde, wie im oben genannten technischen Bericht angegeben, die historische Schätzung von Energy Fuels unter Verwendung eines Drahtgittermodells der mineralisierten Zone auf der Grundlage einer Außengrenze von 0,05 % Eu3O8-Gehalt bei einer Mindestdicke von 1 Fuß erstellt. Es müssten Oberflächenbohrungen durchgeführt werden, um die Ressourcen und deren Zusammenhang zu bestätigen und die historische Schätzung von Daneros als aktuelle Mineralressource zu verifizieren.

Für das Sage Plain-Projekt wurde, wie im oben genannten technischen Bericht dargelegt, die historische Schätzung von Peters Geosciences unter Verwendung einer modifizierten Polygonmethode erstellt. Es müsste ein Explorationsprogramm durchgeführt werden, einschließlich der Verdopplung historischer Bohrlöcher, um die historische Schätzung für Sage Plain als aktuelle Mineralressource zu verifizieren.

Für das Coles Hill-Projekt wurde die historische Schätzung, wie in der oben genannten überarbeiteten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung dargelegt, von John I Kyle von Lyntek Incorporated erstellt. Um die historische Ressourcenschätzung für das Coles Hill-Projekt als aktuelle Mineralressourcenschätzung zu verifizieren, müsste eine Verzwillingung ausgewählter Bohrlöcher durchgeführt und die Schätzungen für den Abbau, die Verarbeitung und bestimmte Kosten aktualisiert werden.

Für Dieter Lake wurde die historische Schätzung, wie im oben genannten technischen Bericht angegeben, von Davis & Guo unter Verwendung der Thiessen (Voronoi)-Polygonmethode erstellt. Als Datenbeschränkungen wurden 200 ppm, 500 ppm und 1000 ppm U3O8 bei einer Mindestdicke von 1 Meter verwendet. Die erstellten Polygone hatten einen Radius von 200 Metern. Es wurde eine Gesteinsdichte von 2,67 g/cm3 verwendet. Um die historische Schätzung für Dieter Lake als aktuelle Mineralressource zu verifizieren, müsste ein Explorationsprogramm durchgeführt werden, das auch die Verdopplung historischer Bohrlöcher umfasst.

Für Matoush wurde, wie in der oben genannten Pressemitteilung angegeben, die historische Schätzung von RPA unter Verwendung von Block-U3O8-Gehalten innerhalb eines Drahtgittermodells erstellt, die durch gewöhnliches Kriging geschätzt wurden. Die historische Schätzung wurde bei einem Cutoff-Gehalt von 0,1 % U3O8und unter Verwendung eines durchschnittlichen langfristigen Uranpreises von 75 US-Dollar pro Pfund vorgenommen. Die historische Schätzung für Matoush umfasst sechs Zonen: am-15, mt-34, mt-22, mt-02, mt-06 und mt-36. Jede Zone besteht aus einer oder mehreren Linsen, von denen die meisten nach Norden (009°) verlaufen und steil (87°) nach Osten abfallen. Die Umrisse der mineralisierten Linsen wurden anhand von vertikalen Schnitten im Abstand von zehn Metern interpretiert. Als Richtwert wurde ein Mindestkriterium von 0,10 % U(3) O(8) über eine tatsächliche Mächtigkeit von 1,5 m verwendet. Es müsste ein Explorationsprogramm durchgeführt werden, einschließlich der Verdopplung historischer Bohrlöcher, um die historische Schätzung für Matoush als aktuelle Mineralressource zu verifizieren.

Für Ben Lomond wurde, wie im oben genannten technischen Bericht angegeben, die historische Schätzung von der Australian Atomic Energy Commission (AAEC) unter Verwendung einer Schnittmethode erstellt. Die bei der Auswahl der Erzintervalle verwendeten Parameter waren eine Mindestdicke von 0,5 Metern und eine maximale Abraummenge (tatsächliche Dicke) von 5 Metern. Die Ressourcenzonen wurden auf 25-Meter-Abschnitten anhand von Schnittpunktgruppen umrissen, isolierte Schnittpunkte wurden nicht berücksichtigt. Die Gehalte aus den Verbundproben wurden flächengewichtet, um den Durchschnittsgehalt über einem Schwellenwert von 500 ppm Uran zu ermitteln. Die Fläche wurde auf jedem 25-Meter-Abschnitt gemessen, um die Tonnage bei einer Schüttdichte von 2,603 zu ermitteln. Es müsste ein Explorationsprogramm durchgeführt werden, einschließlich der Verdopplung historischer Bohrlöcher, um die historische Schätzung für Ben Lomond als aktuelle Mineralressource zu verifizieren.

Für das Milo-Projekt wurde, wie in der oben genannten Scoping-Studie angegeben, die historische Schätzung von Peter Owens und Basile Dean von Mining One Consultants erstellt. Es müsste ein Explorationsprogramm durchgeführt werden, einschließlich der Verdopplung einer Auswahl bestimmter Bohrlöcher, sowie eine Aktualisierung der Bergbauverarbeitung und bestimmter Kostenschätzungen, um die historische Ressourcenschätzung für das Milo-Projekt als aktuelle Mineralressourcenschätzung zu verifizieren.

In jedem Fall wird die historische Schätzung unter Verwendung der Kategorien von Mineralressourcen und Mineralreserven gemäß den Definitionen der CIM Definition Standards for Mineral Reserves des Canadian Institute und den Mineralreserven zu diesem Zeitpunkt angegeben, und diese historischen Schätzungen werden von IsoEnergy nicht als aktuell angesehen. In jedem Fall wird die Zuverlässigkeit der historischen Schätzung als angemessen angesehen, aber eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource zu klassifizieren, und weder IsoEnergy noch Toro behandeln die historische Schätzung als aktuelle Mineralressource. Die historischen Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial der Grundstücke, sind jedoch möglicherweise nicht repräsentativ für die zu erwartenden Ergebnisse.

Warnhinweis für US-amerikanische Investoren bezüglich der Darstellung von Mineralressourcenschätzungen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Mineralressourcenschätzungen wurden in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen in Kanada und Australien erstellt, die sich in bestimmten wesentlichen Punkten von den Offenlegungsanforderungen der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) unterscheiden. Dementsprechend sind die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den Offenlegungsanforderungen der SEC berichten.

Pro-forma-Mineralressourcen

Diese Mitteilung bezieht sich auf die kombinierten Pro-forma-Mineralressourcenschätzungen von IsoEnergy und Toro in Höhe von 133,4 Mio. Pfund M&I (+141 %) und 39,4 Mio. Pfund abgeleitet (+704 %) sowie auf historische Ressourcen in Höhe von 154,0 Mio. Pfund M&I und 88,0 Mio. Pfund abgeleitet. Diese setzen sich zusammen aus den einzelnen Mineralressourcenschätzungen von Toro, die gemäß dem JORC-Code 2012 und 2004 gemeldet wurden, und denen von IsoEnergy, die gemäß NI 43-101 gemeldet wurden. Siehe die Mineralressourcenschätzungen der einzelnen Unternehmen, die Bestätigung gemäß ASX Listing Rule 5.23 in Bezug auf Toro auf Seite 2 und Seite 26) und die Offenlegungen gemäß ASX Listing Rule 5.12 im Namen von IsoEnergy auf Seite 11).

Offenlegungen durch kompetente Personen

Die hier dargestellten Informationen, die sich auf U3 O8 und V2 O5 Mineralressourcen der Lagerstätten Centipede-Millipede, Lake Way, Lake Maitland, Dawson Hinkler und Nowthanna von Toro Energy basieren auf Informationen, die von Dr. Greg Shirtliff von Toro Energy Limited und Herrn Daniel Guibal von Condor Geostats Services Pty Ltd zusammengestellt wurden. Herr Guibal trägt die Gesamtverantwortung für die Ressourcenschätzung, und Dr. Shirtliff ist für die Integrität der für die Schätzung bereitgestellten Daten verantwortlich. Dr. Shirtliff ist Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM) und Herr Guibal ist Fellow des AusIMM. Beide verfügen über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie die von ihnen durchgeführten Aktivitäten, um als kompetente Personen im Sinne der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code 2012) gelten. Die kompetenten Personen stimmen der Aufnahme der Informationen in dieser Pressemitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Die hier dargestellten Informationen zu den Mineralressourcen des Theseus-Uranprojekts von Toro basieren auf Arbeiten, die von Michael Andrew, einem Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy des Australian Institute of Geoscientists, überwacht wurden. Herr Andrew ist Mitarbeiter von Snowden Optiro und verfügt über ausreichende Erfahrung in Bezug auf die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätten, die Gegenstand der Untersuchung sind, sowie in Bezug auf die von ihm durchgeführten Tätigkeiten, um als kompetente Person im Sinne der Ausgabe 2004 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (Australasiatischer Kodex für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse, Mineralressourcen und Erzreserven) zu gelten. Herr Andrew stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in dieser Pressemitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Mineralressourcenschätzungen von IsoEnergy

Projekt Standort Land Kategorie Tonnen UO-Gehaltenthalten VO-Gehalenthalten

(m) (%) UO t VO

(m lbs) (ppm) (m lbs)

Hurricane Saskatchewan Kanada Angegeben 0,1 34,50 % 48,6

Abgeleitet 0,1 2,20 % 2,7

Tony M Utah USA Angegeben 1,1 0,28 % 6,6

Abgeleitet 0,4 0,27 % 2,2

Salbei-Ebene Utah USA Angegeben* 0,2 0,16 % 0,8 1,3 % 6,

5

Abgeleitet* 0,0 0,13 % 0,0 0,9 % 0,

2

Daneros Utah USA Angegeben* 0,0 0,36 % 0,1

Abgeleitet* 0,0 0,37 % 0,1

Ben Lomond Queensland Australien Angegeben* 1,3 0,28 % 8,1

Abgeleitet* 0,6 0,21 % 2,8

Dieter Lake Quebec Kanada Abgeleitet* 19,3 0,06 % 24,4

Milo Queensland Australien Abgeleitet* 88,4 0,01 % 14,0

Matoush Quebec Kanada Angegeben* 0,6 0,95 % 12,3

Abgeleitet* 1,7 0,44 % 16,4

Coles Hill Virginia USA Angegeben* 108,5 0,06 % 132,9

Abgeleitet* 32,9 0,04 % 30,4

Gesamt M&I - 43-101 1,1 55,2

-

Gesamt abgeleitet 43-101 0,4 4,9

-

Gesamt M&I 111,8 209,5 6,

5

Gesamt abgeleitet 143,4 93,1 0,

2

*Beinhaltet historische Ressourcen

Warnhinweis: Die Mineralressourcenschätzungen von IsoEnergy umfassen ausländische und historische Schätzungen für die Zwecke der ASX-Notierungsregeln. Diese Schätzungen werden nicht gemäß dem JORC-Code berichtet. Eine kompetente Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen oder ausländischen Schätzungen gemäß dem JORC-Code als Mineralressourcen oder Erzreserven zu klassifizieren. Es ist ungewiss, ob die historischen Schätzungen oder ausländischen Schätzungen nach einer Bewertung und/oder weiteren Explorationsarbeiten gemäß dem JORC-Code als Mineralressourcen oder Erzreserven gemeldet werden können.

