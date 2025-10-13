Pressestimme: 'Südwest-Presse' zum Zollstreit zwischen USA und China

ULM (dpa-AFX) - Die "Südwest-Presse" zum Zollstreit zwischen USA und China:

"Zwar ist Trumps Zollpolitik für den freien Welthandel grundsätzlich pures Gift, doch im Fall der Supermacht aus Fernost liegen die Fakten anders. China hat sich mit seinem Monopol auf den Abbau und die Verarbeitung Seltener Erden einen einzigartigen Vorteil erschaffen. Ohne diesen Grundstoff gehen weltweit ganze Industrien zugrunde - und China setzt diesen Umstand als Erpressungspotenzial ein. Das Einzige, was die Machthaber in Peking davon abhält, noch brutaler vorzugehen, ist die Exportabhängigkeit ihrer Wirtschaft. Und genau da setzt der US-Präsident in seiner üblichen Logik an: Wenn du mir keine Seltenen Erden gibst, dann mache ich die Grenzen für deine Produkte zu. Das ist weder besonders freundlich, noch hat es mit den Grundsätzen der Marktwirtschaft zu tun. Doch es könnte weitaus effektiver sein als die Kuschel- und Unterwürfigkeitsgesten der Europäer Richtung Peking."/yyzz/DP/men