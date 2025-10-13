Werbung ausblenden

Pressestimme/'Der Standard': Von Frieden zu sprechen ist zu hoch gegriffen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WIEN (dpa-AFX) - Zu dem geplanten "Friedensgipfel" in Ägypten schreibt die österreichische Zeitung "Der Standard":

"Trump lässt sich in Ägypten dafür feiern, dass er den Krieg beendet hat. Wenn aber nicht bald mit der Umsetzung der zweiten Phase des Deals begonnen wird, könnte er in Gaza in einen Bürgerkrieg münden. Eine internationale Truppe soll für Sicherheit in Gaza sorgen, heißt es. Sobald diese Truppe die Kontrolle übernehmen kann, soll sich Israels Armee bis zur Pufferzone zurückziehen.

Was aber heißt "Kontrolle"? Es ist kaum anzunehmen, dass Israels Militär einfach zuschaut, wie die Hamas in weiten Teilen Gazas die Macht übernimmt. Israel wird involviert sein - direkt oder indirekt. Die Staatschefs mögen am Montag in Ägypten das Kriegsende feiern. Jetzt schon von Frieden zu sprechen, wäre zu hoch gegriffen. "/oe/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Deutschland nicht als Standort dabei
KI-Boom: Sechs neue "Fabriken" in der EU geplant10. Okt. · dpa-AFX
KI-Boom: Sechs neue "Fabriken" in der EU geplant
Technologie-Wettbewerb mit den USA
China weitet Exportbeschränkungen bei seltenen Erden aus09. Okt. · dpa-AFX
China weitet Exportbeschränkungen bei seltenen Erden aus
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intaktgestern, 19:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depot09. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden