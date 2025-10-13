Werbung ausblenden
Werbung von
UniCredit Bank GmbH

Märkte positiv gestimmt – Warburg Pincus will PSI Software übernehmen

UniCredit · Uhr
Artikel teilen:

Nach dem Rücksetzer vom Freitag starten die Märkte mit spürbarer Erholung in die neue Woche: Der DAX zeigt sich im frühen Handel freundlich. Auch die US-Indizes tendieren positiv, während der Nikkei in Asien deutlich zulegen konnte. Ein Signal, das Anlegern nach den jüngsten Turbulenzen wieder etwas Zuversicht gibt.

Makroökonomischer Überblick:

Früh am Morgen kam ein Impuls aus Fernost: Chinas Handelsbilanz für September überraschte mit dynamischem Exportwachstum von 8,3 % gegenüber dem Vorjahr: Der stärkste Anstieg seit März. Die Importe legten sogar um 7,4 % zu, was auf eine Belebung der Binnenkonjunktur hindeutet. Das Handelsüberschuss fiel mit 90,45 Mrd. US-Dollar zwar geringer aus als erwartet, doch die Daten unterstreichen die Widerstandskraft der chinesischen Wirtschaft trotz globaler Spannungen und drohender US-Zölle.

Im Fokus:

PSI Software sorgt für Schlagzeilen: Die Berliner Softwareschmiede steht vor dem Verkauf an den Finanzinvestor Warburg Pincus. Dieser bietet 45 Euro je Aktie, was einer Prämie von über 80 % gegenüber dem Kurs vor Bekanntwerden der Gespräche entspricht. Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen das Angebot, das eine strategische Partnerschaft für Wachstum und die Cloud-Transformation vorsieht. Großaktionär E.ON bleibt weiterhin an Bord.

Auch Deutsche Rohstoff AG zeigt sich fester. Die Mannheimer Gesellschaft meldete heute eine Ausweitung ihrer Investitionen im US-Powder-River-Becken: Tochter Salt Creek beteiligt sich an neun neuen Niobrara-Bohrungen und investiert rund 40 Mio. US-Dollar. Produktionsstart ist für Sommer 2026 geplant. Ein Schritt, der die Wachstumsstrategie im Öl- und Gasgeschäft unterstreicht.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
EUR/USD Bear UG9KKS 4,75 1,214232 USD 21,18 Open End
Silber Bull UG71BA 14,16 35,028469 USD 11,54 Open End
DAX®/X-DAX® Bull UG5WBB 15,08 22853,239176 Punkte 16 Open End
NASDAQ 100 Bull UG6980 31,72 21015,708501 Punkte 8,05 Open End
NASDAQ 100 Bull UG962D 6,08 24004,85695 Punkte 32,99 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.10.2025; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
NVIDIA Corp. Call HD5R7Q 18,19 180,00 USD 37,77 17.12.2025
Gold Call UG4GD8 92,74 3050,00 USD 3,79 20.03.2026
Dell Technologies Inc. Call UG99PV 3,09 140,00 USD 2,77 17.06.2026
DAX® Put UG48E3 9,03 23500,00 Punkte 9,25 19.06.2026
The Walt Disney Co. Call HD261Q 1,25 100,00 USD 5,58 14.01.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.10.2025; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Novo-Nordisk AS Long UG8MLS 20,69 45,578588 USD Long Open End
Novo-Nordisk AS Long HD7HL9 8,36 68,321091 USD Short Open End
HENSOLDT AG Long UG75AM 5,16 84,127884 EUR Long Open End
DAX® Long UG51BU 0,84 26663,856431 Punkte Short Open End
Tesla Inc. Long UG7YQE 1,33 496,224976 USD Short Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.10.2025; 10:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
PSI Software
D
DAX

Das könnte dich auch interessieren

Das bewegt die Märkte
Deutsche Bank setzt auf Krypto, Nvidia expandiert09. Okt. · onvista
onvista-Chefanalyst Martin Goersch
Flugzeug-Bauer
Rally von Airbus stockt nach Rekordhoch09. Okt. · dpa-AFX
Rally von Airbus stockt nach Rekordhoch
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intaktgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depot09. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden