Abstufung belastet Vossloh stark

Eine Abstufung der Vossloh-Aktien von "Outperform" auf "Neutral" durch Oddo BHF hat den Kurs der Aktien am Mittwochvormittag deutlich belastet. Im Tagestief sackten sie um mehr als elf Prozent ab auf den tiefsten Stand seit fast vier Monaten. Zuletzt betrug der Abschlag noch gut acht Prozent auf 80 Euro.

Damit fielen die Papiere unter die Durchschnittslinie der vergangenen 100 Handelstage, die gegenwärtig bei etwas über 85 Euro verläuft. Vossloh zählen mit einem Gewinn von knapp 86 Prozent zu den größten Gewinnern im SDax der kleineren Börsentitel im laufenden Jahr. Im Juli hatten sie mit gut 95 Euro den höchsten Stand seit 2011 erreicht.