Offenlegungen gemäß ASX-Listing-Regel 5.12 in Bezug auf historische und ausländische Schätzungen

Listing Rule Erläuterung Kommentar

5.12.1 Quelle und Datum der historischen Milo: Milo Mineral Resource Statement: 22. November 2012, enthalten in einer

Schätzungen oder ausländischen ASX-Mitteilung von GBM Resources Ltd

Schätzungen. (ASX:GBZ).

Ben Lomond: McKay, A. D., 1982, Ben Lomond Deposit: In Situ Uranium Resource

Estimate. Vertraulicher Bericht der Uranressourcenbewertungsstelle der australischen

Atomenergiebehörde.

Vigar, A & Jones, D. 2005 Technischer Bericht über die Bergbaukonzessionen für die

Uran-Molybdän-Lagerstätte Ben Lomond in Queensland, Australien. Erstellt für Maple

Minerals Corporation als NI-43-101-Bericht. Verfügbar unter

https://ww.sedarplus.ca.

Coles Hill: Die Mineralressourcen von Coles Hill gelten als historisch. Die jüngste

Mineralressourcenschätzung wurde 2013 von Lyntek, Inc. und BRS Engineering erstellt

(Kyle, John I., P. E. und Douglas Beahm, P.E., P.G., 2013; NI 43-101 Preliminary

Economic Assessment Update (REVISED), Coles Hill Uranium Property, Pittsylvania

County, Virginia, Vereinigte Staaten von Amerika, und basiert auf Untersuchungs- und

geologischen Daten, die vom ehemaligen Eigentümer Marline Oil Co gesammelt wurden,

der das Projekt zwischen 1979 und 1981 erschlossen hat. Alle Untersuchungs- und

geotechnischen Daten, die zur Erstellung der Mineralressourcenschätzung für das

Coles Hill-Projekt verwendet wurden, stammen aus diesem

Explorationsprogramm.

Tony M: Das Bergwerksprojekt Tony M von IsoEnergy verfügt über eine

Mineralressourcenschätzung, die im Rahmen des Codes für Mineralreserven und

Mineralressourcen (CIM-Code) des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and

Petroleum (CIM) aktuell ist. Obwohl es sich beim CIM-Code um eine ausländische

Schätzung handelt, ähnelt seine Klassifizierung von Mineralressourcen in den meisten

Punkten der des

JORC-Codes.

Daneros: Die Mineralressourcenschätzung für das Daneros-Minenprojekt von IsoEnergy

gilt als historisch. Die historischen Explorationsdaten, die für die

Projektbewertung von IsoEnergy verwendet wurden, stammen aus Oberflächenbohrungen

und Kernbohrungen, die von Utah Power & Light und White Canyon Uranium durchgeführt

wurden (insgesamt 603 Bohrlöcher), sowie aus Untertage-Langlochbohrungen (583

Bohrlöcher), die von Deneson Mines und Energy Fuels durchgeführt wurden.

Verschiedene Mineralressourcenschätzungen, die alle historischer Natur sind und

nicht dem JORC-Code von 2009 für White Canyon Uranium und Energy Fuels, Inc. von

2012 und 2018 entsprechen. Die zur Erstellung dieser Berichte verwendeten Daten

waren historische Explorationsbohrdaten und geologische Informationen aus früheren

Bergbaubetrieben.

Dieter Lake: Die jüngste historische, ausländische Mineralressourcenschätzung für das

Dieter Lake-Projekt im Norden von Quebec ist in zwei Berichten dokumentiert. Der

erste ist 2005 Exploration at the Dieter Lake Property, Quebec dated November 3,

2006 von Dahrouge Geological Consulting Ltd. für Strathmore Minerals Corporation,

in dem erstmals die neue Ressourcenschätzung beschrieben wird. Diese Schätzung wurde

zusammen mit einer Aktualisierung der Explorationsaktivitäten von 2007 bis 2011 in

dem Technical Report on the Dieter Lake Property, Quebec, Canada vom 7. Oktober

2011 wiederholt, der von GeoVector Management Inc. für Fission Energy Corp

(www.sedarplus.ca) erstellt wurde. Clinton Davis war Autor beider Berichte. Michael

Guo führte die Modellierung von 2005 durch und war Mitautor des Berichts von 2006.

Vor der Schätzung von 2005 wurden historische Ressourcenschätzungen in den Jahren

1981, 1989 und 2004 durchgeführt.

Davis, C. & Guo, M. (2006). 2005 Exploration at the Dieter Lake Property, Quebec; NI

43-101 Report for Strathmore Minerals Corp, 28 S., mit

Anhängen.

Davis, C.F, (2011), Fission Energy Corp, Technischer Bericht über das Grundstück

Dieter Lake, Quebec, Kanada, NI43-101-Bericht für Fission Energy Corp, 47 Seiten,

mit Anhängen

(www.sedarplus.ca).

Sage Plain: Die Mineralressourcen für das Sage Plain-Projekt von IsoEnergy wurden von

einem unabhängigen Auftragnehmer des damaligen Eigentümers des Projekts, Energy

Fuels, Inc., geschätzt und im Aktualisierten technischen Bericht zum Sage

Plain-Projekt (einschließlich der Calliham-Mine) vom 18. März 2015 veröffentlicht,

dessen Verfasser Douglas C. Peters, CPG von Peters Geosciences, ist. Der technische

Bericht folgt dem Format von NI 43-101, jedoch hat der Verfasser keinen

Mineralreserven- und Mineralressourcencode zur Klassifizierung der Mineralisierung

angegeben. Die Ressourcen wurden unter Verwendung einer polygonalen Methode

geschätzt. IsoEnergy betrachtet die Ressourcen von Sage Plain als

historisch.

Matoush: Die jüngste historische, ausländische Mineralressourcenschätzung ist im

Technischen Bericht über die Aktualisierung der Mineralressourcen für das

Matoush-Projekt, Zentral-Québec, Kanada, NI43-101-Bericht vom 15. Februar 2012

dokumentiert, der von David A. Ross, R. Barry Cook, Normand L. Lecuyer und Bruce

Fielder (Melis Engineering Ltd.) von Roscoe Postle Associates Inc. (RPA) für

Strateco Resources Inc. Dieser Bericht ist unter www.sedarplus.ca verfügbar. Die

historische, ausländische Mineralressourcenschätzung wurde von RPA im Dezember 2012

weiter aktualisiert, wie in einer Pressemitteilung von Strateco vom 7. Dezember 2012

und im Jahresbericht von Strateco Resources vom 21. März 2013 (verfügbar unter

www.sedarplus.ca) bekannt gegeben. RPA aktualisierte die Mineralressourcenschätzung

für das Matoush-Projekt auf der Grundlage der bis zum 22. November 2012 verfügbaren

Bohrergebnisse.

Hurricane: Die jüngste ausländische Mineralressourcenschätzung ist im Technischen

Bericht zum Larocque East-Projekt, Northern Saskatchewan, Kanada für IsoEnergy Ltd.

dokumentiert. Dieser Bericht wurde von Mark B. Mathisen von SLR Consulting (Canada)

Ltd. (SLR) erstellt. Zwei Versionen, beide mit Datum vom 8. Juli 2022, sind unter

www.sedarplus.ca verfügbar - eine mit einem Unterschriftsdatum vom 12. Juli 2022 und

eine überarbeitete Version mit einem Unterschriftsdatum vom 4. August 2022. In dem

geänderten Bericht wird erläutert, dass dieser technische Bericht den NI

43-101-Standards für die Offenlegung von Mineralprojekten entspricht und den am 19.

Juli 2022 bei SEDAR eingereichten technischen Bericht ersetzt, der überarbeitet

wurde, um den Tippfehler in Bezug auf die angezeigten U3O8-Gehalte in Tabelle 14-11

zu korrigieren, in der die Empfindlichkeit des Blockmodells gegenüber dem

Cutoff-Gehalt zusammengefasst ist. Weitere Tippfehler wurden korrigiert, um die

Beschreibungen der historischen Bohrungen in Abschnitt 6 mit Tabelle 10-1 in

Einklang zu bringen. Der empfohlene Arbeitsplan wurde

überarbeitet.

5.12.2 Ob die historischen Schätzungen oder Milo: Die abgeleitete Ressource wurde gemäß JORC 2004 berechnet.

ausländischen Schätzungen andere

Mineralisierungskategorien als die in

Anhang 5A (JORC-Code) definierten

verwenden und wenn ja, eine

Erläuterung der

Unterschiede.

Ben Lomond: Die abgeleitete Ressource verwendete die damalige JORC-Terminologie

(1982).

-

Coles Hill: Die Schätzungen der Mineralressourcen für das Coles Hill-Projekt wurden

gemäß dem Canadian National Instrument 43-101 und den CIM-Standards erstellt, die

zum Zeitpunkt der Erstellung der Ressourcenschätzung (2013) gültig waren. Die

Schätzung stammt aus der Zeit vor den aktuellen CIM-Standards und den

CIM-Richtlinien für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven, die im

November 2019 in Kraft getreten sind. IsoEnergy betrachtet die Ressourcen von Coles

Hill als historisch. Die Verwendung der Begriffe abgeleitete Mineralressourcen und

angezeigte Mineralressourcen entspricht den Anforderungen des CIM-Codes. Die

Definitionen dieser Klassifizierungen (abgeleitete Mineralressourcen und

angezeigte Mineralressourcen) ähneln denen des JORC-Codes, und es gibt keine

Unterschiede in den Definitionen von abgeleiteten Mineralressourcen und

angezeigten Mineralressourcen zwischen den beiden Codes.

