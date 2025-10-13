Nasdaq-100 Index® - Darauf kommt es bei den Hightechs jetzt an

Der Nasdaq-100® hat sein trendbestätigendes Kursmuster (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 16. September) für den Sprung auf ein neues Rekordhoch genutzt. Am Freitag kletterte das Technologiebarometer in der Spitze auf 25.195 Punkte. Das Kursziel von 25.000 Punkten, das sich aus der Höhe der vorherigen Konsolidierungsformation ergeben hatte, wurde damit abgearbeitet. Am Ende des Tages stand aber ein dickes Minus von 3,5 Prozent oder fast 900 Punkten. Mit einem Schlag wurde fast die gesamte jüngste Aufwärtsbewegung korrigiert, die vor 2 ½ Wochen begonnen hatte. Ein echter Schlag ins Kontor, der sich aus dem Stand wahrscheinlich nur schwer wettmachen lässt. Zumal der seit längerem andauernde Kampf um das Trendpullback aus dem Jahr 2023 erst einmal verloren und der kurzfristige Aufwärtstrend durchbrochen wurde. Damit kein größerer Schaden angerichtet wird, gilt es nun, die massive Unterstützungszone zu verteidigen, die von dem Ende August markierten Hoch bei 23.741 Punkten bis zu dem Verlaufshoch bei 23.969 Punkten reicht. Inmitten dieser Zone verläuft aktuell auch der im Juni begonnene Aufwärtstrend. Kurzfristig könnte dem Index bereits das Zwischentief bei 24.186 Punkten Halt bieten.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: stock3²

