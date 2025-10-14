EQS-DD: Ernst Russ AG: Dr. Christopher Eilers, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



14.10.2025 / 14:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Christopher Nachname(n): Eilers

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Ernst Russ AG

b) LEI

529900MP0OZ3LL80MX76

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A161077

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 6,80 EUR 52.305,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 6,8000 EUR 52.305,6000 EUR

e) Datum des Geschäfts

10.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Börse Düsseldorf MIC: XDUS

14.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Ernst Russ AG Elbchaussee 370 22609 Hamburg Deutschland Internet: www.ernst-russ.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

101268 14.10.2025 CET/CEST