Tony M: Die aktuelle Mineralressourcenschätzung für das Tony M-Projekt wurde in

Übereinstimmung mit den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und

Mineralreserven (2014), den CIM-Leitlinien für die beste Praxis im Uranbereich

(2024) und dem kanadischen National Instrument 43-101 erstellt. Die Definitionen der

Mineralressourcenklassifizierungen für angezeigte Mineralressourcen und

abgeleitete Mineralressourcen gemäß dem CIM-Code ähneln den Definitionen des

JORC-Codes für abgeleitete Mineralressourcen und angezeigte

Mineralressourcen.

Daneros: Die Mineralressourcen für das Daneros-Minenprojekt wurden für den ehemaligen

Projekteigentümer Energy Fuels, Inc. von Douglas C. Peters, CPG, geschätzt. Diese

Schätzung ist im Aktualisierten Bericht über das Daneros-Minenprojekt, San Juan

County, Utah, USA vom 2. März 2018 enthalten. Obwohl die Ressource als historisch

angesehen wird, verwendet die Schätzung Ressourcenklassifizierungen, die denen des

JORC-Codes

entsprechen.

Dieter Lake: Der Bericht von Davis und Guo (2006) und die darin enthaltene

Mineralressourcenschätzung stammen aus der Zeit vor den aktuellen CIM-Standards (Mai

2014) und den CIM-Richtlinien für die Schätzung von Mineralressourcen und

Mineralreserven (November 2019). Für IsoEnergy handelt es sich bei den

Mineralressourcen um eine historische Schätzung gemäß National Instrument 43-101 -

Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) und eine qualifizierte

Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung

als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren. Es ist ungewiss, ob die

abgeleiteten Ressourcen im Bericht von 2006 als abgeleitete Ressourcen gemäß den

JORC-Standards gelten

würden.

Sage Plain: Die im technischen Bericht über das Sage Plain-Projekt von 2015

geschätzten und gemeldeten Ressourcen sind historischer Natur und scheinen nicht mit

den zum Zeitpunkt des Berichts geltenden Mineralressourcencodes

übereinzustimmen.

Matoush: Der Bericht von Ross et al. (2012) und die darin enthaltene

Mineralressourcenschätzung sowie die historische, ausländische

Mineralressourcenaktualisierung im Jahresinformationsformular von Strateco Resources

vom 21. März 2013 stammen aus der Zeit vor den aktuellen CIM-Standards (Mai 2014)

und den CIM-Richtlinien für die Schätzung von Mineralressourcen und Best Practices

Guidelines (November 2019) vorgegang. Für IsoEnergy handelt es sich bei den

Mineralressourcen um eine historische Schätzung gemäß National Instrument 43-101 -

Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), und eine kompetente

Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung

als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren. Es ist ungewiss, ob die

abgeleiteten und angezeigten Ressourcen im Bericht von 2012 als abgeleitete

Ressourcen gemäß den JORC-Standards (2012) gelten

würden.

Hurricane: Der Mathison-Bericht (2022) entspricht den NI 43-101 Standards of

Disclosure for Mineral Projects. Ausländische Mineralressourcen wurden gemäß den

Definitionen für Mineralressourcen in den Definition Standards for Mineral Resources

and Mineral Reserves des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum

(CIM) vom 10. Mai 2014 klassifiziert. Die Definitionen der

Mineralressourcenklassifizierungen für angezeigte Mineralressourcen und

abgeleitete Mineralressourcen gemäß dem CIM-Code ähneln den Definitionen des

JORC-Codes für angezeigte Mineralressourcen und abgeleitete

Mineralressourcen.

5.12.3 Die Relevanz und Wesentlichkeit der Milo, Ben Lomond, Daneros, Dieter Lake, Sage Plain, Matoush, Coles Hill: Die

historischen Schätzungen oder Schätzung wird als relevant, jedoch im Kontext der globalen Uranressourcen als nicht

ausländischen Schätzungen für das wesentlich

Unternehmen. angesehen.

Tony M: Die Mineralressourcen des Tony M-Projekts sind gemäß dem CIM-Code aktuell

und nicht historisch. Als solche sind sie für IsoEnergy relevant und

wesentlich.

Hurricane: Die ausländische Mineralressourcenschätzung von Mathisen (2022) wird als

relevant und wesentlich für IsoEnergy

angesehen.

5.12.4 Die Zuverlässigkeit historischer Milo: Die Schätzungen würden einige zusätzliche Arbeiten erfordern, um den

Schätzungen oder ausländischer Anforderungen von JORC 2012 zu entsprechen, jedoch haben sich die Methoden zur

Schätzungen, einschließlich unter Erstellung der Ressourcenschätzungen im Vergleich zu früheren Berichten nicht

Bezugnahme auf eines der Kriterien in wesentlich

Tabelle 1 von Anhang 5A (JORC-Code), geändert.

die für das Verständnis der

Zuverlässigkeit der historischen

Schätzungen oder ausländischen

Schätzungen relevant sind.

Ben Lomond: Die Schätzung gibt einen Hinweis auf die vorhandene Mineralisierung,

jedoch wären umfangreiche Nachbohrungen und Untersuchungen, Bohrlochuntersuchungen

und radiometrische Messungen usw. erforderlich, um eine Ressourcenschätzung gemäß

JORC 2012 zu

erstellen.

Coles Hill: Obwohl die Ressourcenschätzung für Coles Hill als genaue und relevante

Darstellung der Beschaffenheit der Uranmineralisierung im Projekt angesehen wird,

sind gemäß den Empfehlungen im technischen Bericht zusätzliche Arbeiten

erforderlich, damit die Ressourcen gemäß dem CIM-Code und den CIM Uran Leading

Practice Guidelines (2024) als aktuell neu klassifiziert werden können. Die

bestehende Ressourcenschätzung wurde in Übereinstimmung mit den damals geltenden NI

43-101- und CIM-Standards erstellt, obwohl die Bohrlochdaten, die die Grundlage für

die Ressourcenschätzung bilden, zum Zeitpunkt der Erstellung der Schätzung noch

nicht bestätigt waren. Obwohl diese Schätzung vor den aktuellen CIM-Standards (2014)

und den CIM Estimation of Mineral Resources & Mineral Reserves Best Practices

Guidelines (November 2019) erstellt wurde, haben sich die Methoden zur Erstellung

und Bewertung der Ressourcenschätzungen im Vergleich zu denen, die zum Zeitpunkt der

letzten Schätzung (2013) galten, nicht wesentlich geändert. Die historischen

Mineralressourcen gelten als

zuverlässig.

Tony M: Die Ressourcen von Tony M sind im Zusammenhang mit der Bewertung des Projekts

relevant und zuverlässig. Die Ressourcen sind aktuell und nicht historischer

Natur.

Daneros: Die Ressourcen der Daneros-Mine sind nicht aktuell und historischer Natur.

Sie können jedoch für die Bewertung des Projekts und seines Explorationspotenzials

in der Zukunft relevant sein.

-

Dieter Lake: Die historischen, ausländischen, abgeleiteten Ressourcen, die sowohl im

Bericht von Davis und Guo (2006) als auch im Bericht von Davis (2011) vorgestellt

werden, stammen aus der Zeit vor den aktuellen CIM-Standards (Mai 2014) und den

CIM-Richtlinien für die Schätzung von Mineralressourcen und Mineralreserven

(November 2019). Für IsoEnergy sind die abgeleiteten Ressourcen eine historische

Schätzung gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral

Projects (NI 43-101) und eine kompetente Person hat keine ausreichenden Arbeiten

durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen zu

klassifizieren. Bis diese Arbeiten abgeschlossen sind, ist die Zuverlässigkeit der

historischen Ressourcenschätzung für Dieter Lake

ungewiss.

Sage Plain: Die für das Projekt Sage Plain verwendete Methodik zur

Ressourcenschätzung steht im Einklang mit historischen Arbeiten in der gesamten

Uranregion des zentralen Colorado-Plateaus. Die polygonale Schätzmethodik und die

Klassifizierung von Ressourcen und/oder Reserven, die aus solchen Studien abgeleitet

wurden, haben jahrzehntelang für den kleinen Untertagebau von Uran ausreichend

gedient. Obwohl die lokalen Bergleute mit den Klassifizierungen und Methodiken

vertraut sind, sind sie für IsoEnergy nicht geeignet oder zuverlässig.

Matoush: Der Bericht von Ross et al. (2012) und die darin enthaltene

Mineralressourcenschätzung sowie die historische, ausländische

Mineralressourcenaktualisierung im Jahresinformationsformular von Strateco Resources

vom 21. März 2013 stammen aus der Zeit vor den aktuellen CIM-Standards (Mai 2014)

und den CIM-Richtlinien für die Schätzung von Mineralressourcen und Best Practices

Guidelines (November 2019) und für IsoEnergy sind die Mineralressourcen eine

historische Schätzung gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for

Mineral Projects (NI 43-101), und eine kompetente Person hat keine ausreichenden

Arbeiten durchgeführt, um die historische, ausländische Schätzung als aktuelle

Mineralressourcen zu klassifizieren. Bis diese Arbeiten abgeschlossen sind, ist die

Zuverlässigkeit der historischen, ausländischen Mineralressourcenschätzung ungewiss,

und es ist ungewiss, ob die abgeleiteten und angezeigten Ressourcen im Bericht von

2012 als abgeleitete und angezeigte Ressourcen gemäß den JORC-Standards (2012)

qualifiziert

wären.

Hurricane: Der Mathison-Bericht (2022) entspricht den NI 43-101 Standards für die

Offenlegung von Mineralprojekten. Ausländische Mineralressourcen wurden gemäß den

Definitionen für Mineralressourcen in den Definitionsstandards für Mineralressourcen

und Mineralreserven des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM)

vom 10. Mai 2014 (aktuelle CIM-Standards, Mai 2014) klassifiziert, und IsoEnergy

meldet die Mineralressourcen als konforme Schätzung gemäß National Instrument 43-101

- Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) als konforme

Schätzung.

