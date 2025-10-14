AKTIE IM FOKUS: Atoss Software sacken ans SDax-Ende - Oddo BHF sieht Risiken

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer negativ aufgenommenen Studie haben die Aktien von Atoss Software am Dienstag ihre jüngste Stabilisierung beendet. Die Papiere des Spezialisten für Personalmanagement-Software sackten bis zum frühen Nachmittag um 6,4 Prozent auf 105,20 Euro ab und waren damit das Schlusslicht im SDax . Der Nebenwerte-Index büßte 1,8 Prozent ein.

Analyst Sinan Doganli von der Investmentbank Oddo BHF hatte die Aktien von Atoss Software mit "Neutral" in die Bewertung aufgenommen und sieht nur noch ein begrenztes weiteres Aufwertungspotenzial für die Papiere des Anbieters von Software und Beratungslösungen rund um den Personaleinsatz. Vielmehr könnten der Gegenwind von der Konjunktur und Risiken im Zusammenhang mit der internationalen Expansionsstrategie den Kurs unter Druck setzen./la/mis