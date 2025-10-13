Märkte positiv gestimmt – Warburg Pincus will PSI Software übernehmen

Nach dem Rücksetzer vom Freitag starten die Märkte mit spürbarer Erholung in die neue Woche: Der DAX zeigt sich im frühen Handel freundlich. Auch die US-Indizes tendieren positiv, während der Nikkei in Asien deutlich zulegen konnte. Ein Signal, das Anlegern nach den jüngsten Turbulenzen wieder etwas Zuversicht gibt.

Makroökonomischer Überblick:

Früh am Morgen kam ein Impuls aus Fernost: Chinas Handelsbilanz für September überraschte mit dynamischem Exportwachstum von 8,3 % gegenüber dem Vorjahr: Der stärkste Anstieg seit März. Die Importe legten sogar um 7,4 % zu, was auf eine Belebung der Binnenkonjunktur hindeutet. Das Handelsüberschuss fiel mit 90,45 Mrd. US-Dollar zwar geringer aus als erwartet, doch die Daten unterstreichen die Widerstandskraft der chinesischen Wirtschaft trotz globaler Spannungen und drohender US-Zölle.

Im Fokus:

PSI Software sorgt für Schlagzeilen: Die Berliner Softwareschmiede steht vor dem Verkauf an den Finanzinvestor Warburg Pincus. Dieser bietet 45 Euro je Aktie, was einer Prämie von über 80 % gegenüber dem Kurs vor Bekanntwerden der Gespräche entspricht. Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen das Angebot, das eine strategische Partnerschaft für Wachstum und die Cloud-Transformation vorsieht. Großaktionär E.ON bleibt weiterhin an Bord.

Auch Deutsche Rohstoff AG zeigt sich fester. Die Mannheimer Gesellschaft meldete heute eine Ausweitung ihrer Investitionen im US-Powder-River-Becken: Tochter Salt Creek beteiligt sich an neun neuen Niobrara-Bohrungen und investiert rund 40 Mio. US-Dollar. Produktionsstart ist für Sommer 2026 geplant. Ein Schritt, der die Wachstumsstrategie im Öl- und Gasgeschäft unterstreicht.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit EUR/USD Bear UG9KKS 4,75 1,214232 USD 21,18 Open End Silber Bull UG71BA 14,16 35,028469 USD 11,54 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG5WBB 15,08 22853,239176 Punkte 16 Open End NASDAQ 100 Bull UG6980 31,72 21015,708501 Punkte 8,05 Open End NASDAQ 100 Bull UG962D 6,08 24004,85695 Punkte 32,99 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.10.2025; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Call HD5R7Q 18,19 180,00 USD 37,77 17.12.2025 Gold Call UG4GD8 92,74 3050,00 USD 3,79 20.03.2026 Dell Technologies Inc. Call UG99PV 3,09 140,00 USD 2,77 17.06.2026 DAX® Put UG48E3 9,03 23500,00 Punkte 9,25 19.06.2026 The Walt Disney Co. Call HD261Q 1,25 100,00 USD 5,58 14.01.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.10.2025; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Novo-Nordisk AS Long UG8MLS 20,69 45,578588 USD Long Open End Novo-Nordisk AS Long HD7HL9 8,36 68,321091 USD Short Open End HENSOLDT AG Long UG75AM 5,16 84,127884 EUR Long Open End DAX® Long UG51BU 0,84 26663,856431 Punkte Short Open End Tesla Inc. Long UG7YQE 1,33 496,224976 USD Short Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.10.2025; 10:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!