5.12.5 Soweit bekannt, eine Zusammenfassung Milo:

der Arbeitsprogramme, auf denen die Die jüngste JORC 2004-Mineralressourcenschätzung für das Milo-Projekt wurde von

historischen Schätzungen oder Kerrin Allwood F.AusIMM durchgeführt und 2012 als JORC 2004-Ressource veröffentlicht

ausländischen Schätzungen basieren, (Allwood.K , Nov. 2012). Die historische JORC 2004-Ressourcenschätzung vom November

sowie eine Zusammenfassung der 2012 wurde für die zusammenfallenden Ressourcen TREEYO & P2O5 und eine

wichtigsten Annahmen, Abbau- und Kupferäquivalentressource, bestehend aus Au, Ag, Cu, Mo, Co und U, berechnet. Das

Verarbeitungsparameter und Methoden, Blockmodell der Milo JORC 2004-Schätzung wurde aus 34 Bohrlöchern und 9878 Proben

die zur Erstellung der historischen mit einer Gesamtkernlänge von 11572 m erstellt, die alle von GBM Resources Ltd

oder ausländischen Schätzungen (ASX:GBZ) zwischen 2009 und 2012 durchgeführt wurden.

verwendet

wurden.

Ausführliche Zusammenfassungen der von 2009 bis 2012 durchgeführten Bohrprogramme von

GBM Resources Ltd finden sich in Allwood & Norris (Februar 2012), Allwood & Norris

(August 2012) und Allwood & Norris (November 2012). Das Ziel der

Diamantbohrprogramme von 2009 bis 2012 war es, die Lagerstätte Milo zu verifizieren

und zu testen (22 Bohrlöcher, 3696 Proben) (Allwood & Norris, Februar 2012) und

anomale Abschnitte in der Lagerstätte Milo für Folgebohrungen zu identifizieren

(Allwood & Norris). (August 2012), 31 Bohrlöcher für 11.464 m Bohrungen und die

Fertigstellung von weiteren 3 Bohrlöchern, um die abgeleitete Ressource für eine

erste Rahmenstudie zu vervollständigen (Allwood & Norris, November 2012), 34

Bohrlöcher, 11.572 m, 3.503 RC, 8.069 DD. 9878 m wurden größtenteils in

1-m-Intervallen

beprobt.

Ben Lomond:

Insgesamt wurden 73.151 m Bohrungen durchgeführt, von denen 63.292 m für die

angegebene Schätzung zur Verfügung stehen (siehe unten). Alle Bohrlöcher wurden

radiometrisch protokolliert. Die Daten wurden digitalisiert, sodass eine

Computeranalyse einschließlich der Wiederherstellung der Protokolle und der

Schätzung der Ressourcen bei verschiedenen Cutoff-Gehalten durchgeführt werden

konnte.

Die chemischen Analysen der Bohrkerne lieferten die erforderliche Kontrolle für die

Berechnungen der radiometrischen Äquivalentgrade, indem sie das

Gleichgewichtsverhältnis zwischen dem radiometrischen Gehalt und dem durch die

Analyse ermittelten tatsächlichen Gehalt definierten. Es gibt umfangreiche

Unterlagen zur Kalibrierung der verschiedenen Spektrometer, die während der

Bohrkampagnen verwendet wurden, wobei für jedes Gerät ein anderer

Kalibrierungsfaktor verwendet wird. Die tatsächlich verwendeten Uranwerte sind daher

eine Kombination aus tatsächlichen Untersuchungsergebnissen und Messwerten der

Bohrlochspektrometersonden. Die Korrelation ist insgesamt gut und die Abweichungen

gering (McKay

1982).

Die bei der Auswahl der Erzintervalle verwendeten Parameter waren eine minimale

tatsächliche Mächtigkeit von 0,5 Metern und eine maximale enthaltene Abraummenge

(tatsächliche Mächtigkeit) von 5 Metern. Die Ressourcenzonen wurden auf

25-Meter-Abschnitten anhand von Schnittpunktgruppen umrissen, isolierte

Schnittpunkte wurden nicht berücksichtigt. Die Gehalte aus den Zusammensetzungen

wurden flächengewichtet, um den Durchschnittsgehalt über einem Schwellenwert von 500

ppm Uran zu ermitteln. Die Fläche wurde auf jedem 25-Meter-Abschnitt gemessen, um

die Tonnage bei einer Schüttdichte von 2,603 zu

ermitteln.

Die Ressourcenkategorien wurden auf der Grundlage der damaligen australischen

JORC-Code-Richtlinien ausgewählt. Die Kategorien

waren:

Angezeigt - erstreckt sich bis zu 5 Meter von einem Bohrloch aus nach oben oder

unten oder bis zur Hälfte der Entfernung zum nächsten Bohrloch, wenn diese weniger

als 5 Meter

beträgt.

Abgeleitet - erstreckt sich 5 bis 15 Meter von einem Bohrloch aus nach oben oder

unten oder über die Hälfte der Entfernung zum nächsten Bohrloch, wenn diese zwischen

5 und 15 Metern liegt.

Bohrungen 1975-1981

Anzahl der Bohrlöcher

-Meter

Diamantkern-Oberflächen 98 19.459

Untertage 30 2.797

Perkussion Oberflächen 201 28.915

Unterirdisch 77 2.582

Air Trac Oberflächen- 230 9.539

ZWISCHENSUMME: 636 63.292

1982-1984:

Anzahl der Bohrlöcher -Meter

Diamantkern

Oberflächen 21

4.895

Perkussion

Oberflächen 43

4.964

GESAMT: 700

73.151

Coles Hill:

Die Uranvorkommen in Coles Hill wurden 1979 und 1980 von Marline Oil entdeckt.

Marline führte ein groß angelegtes Kernbohrprogramm durch, um die zuvor

identifizierten geophysikalischen, radiometrischen und geochemischen Anomalien am

Projektstandort zu untersuchen. Diese Arbeiten führten zur ersten Definition der

Uranvorkommen Coles Hill North und South. Das Kernbohrprogramm von Marline wurde bis

1981 fortgesetzt, und die dabei gewonnenen Daten dienten als Grundlage für alle

nachfolgenden Ressourcenschätzungen. Im Jahr 1982 ging die Union Carbide Corporation

(später bekannt als Umetco) ein Joint Venture mit Marline ein, mit dem Ziel, eine

Machbarkeitsstudie zu erstellen, die zur Erschließung der Uranlagerstätten von Coles

Hill und zur Weiterentwicklung des Projekts bis zur Produktionsreife führen sollte.

Die für das Projekt als relevant erachteten Mineralressourcenschätzungen wurden

unter Verwendung der radiometrischen und chemischen Analysen erstellt, die aus dem

Bohrprogramm von 1979 bis 1981 mit 263 Kernbohrungen sowie aus drei Kernbohrungen

stammen, die 2008 auf dem Grundstück durchgeführt wurden. Die grundlegenden Analyse-

und geologischen Daten für das Projekt wurden aufbewahrt, und ein erheblicher Teil

der Bohrkerne wurde in überdachten Einrichtungen gelagert. Ein Vergleich der

historischen Untersuchungsdaten mit Kontrolluntersuchungen aus

Probenahmeprogrammen in den Jahren 2008 und 2013 bestätigte im Allgemeinen die

Gültigkeit der historischen Daten. Die Mineralressourcenschätzung für das Projekt

wurde von BRS Engineering erstellt, einem unabhängigen Mineralienexplorations- und

Ingenieurunternehmen mit Sitz in Wyoming, das über umfangreiche Erfahrung in der

Bewertung von Uranprojekten verfügt. BRS verwendete radiometrische

Untersuchungsdaten aus 264 Bohrlöchern, um die Schätzung der Mineralressourcen in

Coles Hill zu erstellen. Die Bohrloch-Analysedaten wurden in der Datamine-Software

in Abständen von 0,50 Fuß innerhalb einer mineralisierten Hülle von 0,02 % eU3O8

zusammengestellt, um die Geinterpolation zu begrenzen. Es wurde eine 1,0 Fuß lange

Probenkomposition ausgewählt.

Die Kriging-Methode verwendete optimale Blockgrößen, und die optimale Anzahl von

Proben für die Schätzung wurde durch eine Reihe von Testläufen an strategisch

platzierten Blöcken in Gebieten mit hoher und niedriger Dichte in jedem Gebiet

ermittelt. Die optimalen Parameter wurden durch Beobachtung der besten

Regressionssteigung (R) und Kriging-Effizienz sowie der geringsten Streuung bei 90

%-Konfidenzgrenzen ermittelt, wobei jedoch die kleinste Blockgröße in Bezug auf die

wahrscheinlich kleinste zukünftige Abbauseinheit (SMU) beibehalten wurde. Diese

drei Parameter ergaben untereinander gute Korrelationen. Es wurden drei separate

Suchläufe durchgeführt, nämlich 1-mal der Bereich des Variogramms, 1,5-mal der

Bereich des Variogramms und 2-mal der Bereich des Variogramms. Für North Coles

wurden mindestens 17 Proben und maximal 25 Proben als geostatistisch angemessen für

die ersten beiden Suchläufe angesehen. Die dritte Suche wurde auf mindestens 8

Proben und maximal 25 Proben festgelegt. Für South Coles wurden mindestens 10 Proben

und maximal 20 Proben für die ersten beiden Suchläufe und mindestens 8 Proben und

maximal 20 Proben für den dritten Suchlauf als angemessen erachtet (Abbildungen 19

und 21). Die Suche wurde aufgrund der vertikalen Variabilität der Mineralisierung

auf eine bestimmte Schicht beschränkt, weshalb die Oktantensuchmethode als unnötig

erachtet wurde. Ein Entwurf einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (NI 43-101)

für das Coles Hill-Projekt wurde 2013 von John Kyle von Lyntek, Inc. und Douglas

Beahm, Chefingenieur von BRS Engineering, Inc. Diese Studie, die nicht öffentlich

zugänglich ist, enthält Datenverifizierungsinformationen für alle Bohrlochdaten,

einschließlich Untersuchungsergebnisse, sowie Zusammenfassungen der von Umetco

Minerals durchgeführten metallurgischen Tests, vorgeschlagene Abbaumethoden,

metallurgische Gewinnungsmethoden und vorgeschlagene Projektinfrastruktur. Kopien

dieses Berichts befinden sich in den Akten von IsoEnergy. Diese Studie zum Coles

Hill-Projekt enthielt ausreichend detaillierte Daten zu Abbau- und

Mineralverarbeitungsmethoden, um die Cutoff-Grad-Kriterien für die Schätzung der

Mineralressourcen zu ermitteln.

