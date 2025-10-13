ROUNDUP: ICE-Strecke München-Nürnberg nach Sperre freigegeben

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Nach einer zeitweiligen Sperrung ist die Bahnstrecke zwischen München und Nürnberg wieder frei. Ein Polizeieinsatz, der Grund für die Sperre war, ist beendet, sagte ein Bahnsprecher am Abend.

Zuvor hatten Bahnfahrer mit Umleitungen, Verspätungen und Zugausfällen rechnen müssen. ICEs wurden wegen der Sperrung der Schnellstrecke über Treuchtlingen umgeleitet, was für Fahrgäste - auch auf der viel genutzten Route München-Berlin - laut Bahn etwa eine halbe Stunde Verspätung bedeutete. Regionalzüge endeten vorzeitig, die Bahn richtete einen Ersatzverkehr ein. Details zu dem Polizeieinsatz nannte der Sprecher nicht./fjm/DP/jha