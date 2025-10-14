Werbung ausblenden

EQS-DD: Ernst Russ AG: Dr. Christopher Eilers, Kauf

EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

14.10.2025 / 14:08 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Christopher
Nachname(n):Eilers

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Ernst Russ AG

b) LEI

529900MP0OZ3LL80MX76 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A161077

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
6,80 EUR52.305,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
6,8000 EUR52.305,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Börse Düsseldorf
MIC:XDUS

14.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Ernst Russ AG
Elbchaussee 370
22609 Hamburg
Deutschland
Internet:www.ernst-russ.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

101268 14.10.2025 CET/CEST