Tony M:

Die Uranlagerstätte Tony M und mehrere andere ähnliche Lagerstätten in der Nähe

wurden Mitte der 1970er Jahre von Plateau Resources, einer Tochtergesellschaft eines

Energieversorgungsunternehmens aus dem Mittleren Westen der USA, in einem

abgelegenen Teil im Südosten Utahs entdeckt. Die Entdeckung von Plateau erfolgte

durch weiträumige Explorationsbohrungen in einem Gebiet mit mehreren sehr kleinen

Untertagebergwerken. Die neu entdeckten Lagerstätten wurden durch konventionelle

Open Hole-Rotationsbohrungen und Spot-Kernbohrungen potenziell wirtschaftlicher

Mineralisierungen in günstigen flach liegenden Sandsteinen umrissen. Plateau begann

1978 mit der Erschließung eines großflächigen Untertagebergwerks mit Kammer- und

Pfeilerbauweise. Vor der Stilllegung im Jahr 1984 wurde in Tony M nur in begrenztem

Umfang Uran gefördert, aber 2007-2008 wurde die Produktion für kurze Zeit wieder

aufgenommen, bevor sie aufgrund niedriger Rohstoffpreise erneut eingestellt wurde.

Von der Entdeckung bis zur Stilllegung des Bergbaubetriebs in Tony M wurden

umfangreiche Bohrdaten aus Oberflächenbohrungen und untertägigen Langlochbohrungen

gesammelt. Diese Daten sowie Betriebsdaten des Bergwerks und Informationen zur

metallurgischen Ausbeute bildeten eine solide Grundlage für eine neue

Mineralressourcenschätzung, die 2022 von SLR International Corporation erstellt

wurde. Diese Daten entsprechen den Standards der Canadian National Instrument 43-101

für die Offenlegung von Mineralprojekten. Der Bericht mit dem Titel Technical

Report on the Tony M Mine, Utah, USA Report for NI 43-101 (Technischer Bericht über

die Mine Tony M, Utah, USA, Bericht gemäß NI 43-101) ist auf den 9. September 2022

datiert und kann über das Profil von IsoEnergy auf der Website SEDAR Plus (Zugriff

am 8.11.2025) eingesehen werden. Die Ressourcenschätzung basiert auf den Ergebnissen

von 1.678 vertikalen konventionellen (offenen) Drehbohrlöchern mit einer

Gesamtlänge von 947.610 Fuß. 1.670 der Bohrlöcher wurden vom ehemaligen Eigentümer

der Tony M-Mine, Plateau Resources, fertiggestellt, die restlichen acht Bohrlöcher

wurden von IsoEnergy fertiggestellt. Die acht Bohrlöcher von IsoEnergy wurden als

Versatz zu den zuvor von Plateau gebohrten Bohrlöchern gebohrt, um die Ergebnisse

der historischen Bohrlöcher zu bestätigen. Die von IsoEnergy gebohrten Bohrlöcher

umfassten 2.555 Fuß konventionelle Open-Hole-Rotationsbohrungen und 439 Fuß

Kernbohrungen. Alle Bohrlöcher waren vertikal ausgerichtet. Die Mineralressourcen im

Tony M-Projekt wurden gemäß den Definitionen des Canadian Institute of Mining,

Metallurgy and Petroleum (CIM) für Mineralressourcen und Mineralreserven vom 10. Mai

2014 klassifiziert, die durch Verweis in NI 43-101 aufgenommen

wurden.

SLR schätzte die Ressourcen unter Verwendung eines konventionellen

Blockmodellierungsansatzes unter Verwendung der inversen Quadratmethode (ID2) und

längengewichteter 1,0-Fuß-Uncapped-Composites, um die Urangehalte (% eU3O8) in einem

Drei-Stufen-Ansatz zu schätzen. Die Ressourcenschätzung basierte auf einem Uranpreis

von 65 US-Dollar pro Pfund und einem Cutoff-Gehalt von 0,14 % eU3O8. IsoEnergy

verfügt über alle technischen Daten, die zur Erstellung der aktuellen

Mineralressourcenschätzung verwendet

wurden.

Daneros: Das Bergwerksprojekt Daneros ist seit den frühen 1950er Jahren Schauplatz

zahlreicher Explorations- und Erschließungsaktivitäten. Ein Großteil der Daten aus

diesen Aktivitäten ist verloren gegangen oder für IsoEnergy nicht zugänglich. Die

jüngsten Bergbau- und Explorationsaktivitäten von IsoEnergy haben Daten für die

Bewertung des Projekts und die Explorationsplanung geliefert, reichen jedoch nicht

aus, um eine neue Ressourcenschätzung oder eine aktualisierte Bergbauplanung

vorzunehmen.

Dieter Lake: Basierend auf den Berichten von Davis und Guo (2006) sowie Davis (2011)

wurden für die historische ausländische Mineralressourcenschätzung aus dem Jahr

2006, die im Bericht von 2011 wiederholt wurde, sowohl die Daten der

Bohrkern-Wiederholungsprobenahme aus dem Jahr 2005 als auch historische Daten aus 96

Bohrlöchern herangezogen. Die Ressourcenmodellierung wurde 2005 im Rahmen der

Auswertung der während des Explorationsprogramms 2005 gesammelten Daten aktualisiert

und mit dem bestehenden historischen Ressourcenmodell verglichen. Diese Schätzung

verwendete Polygone mit einem Radius von 200 m, einen Mindestgrenzwert von 200 ppm

über 1 Meter und eine Dichte von 2,67 g/cm(3)

.

Sage Plain: Die Aufzeichnungen der Explorationsergebnisse und der Uranproduktion aus

dem Projektgebiet Sage Plain beschränken sich im Allgemeinen auf Gamma-Ray-Logs von

Bohrlöchern und Bohrlochkarten von regelmäßig durchgeführten Programmen, die als

Grundlage für die historischen Schätzungen dienten. Die historischen

Ressourcenschätzungen für das Projekt Sage Plain wurden im Allgemeinen entweder mit

einer polygonalen oder einer Kreistangenten-Modellierungsmethode berechnet, die

beide durch besser geeignete geostatistische Ressourcenschätzungsmethoden ersetzt

wurden. Zusammenfassungen der historischen Explorations- und Bergbauaktivitäten im

Projekt Sage Plain liegen IsoEnergy ( ) nicht vor. Die historischen

Ressourcenschätzungen entsprechen weder dem aktuellen JORC-Code noch dem

CIM-Code.

Matoush: Die historische, ausländische Mineralressourcenschätzung von Ross et al

(2012) im NI43-101-Bericht vom 15. Februar 2012 für Strateco Resources verwendete

Bohrlochdaten, die zum 31. Dezember 2011 verfügbar waren, als die Matoush

Gemcom-Datenbank 515 Diamantkernbohrlöcher bis einschließlich Bohrloch MT-11-039

umfasste. Davon befinden sich 392 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 175.190 m

innerhalb des Ressourcenbereichs. Die Drahtgittermodelle, die die mineralisierten

Zonen darstellen, werden von 150 Bohrlöchern durchschnitten. Zum 31. Dezember 2011

lagen die chemischen Analysen für alle Bohrlöcher vor. Im Gegensatz zu früheren

Ressourcenschätzungen wurden für diese Ressourcenschätzung keine äquivalenten

U3O8-Werte (eU3O8) verwendet. Anhand einer Reihe von Querschnitten und Draufsichten

wurden dreidimensionale Drahtgittermodelle mit einem Cutoff-Gehalt von 0,1 % U3O8

erstellt. Vor der Zusammensetzung wurden die hochgradigen Werte auf 9 % U3O8

gekürzt. Die Umrisse der mineralisierten Linsen wurden anhand von vertikalen

Schnitten im Abstand von zehn Metern interpretiert. Als Richtwert wurde ein

Mindestkriterium von 0,1 % U3O8 über eine tatsächliche Mächtigkeit von 1,5 m

verwendet. Schmale Abschnitte mit einem Gehalt von 0,05 % bis 0,1 % U3O8, die an den

mineralisierten Hauptabschnitt angrenzen, wurden einbezogen. Wo erforderlich, wurde

der Drahtgitterabschnitt auf eine tatsächliche Mächtigkeit von mindestens 1,5 m

aufgestockt. Niedriggradige Abschnitte wurden in die ersten Drahtgittermodelle für

die Zonen MT-34 und MT-22 einbezogen. Viele dieser Abschnitte wurden durch

Beschneiden des Ressourcen-Drahtgitters entfernt, wenn sie unter 0,1 % U3O8 lagen.

Einige Abschnitte mit einem Gehalt von 0,05 % bis 0,1 % U3O8 wurden in die

Gehaltsinterpolation einbezogen, um die Kontinuität zu wahren und/oder eine weiche

Grenze beizubehalten. Die Variogrammparameter wurden aus zusammengesetzten Werten

von zwei Metern interpretiert. Die Probenintervalle innerhalb der Drahtgittermodelle

reichen von zehn Zentimetern bis zu fünf Metern und betragen durchschnittlich 70 cm.

