Nürnberger Versicherung: Wiener VIG will 1,3 Mrd Euro bieten

München (Reuters) - Der österreichische Versicherungskonzern VIG will für die Nürnberger Versicherung nach deren Angaben gut 1,3 Milliarden Euro bieten.Die Vienna Insurance Group (VIG) habe unverbindlich 115 Euro je Aktie für eine Mehrheitsbeteiligung in Aussicht gestellt, teilte die Muttergesellschaft Nürnberger Beteiligungs-AG am Montag mit. Die exklusiven Verhandlungen mit der VIG liefen weiter, die Nürnberger prüfe aber auch andere Angebote. Zugleich habe man der VIG erlaubt, Gespräche mit den Großaktionären zu führen, die entscheidend dafür wären, ob die Wiener eine Chance auf die Mehrheit haben.

Die Münchener Rück hält 19,1 Prozent der Anteile, gefolgt von der Neue Seba Beteiligungsgesellschaft (18,8), der Versicherungskammer Bayern (16,3) und der japanischen Daido Life (15,0). Die Versicherungskammer hatte Insidern zufolge selbst Interesse an einer Übernahme des angeschlagenen Versicherers angemeldet, der im Mai erstmals signalisiert hatte, seine Unabhängigkeits-Strategie aufzugeben.

Die Nürnberger nannte zum ersten Mal eine Größenordnung für ihre Bewertung bei einer Übernahme. Sie reagierte damit auf den steilen Anstieg ihrer Aktie, die am Montag vor der Mitteilung schon um 14 Prozent auf 86 Euro gestiegen war. Danach schoss sie auf 105,50 Euro und lag damit 40 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Der aktivistische Investor 7Square hatte den Nürnberger-Vorstand dafür kritisiert, dass er sich vorschnell auf die VIG festgelegt habe, und den Wert des Unternehmens auf 1,4 bis 1,6 Milliarden Euro taxiert.

