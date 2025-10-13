Medien: Alle freigelassenen Geiseln zurück in Israel
dpa-AFX · Uhr
GAZA (dpa-AFX) - Nach 738 Tagen Gefangenschaft sind alle von der islamistischen Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln nach übereinstimmenden Medienberichten nach Israel zurückgekehrt. Die letzten 13 Männer waren zuvor im Gazastreifen von der Hamas an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben worden./ro/DP/jha