Die Untersuchungsergebnisse innerhalb der Drahtgittermodelle wurden zu Längen von

zwei Metern zusammengesetzt, beginnend an der ersten mineralisierten

Drahtgittergrenze vom Bohrlochkragen aus und neu gesetzt an jeder neuen

Linsen-Drahtgittergrenze. Mehrere kürzere Zusammensetzungen treten am Boden der

mineralisierten Zone auf, unmittelbar über der Stelle, an der das Bohrloch das

Drahtgitter verlässt. Teilzusammensetzungen mit einer Länge von weniger als 60 cm

wurden aus dem Datensatz entfernt. Nicht untersuchte Intervalle wurden als

Nullgehalt behandelt. Die Block-U3O8-Gehalte innerhalb der Drahtgittermodelle wurden

durch gewöhnliches Kriging geschätzt. Für die Dichte überprüfte RPA die Ergebnisse

von 945 Messungen der Schüttdichte, die von Strateco-Technikern unter Verwendung der

Wasserimmersionsmethode durchgeführt wurden. RPA kam zu dem Schluss, dass kleinere

Proben eine geringere Genauigkeit und Präzision aufweisen können, und entschied sich

daher, nur Proben mit einem Gewicht von mehr als 450 g zur Berechnung der

durchschnittlichen Dichte der Mineralisierung von 2,6 t/m3 heranzuziehen. Dieser

Faktor wurde dann verwendet, um die Ressourcenvolumina in eine Tonnage umzurechnen.

RPA klassifizierte die Mineralressourcen manuell auf der Grundlage von

Bohrlochabständen, Geologie, Linsendicke, Kontinuität und Variogrammbereichen. Die

meisten Bereiche der angezeigten Ressourcen werden durch einen Bohrlochabstand von

30 m bis 40 m gestützt, mit einigen Ausnahmen in Bereichen mit einer dickeren und

kontinuierlicheren Mineralisierung, in denen ein Bohrlochabstand von bis zu 50 m

berücksichtigt wurde. Der Bohrlochabstand in der Zone AM-15 beträgt in der Regel

weniger als 20 m. Die MT-34 (Hauptlinse), die Südlinse und der größte Teil der

Nordlinse wurden als angezeigt klassifiziert. Obwohl es einige Bereiche mit eng

beieinander liegenden Bohrungen im oberen MT-34 (Teil der Zone AM-15) und in den

South Lenses gibt, wurden keine Blöcke als gemessen eingestuft, da der Gehalt und

die geometrische Kontinuität nicht mit der für die Kategorie gemessen

erforderlichen Zuverlässigkeit nachgewiesen werden konnten.

Mehrere kürzere Verbundproben kommen am Boden der mineralisierten Zone vor,

unmittelbar oberhalb der Stelle, an der das Bohrloch aus dem Drahtgittermodell

austritt. Teilverbundproben mit einer Länge von weniger als 60 cm wurden aus dem

Datensatz entfernt. Nicht untersuchte Abschnitte wurden als Nullgehalt behandelt.

Die U3O8-Gehalte der Blöcke innerhalb der Drahtgittermodelle wurden mittels

gewöhnlicher Kriging-Methode geschätzt. Für die Dichte überprüfte RPA die Ergebnisse

von 945 Messungen der Schüttdichte, die von Technikern von Strateco unter Verwendung

der Wasserimmersionsmethode durchgeführt wurden. RPA kam zu dem Schluss, dass

kleinere Proben eine geringe Genauigkeit und Präzision aufweisen können, und

entschied sich daher, nur Proben mit einem Gewicht von mehr als 450 g zu verwenden,

um die durchschnittliche Dichte der Mineralisierung mit 2,6 t/m3 zu berechnen ( ).

Dieser Faktor wurde dann verwendet, um die Ressourcenvolumina in eine Tonnage

umzurechnen. RPA klassifizierte die Mineralressourcen manuell auf der Grundlage von

Bohrlochabständen, Geologie, Linsendicke, Kontinuität und Variogrammbereichen. Die

meisten Bereiche der angezeigten Ressourcen werden durch einen Bohrlochabstand von

30 m bis 40 m gestützt, mit einigen Ausnahmen in Bereichen mit einer dickeren und

kontinuierlicheren Mineralisierung, in denen ein Bohrlochabstand von bis zu 50 m

berücksichtigt wurde. Der Bohrlochabstand in der Zone AM-15 beträgt in der Regel

weniger als 20 m. Die MT-34 (Hauptlinse), die Südlinse und der größte Teil der

Nordlinse wurden als angezeigt klassifiziert. Obwohl es einige Bereiche mit eng

beieinander liegenden Bohrungen im oberen MT-34 (Teil der Zone AM-15) und in den

South Lenses gibt, wurden keine Blöcke als gemessen eingestuft, da die Gehalt- und

geometrische Kontinuität nicht mit der für die Kategorie gemessen erforderlichen

Zuverlässigkeit nachgewiesen

wurde.

Im Jahr 2012 führte Strateco Resources zusätzliche Bohrungen über 15.000 Meter durch,

darunter etwa 11.000 Meter Definitionsbohrungen, um die angezeigte Ressource

innerhalb der Grenzen der neuen abgeleiteten Ressourcengebiete abzugrenzen. Am 7.

Dezember 2012 gab Strateco Resources die Ergebnisse der jüngsten Aktualisierung der

historischen ausländischen Mineralressourcen des Matoush-Projekts durch RPA bekannt,

aus denen hervorgeht, dass die angezeigten Mineralressourcen seit der letzten

Ressourcenschätzung vom 15. Februar 2012 zugenommen haben. Die Aktualisierung

basierte auf den bis zum 22. November 2012 verfügbaren Bohrergebnissen und wurde

auch in ihrem Jahresinformationsformular vom 21. März 2013 veröffentlicht, das unter

www.sedarplus.ca verfügbar

ist.

Hurricane: Der Stichtag für die Mineralressourcendatenbank ist der 22. März 2022, d.

h. das Datum, an dem alle Untersuchungsergebnisse aus dem Bohrprogramm von IsoEnergy

im Winter 2022 eingegangen sind. Die Hurricane-Ressourcendatenbank vom 22. März 2022

enthält Bohrlochkragenpositionen (einschließlich Neigung und Azimut),

Untersuchungs-, Alterations-, geochemische und lithologische Daten aus 106

Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von 37.875,3 m, die von 1983 bis zum Frühjahr 2022

gebohrt wurden. Insgesamt 785 der 1.504 Proben in der Datenbank befanden sich

innerhalb der mineralisierten Uran-Drahtmodelle. Die Drahtmodelle, die die

niedriggradigen (LG), mittelgradigen (MG) und hochgradigen (HG) mineralisierten

Zonen von Hurricane darstellen, werden von 48 der 106 Bohrlöcher durchschnitten. Die

geologischen Interpretationen, die die Schätzung stützen, wurden von SLR erstellt

und von Mitarbeitern von IsoEnergy überprüft. Drahtgittermodelle der mineralisierten

Zonen wurden verwendet, um den Interpolationsprozess für den Blockmodellgehalt

einzuschränken. Die Modelle stellen Gehaltshüllen dar, wobei die oben beschriebene

geologische Interpretation als Leitfaden

dient.

Die Drahtmodelle bestanden aus einem LG-Bereich mit einem nominalen COG von 0,05 %

U3O8 und einer Mindestkernlänge von einem Meter. SLR hält die Auswahl von 0,05 %

U3O8 für die Erstellung mineralisierter Drahtgitterumrisse für angemessen, da dieser

Wert den niedrigsten COG widerspiegelt, der für die Meldung der Mineralressourcen in

einem Untertagebau-Szenario voraussichtlich angewendet wird, und mit anderen

bekannten Lagerstätten im Athabasca-Becken übereinstimmt. Probenintervalle mit

Untersuchungsergebnissen unterhalb des nominierten COG wurden in die mineralisierten

Drahtgittermodelle aufgenommen, wenn die Kernlänge weniger als zwei Meter betrug

oder die Modellierung der Gehaltskontinuität zuließ. Die Drahtgittermodelle der MG-

und HG-Domänen wurden unter Verwendung einer Gehaltsgrenze von mindestens einem

Meter mit einem Mindestgehalt von 5 % U3O8 bzw. 25 % U3O8 erstellt, wobei jedoch an

einigen Stellen niedrigere Gehalte einbezogen wurden, um die Kontinuität

aufrechtzuerhalten und eine Mindestdicke von einem Meter zu

erreichen.

Uran-Ausreißer wurden innerhalb der LG- und MG-Domänen auf 5 % U3O8 bzw. 20 % U3O8

begrenzt, was zu insgesamt 10 begrenzten Untersuchungswerten führte. Für den

HG-Bereich wurde keine Begrenzung vorgenommen. Der QP von SLR entschied sich dafür,

den Einfluss der höhergradigen Verbundwerte durch räumliche Beschränkungen im

hochgradigen Bereich zu begrenzen. SLR verwendete das restriktive Suchwerkzeug

Clamp von Leapfrog, das den hoch -Wert auf einen Schwellenwert reduziert, sobald

die maximale Entfernung erreicht ist, anstatt den hochgradigen Verbundwert

vollständig zu verwerfen. Die maximale Einflussentfernung wurde auf 15 m x 15 m x

1,5 m mit einem Gehalt- x Dichte-Schwellenwert von 250 (entspricht etwa 55 % U3O8)

in beiden Schätzungsdurchläufen festgelegt. Die Zusammensetzungen wurden aus den

begrenzten Rohuntersuchungswerten unter Verwendung der

Bohrloch-Zusammensetzungsfunktion des Seequent Leapfrog Geo-Modellierungspakets

erstellt. Die bei der Interpolation verwendeten Zusammensetzungslängen wurden unter

Berücksichtigung der vorherrschenden Probenahmelänge, der minimalen Abbaubreite, der

Art der Mineralisierung und der Kontinuität des Gehalts ausgewählt und reichten

innerhalb der Drahtgittermodelle von 0,5 m bis 3,0 m, wobei 97,2 % der Proben in

Abständen von 0,5 m entnommen wurden. Angesichts dieser Verteilung und unter

Berücksichtigung der Mächtigkeit der Mineralisierung entschied sich der SLR QP für

eine Zusammensetzung in Längen von einem Meter. Die Untersuchungsergebnisse

innerhalb der Drahtgitterdomänen wurden zusammengesetzt, beginnend an der ersten

mineralisierten Drahtgittergrenze vom Bohrlochkragen aus und mit Neufestsetzung an

jeder neuen Drahtgittergrenze. Die Untersuchungsergebnisse wurden vor der

Zusammensetzung begrenzt. Eine kleine Anzahl nicht beprobter und fehlender

Probenintervalle wurde ignoriert. Restzusammensetzungen wurden im Datensatz

beibehalten.

SLR erstellte Bohrloch-, omnidirektionale und direktionale Variogramme unter

Verwendung der 1-Meter-U3O8-Verbundwerte innerhalb der mineralisierten Bereiche LG

und MG. Das MG-Bereichs-Variogramm wurde unter Verwendung von Verbundproben

innerhalb der MG- und HG-Drahtgitter berechnet, um mehr Paare in die Analyse

einbeziehen zu können. Die Variogramme wurden verwendet, um die Anisotropie des

Suchellipsoids, die in den Daten beobachteten linearen Trends und die Entscheidungen

zur Klassifizierung der Mineralressourcen zu unterstützen. Die Bohrlochvariogramme

deuten auf einen relativen Nugget-Effekt von etwa 10 % hin. Die weitreichenden

gerichteten Variogramme konzentrierten sich auf die primäre Mineralisierungsebene,

die in der Regel in nordöstlicher Richtung und horizontal über die Streichrichtung

verläuft. Die meisten Reichweiten wurden mit 27 m bis 35 m interpretiert. Der

Urangehalt wurde verwendet, um die Dichte jeder Probe mit der Polynomformel zu

schätzen. Die Dichten wurden dann in das Blockmodell interpoliert, um die

mineralisierten Volumina in Tonnage umzurechnen, und wurden auch verwendet, um die

in jeden Block interpolierten Urangehalte zu gewichten. Alle Modellierungsarbeiten

wurden mit der Software Leapfrog Edge Version 2021.2.4 durchgeführt. Das

Hurricane-Blockmodell besteht aus ganzen Blöcken mit den Abmessungen 5 m x 2 m x 1

m. Es wurde ein regulierter Ganzblockansatz verwendet, bei dem der Block dem Bereich

zugeordnet wurde, in dem sich sein Schwerpunkt befand. Die Variablen Gehalt, Dichte

und Gehalt x Dichte wurden für U3O8 unter Verwendung der inversen

Distanz-Kubik-Methode (ID3) interpoliert. Die Schätzung der Gehalte wurde durch

mineralisierte Drahtgitterzonen gesteuert. Um die Richtung der dünnen, gefalteten

und verwerfungsbehafteten Domänen zu reproduzieren, setzte SLR ein Werkzeug zur

variablen Ausrichtung in Leapfrog Edge ein. Mit diesem Werkzeug kann die Suche lokal

an die Ausrichtung der Mineralisierung angepasst werden, was zu verbesserten lokalen

Gehaltsschätzungen führt. SLR verwendete die Hangende und die Liegende jeder Domäne

als Orientierung für die Suche mit variabler

Ausrichtung.

Es wurden harte Grenzen verwendet, um die Verwendung von Verbundstoffen zwischen

verschiedenen Mineralisierungsdomänen für die U3O8-Interpolation zu begrenzen. SLR

validierte das Blockmodell mit den folgenden

Methoden:

· Swath-Plots der zusammengesetzten Gehalte im Vergleich zu ID3-, Ordinary-Kriging-

(OK) und Nearest-Neighbor- (NN) Gehalten in X, Y und

Z

· Volumetrischer Vergleich von Blöcken mit Drahtmodellen

· Visuelle Inspektion der Block- gegenüber den Verbundgehalten auf Plan, vertikal und

im

Längsschnitt

· Statistischer Vergleich der Blockgehalte mit den Untersuchungs- und Verbundgehalten

SLR befand die Kontinuität der Gehalte für angemessen und bestätigte, dass die

Blockgehalte in angemessener Übereinstimmung mit den lokalen

Bohrloch-Verbundgehalten

standen.

Es wurde eine Überprüfung anderer Uranerschließungsprojekte und in Betrieb

befindlicher Minen im Athabasca-Becken durchgeführt, um bestimmte Betriebsparameter

zu ermitteln, die für die Schätzung eines Cutoff-Gehalts (COG) relevant sind.

Bei der Ermittlung des COG für Hurricane wurden die folgenden Annahmen zugrunde

gelegt:

· Hurricane würde unter Verwendung von Fernabbauverfahren erschlossen werden, die

denen anderer Erschließungsprojekte oder in Betrieb befindlicher Minen im

Athabasca-Becken ähneln.

· Es wird davon ausgegangen, dass die metallurgische Ausbeute ähnlich wie bei anderen

früheren und aktuellen Uranminen im Athabasca-Becken ist.

· Der langfristige U3O8-Preis wird mit 65 US-Dollar/lb U3O8 angenommen, und der

Wechselkurs wird mit 0,75 CAD/USD angenommen.

· Die Lizenzgebühren der Provinz basieren auf den von der Regierung von Saskatchewan

veröffentlichten Richtlinien.

· Die Betriebskosten würden für eine abgelegene Bergbaumethode repräsentativ sein.

Unter Anwendung dieser Faktoren ergibt sich ein COG von 1,00 % U3O8.

Die Klassifizierung der Mineralressourcen erfolgte gemäß den Definitionen des

Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum in den Standards for Mineral

Resources and Mineral Reserves (CIM

2014).

Der SLR QP hat die folgenden Faktoren berücksichtigt, die die Unsicherheit im

Zusammenhang mit jeder Klassifizierung von Mineralressourcen beeinflussen können:

Zuverlässigkeit der Probenahmedaten, Vertrauen in die Interpretation und

Modellierung geologischer und schätzungsbezogener Bereiche sowie Vertrauen in die

Schätzungen der Blockgehalte. Der SLR QP kommt zu folgenden Schlussfolgerungen in

Bezug auf jeden dieser Faktoren:

· Zuverlässigkeit der Probenahmedaten:

o Bohrungen, Probenahmen, Probenvorbereitung und Untersuchungsverfahren entsprechen

den Industriestandards.

o Datenüberprüfungs- und -validierungsarbeiten bestätigen, dass die

Bohrlochproben-Datenbanken zuverlässig sind.

o In den QA/QC-Analyseergebnissen wurden keine signifikanten Verzerrungen

festgestellt.

· Vertrauen in die Interpretation und Modellierung geologischer und geschätzter

Bereiche:

o Die Mineralisierungsbereiche werden manuell in Querschnitten interpretiert und von

einem erfahrenen Ressourcen-Geologen in Längsschnitten verfeinert.

o Es besteht eine gute Übereinstimmung zwischen den Bohrlöchern und den

Drahtgitterformen der Mineralisierung.

o Die Drahtgitterformen der Mineralisierung sind durch Probendaten in als angezeigt

klassifizierten Bereichen gut definiert.

· Vertrauen in die Blockgehaltsschätzungen:

o Die angezeigten Blockgehalte korrelieren räumlich und statistisch gut mit den

zusammengesetzten Daten, sowohl lokal als auch

global.

Die Blöcke wurden auf der Grundlage des Bohrlochabstands, der Zuverlässigkeit der

geologischen Interpretation und der offensichtlichen Kontinuität der Mineralisierung

als angezeigt oder abgeleitet klassifiziert. Alle Blöcke innerhalb der

HG-Domänen und Blöcke innerhalb der MG-Domäne mit offensichtlicher

Gehaltskontinuität aus zwei oder mehr Bohrlöchern wurden als angezeigt

klassifiziert. Für die LG-Gehaltsdomäne wurden Blöcke, die die Kriterien für Gehalt

x Mächtigkeit (GT) von größer oder gleich 1,0 %*m nicht erfüllten, aus der

Mineralressourcenmeldung entfernt. Alle verbleibenden Blöcke innerhalb der MG- und

LG-Domänen wurden der Kategorie abgeleitet

zugeordnet.

5.12.6 Aktuellere Schätzungen oder Daten, die Milo, Ben Lomond, Coles Hill, Tony M, Daneros, Dieter Lake, Sage Plain, Matoush,

für die gemeldete Mineralisierung Hurricane: Es wurden keine neueren Schätzungen vorgenommen und es liegen keine Daten

relevant sind und dem Unternehmen zur vor, die für die gemeldete Mineralisierung relevant

Verfügung sind.

stehen.

Zusätzliche technische Informationen, die hauptsächlich aus Explorationsbohrungen

stammen, sind in ihrem Umfang begrenzt und haben keinen Einfluss auf die

Mineralressourcenschätzungen.

5.12.7 Die Bewertungs- und/oder Für alle Projekte ist anzumerken, dass IsoEnergy nicht verpflichtet ist, seine

Explorationsarbeiten, die Mineralressourcen- oder Erzreservenabschätzungen gemäß dem JORC-Code offenzulegen,

durchgeführt werden müssen, um die da es sich um ein kanadisches Unternehmen handelt, das nicht in die offizielle Liste

historischen Schätzungen oder der ASX aufgenommen wurde. Dementsprechend besteht derzeit keine Absicht, Arbeiten

ausländischen Schätzungen als zum Zwecke der Berichterstattung über die Mineralressourcenabschätzungen von

Mineralressourcen oder Erzreserven IsoEnergy gemäß dem JORC-Code durchzuführen.

gemäß Anhang 5A der

Börsenzulassungsvorschriften

(JORC-Code) zu

verifizieren.

Milo: Die Daten müssten überprüft und eine Tabelle 1 erstellt werden. Der

Kupferäquivalentwert müsste gemäß JORC 2012 aktualisiert werden.

-

Ben Lomond: Es wäre eine umfangreiche Neu-Bohr-/Bohrkampagne erforderlich, verbunden

mit den entsprechenden Arbeiten, um die Ressource gemäß JORC (2012) zu

melden.

Coles Hill, Tony M: Es wird erwartet, dass alle zukünftigen Mineralreserven- und

Mineralressourcenschätzungen von IsoEnergy gemäß dem dann geltenden Code des

Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum und dem Canadian National

Instrument NI 43-101 erstellt werden. Die Planung und Terminierung künftiger

Arbeiten, die erforderlich sein könnten, um die Mineralressourcen von einer

historischen Klassifizierung zu einer aktuellen Mineralressource gemäß der

Definition des CIM-Codes zu entwickeln, wird im Zuge der technischen Bewertung des

Projekts erfolgen.

Um die Gültigkeit der historischen Bohrergebnisse aus dem Bohrprogramm von Marline

Oil zu bestätigen, sind Offset-Bohrungen wichtiger Bohrlöcher in den

Uranlagerstätten Coles Hill North und Coles Hill South

erforderlich.

Zur Verifizierung der Tony M-Ressourcen gemäß dem JORC-Code wäre nur ein begrenztes

Bohrprogramm

erforderlich.

Daneros: Zusätzliche Arbeiten zur Bewertung, Bestätigung und Aufwertung der

historischen Mineralressourcen in Daneros würden durch Dreh- und Kernbohrungen zur

Validierung historischer Bohrdaten, Infill-Dreh- und Kernbohrungen zur Erprobung

potenzieller Erweiterungen bekannter mineralisierter Zonen sowie untertägige

Langlochbohrungen

erfolgen.

Dieter Lake: Der kompetente Sachverständige des unabhängigen geologischen

Beratungsunternehmens, das IsoEnergy im Jahr 2025 beauftragt hat, die historischen

ausländischen Ressourcenschätzungen für Dieter Lake an die aktuellen NI 43-101- und

CIM-Standards anzupassen, empfahl, dass eine Überprüfung der historischen

Bohrlochdaten erforderlich ist - einschließlich einer Besichtigung des Grundstücks,

um die Bohrlochstandorte zu überprüfen und Verifizierungsproben zu entnehmen. Die

Besichtigung des Grundstücks fand im Juli 2025 statt. Es wurden Verifizierungsproben

entnommen, jedoch konnte die Bestätigung der Bohrlochkragenpositionen aufgrund von

Problemen mit dem Hubschrauber nicht abgeschlossen werden. Der Bericht des Beraters

steht noch aus. Derzeit besteht keine Absicht, die Schätzung gemäß dem JORC-Code

(Ausgabe 2012) zu melden, da IsoEnergy derzeit nicht verpflichtet ist, diesen

Berichtsstandard

einzuhalten.

Sage Plain: Die historischen Ressourcen des Sage Plain-Projekts könnten durch

zusätzliche Dreh- und Kernbohrprogramme gemäß dem CIM-Code auf den Status aktuell

angehoben werden. Alle zukünftigen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen

von IsoEnergy Limited werden gemäß dem dann geltenden Code des Canadian Institute of

Mining, Metallurgy and Petroleum ( ) und im Rahmen des kanadischen National

Instrument NI 43-101

erstellt.

Matoush: Eine Bewertung der erforderlichen Arbeiten zur Überprüfung der historischen,

ausländischen Mineralressourcenschätzungen als Mineralressourcen oder Erzreserven

gemäß dem JORC-Code (2012) wurde nicht

durchgeführt.

Hurricane: Eine Bewertung der erforderlichen Arbeiten zur Überprüfung der

ausländischen Mineralressourcenschätzungen als Mineralressourcen oder Erzreserven

gemäß dem JORC-Code (2012) wurde nicht

durchgeführt.

5.12.8 Der vorgeschlagene Zeitplan für alle Milo: Weitere Bohrungen sind geplant, um die Ressource zu erweitern. Das Unternehmen

Bewertungs- und/oder kann diese Arbeiten aus dem vorhandenen Kapital finanzieren. Ein erstes

Explorationsarbeiten, die das Reverse-Circulation-Bohrprogramm über 1.000 m ist für das zweite Quartal 2026

Unternehmen durchführen möchte, sowie vorgesehen.

eine Stellungnahme dazu, wie das

Unternehmen diese Arbeiten

finanzieren

möchte.

Ben Lomond: Derzeit nicht geplant.

Coles Hill: Bohrungen zur Bestätigung der historischen Bohrergebnisse sind noch nicht

geplant, werden jedoch aus vorhandenen Mitteln finanziert.

Tony M: Die aktuellen Arbeiten am Tony M-Projekt beziehen sich auf die Bewertung

technischer Themen, die für die zukünftige Entwicklung und den Betrieb der Tony

M-Mine von Bedeutung sein könnten. Ein solches Arbeitsprogramm ist noch nicht

geplant. Diese Arbeiten werden aus dem aktuellen Budget von IsoEnergy

finanziert.

Daneros: Ein Bestätigungsbohrprogramm für das Daneros-Projekt wurde noch nicht

geplant. Zukünftige Arbeiten am Daneros-Projekt würden aus den vorhandenen

Ressourcen von IsoEnergy finanziert werden.

Deiter Lake: IsoEnergy hat ein unabhängiges geologisches Beratungsunternehmen

beauftragt, die historische Mineralressourcenschätzung an die aktuellen NI43-101-

und CIM-Standards anzupassen. Der Bericht wird voraussichtlich bis zum 31. Dezember

2025 vorliegen, aber bis die Auswertung der historischen Bohrlochdaten abgeschlossen

ist, ist ungewiss, ob die Mineralressourcenschätzung im Jahr 2025 vorliegen

wird.

Sage Plain: Explorations- und Bestätigungsbohrungen für das Projekt Sage Plain sind

noch nicht geplant. Zukünftige Aktivitäten im Rahmen des Projekts Sage Plain werden

aus den vorhandenen Ressourcen von IsoEnergy

finanziert.

Matoush: Derzeit besteht keine Absicht, die Schätzung gemäß dem JORC-Code (Ausgabe

2012) zu melden, da IsoEnergy derzeit nicht verpflichtet ist, diesen

Berichtsstandard

einzuhalten.

Hurricane: Derzeit besteht keine Absicht, die Schätzung gemäß dem JORC-Code (Ausgabe

2012) zu melden, da IsoEnergy derzeit nicht verpflichtet ist, diesen

Berichtsstandard

einzuhalten.

5.12.9 Eine Warnhinweis in unmittelbarer Nähe Eine entsprechende Warnhinweis wurde ebenfalls wie vorgeschrieben in den Hauptteil

und mit gleicher Hervorhebung wie die dieser Mitteilung

gemeldeten historischen Schätzungen aufgenommen.

oder ausländischen Schätzungen, der

besagt,

dass:

Die Schätzungen sind historische

Schätzungen oder ausländische

Schätzungen

und werden nicht gemäß dem JORC-Code

gemeldet;

eine kompetente Person hat keine

ausreichenden Arbeiten durchgeführt,

um

die historischen Schätzungen oder

ausländischen Schätzungen gemäß dem

JORC-Code als Mineralressourcen oder

Erzreserven einzustufen;

und

es ist ungewiss, ob die historischen

Schätzungen oder ausländischen

Schätzungen nach einer Bewertung

und/oder weiteren

Explorationsarbeiten gemäß dem

JORC-Code als Mineralressourcen oder

Erzreserven ausgewiesen werden

können.

5.12.10 Eine Erklärung einer oder mehrerer Die in dieser Bekanntmachung gemäß den ASX-Notierungsregeln 5.12.2 bis 5.12.7

namentlich genannter kompetenter enthaltenen Informationen geben die verfügbaren Daten und Studien für die

Personen, dass die in der IsoEnergy-Projekte korrekt wieder und wurden von der/den unten genannten kompetenten

Marktmitteilung gemäß den Regeln Person(en) geprüft.

5.12.2 bis 5.12.7 enthaltenen

Informationen eine genaue Darstellung

der verfügbaren Daten und Studien für

das wesentliche Bergbauprojekt

darstellen. Die Erklärung muss die in

Regel 5.22(b) und (c) genannten

Informationen

enthalten.

Milo, Ben Lomond: Peter James Mullens. Peter James Mullens ist Mitarbeiter von

IsoEnergy und Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy. Herr

Mullens stimmt der Aufnahme der auf diesen Informationen basierenden Angaben in

dieser Mitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext

zu.

Daneros, Sage Plain, Coles Hill, Tony M: Dean T. Wilton. Dean T Wilton ist Berater

von IsoEnergy, Mitglied des Australian Institute of Professional Geoscientists und

vom American Institute of Professional Geologists als Certified Professional

Geologist anerkannt. Herr Wilton stimmt der Aufnahme der auf diesen Informationen

basierenden Angaben in dieser Pressemitteilung in der vorliegenden Form und im

vorliegenden Kontext

zu.

Dieter Lake, Matoush, Hurricane: Daniel Brisbin. Daniel Brisbin ist Mitarbeiter von

IsoEnergy und Mitglied der Association of Professional Engineers and Geoscientists

of Saskatchewan. Herr Brisbin stimmt der Aufnahme der auf diesen Informationen

basierenden Angaben in dieser Pressemitteilung in der Form und im Kontext, in dem

sie erscheinen,

zu.

Mineralressourcenschätzungen von Toro Energy

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81351/ISO_131025_DEPRcom.001.png

Anmerkungen:

- Die Daten in der Tabelle wurden auf eine Dezimalstelle gerundet, was bei Erz und enthaltenem Oxid jeweils auf die nächsten 100.000 t bzw. lbs entspricht; dies kann zu Rundungsfehlern in nachfolgenden Berechnungen führen.

- Die JORC-Tabelle 1, die für alle Ressourcenschätzungen in Bezug auf die in der obigen Tabelle angegebenen Ressourcen relevant ist, findet sich in der ASX-Mitteilung von Toro vom 24. September 2024, mit Ausnahme von Theseus, die in der ASX-Mitteilung von Toro vom 5. Dezember 2012 zu finden ist. Für die Zwecke der ASX-Listing-Regel 5.23 bestätigt Toro, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in diesen ursprünglichen Bekanntmachungen enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in den ursprünglichen Bekanntmachungen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

- Siehe die entsprechenden Erklärungen der zuständigen Personen in dieser Pressemitteilung.

- Alle Ressourcen wurden gemäß JORC 2012 erstellt, mit Ausnahme von Theseus, das gemäß JORC 2004 erstellt wurde. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zum Theseus-Projekt wurden gemäß dem JORC-Code 2004 erstellt und erstmals veröffentlicht. Sie wurden seitdem nicht aktualisiert, um dem JORC-Code 2012 zu entsprechen, da sich die Informationen seit der letzten Berichterstattung nicht wesentlich geändert haben.

Anhang A-Scheme Implementation Deed

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81351

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81351&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA46500E8678

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.