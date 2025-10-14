EQS-News: ASUS gibt die Verfügbarkeit des ASUS Ascent GX10 Personal AI Supercomputers bekannt

EQS-News: ASUS IoT / Schlagwort(e): Produkteinführung

Der NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip ermöglicht KI-Berechnungen im Petaflop-Bereich und fördert damit Innovationen

TAIPEI, Taiwan, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- ASUS gab heute bekannt, dass der neue Ascent GX10 ab dem 15. Oktober 2025 erhältlich sein wird. Dieser kompakte und leistungsstarke Desktop-KI-Supercomputer wurde entwickelt, um Entwicklern, KI-Forschern und Datenwissenschaftlern den Zugang zu fortschrittlicher KI-Entwicklung zu erleichtern. Angetrieben vom NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip und dem NVIDIA AI-Software-Stack bietet der Ascent GX10 umfassende KI-Leistung bei minimalem Platzbedarf.

„ASUS bietet eine umfassende Palette an persönlichen KI-Supercomputern, von Workstations bis hin zu NVIDIA MGX -Servern, die durch NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition-GPUs beschleunigt werden, sowie groß angelegte Infrastrukturen mit den Plattformen NVIDIA HGX B300 und NVIDIA GB300 NVL72 ", erklärte Jackie Hsu, Senior Vice President und Co-Head der Open Platform Business Group & AIoT Business Group bei ASUS. „Während wir die Kunden beziehungen pflegen, unterstützen wir unsere Kunden auf ihrem Weg zur KI, um ihre Präsenz im NVIDIA-Ökosystem auszubauen."

Förderung von KI-Innovationen mit unübertroffener Leistung

Der ASUS Ascent GX10 ist für die KI-Entwicklung konzipiert. Beschleunigt durch den NVIDIA GB10 Superchip mit einer 20-Kern- NVIDIA-Grace-CPU und einer NVIDIA Blackwell-GPU bietet der Ascent GX10 eine KI-Leistung von bis zu 1 Petaflop für Inferenz und Modelloptimierung. Er unterstützt außerdem 128 GB einheitlichen Speicher, um die Arbeit an Modellen mit bis zu 200 Milliarden Parametern direkt auf einem Desktop zu ermöglichen. Mit seinen kompakten Abmessungen von 150 x 150 x 51 mm eignet sich der Ascent GX10 ideal für jeden Arbeitsbereich und bietet eine minimale Stellfläche bei außergewöhnlicher Leistung.

Trotz seiner kompakten Größe ist der Ascent GX10 eine echte Full-Stack-KI-Lösung, die durch den umfassenden NVIDIA KI-Software-Stack beschleunigt wird. Diese integrierte Plattform bietet alle erforderlichen Tools für Aufgaben wie Prototyping, Feinabstimmung und Inferenz für die Entwicklung von Anwendungen in den Bereichen Robotik, Computer Vision und Vision-Language-Modelle (VLMs).

Die skalierbare Architektur ermöglicht eine unvergleichliche Flexibilität. Benutzer können zwei Ascent GX10-Einheiten über die Hochgeschwindigkeits-Netzwerkschnittstellen ConnectX-7 verbinden, um die KI-Leistung sofort auf 2 Petaflops zu verdoppeln, mit bis zu 256 GB einheitlichem Speicher und 8 GB Speicherplatz. Der Ascent GX10 ermöglicht leistungsstarkes lokales KI-Training zu einem günstigeren Preis. Außerdem bietet er Sicherheit auf Unternehmensebene, da sensible Daten lokal gespeichert werden. Der Ascent GX10 bietet flexible Speicheroptionen für alle Anforderungen der KI-Entwicklung. Die 1 TB M.2 2242 NVMe™ PCIe 4.0 x4 SSD-Option eignet sich gut für KI-Neulinge, die mit kleineren Datensätzen und Testprojekten der Einstiegsklasse arbeiten. Das kommende 2TB M.2 2242 NVMe PCIe 4.0 x4 SSD-Modell ist ideal für die Unterstützung größerer Datensätze, mehrerer Modelle oder gleichzeitig laufender Experimente. Für diejenigen, die umfangreiche, groß angelegte Arbeitsabläufe bewältigen müssen, eignet sich der kommende Ascent GX10 mit einer 4 TB M.2 2242 NVMe PCIe 5.0 x4 SSD für Anwender, die zahlreiche Datensätze oder Projekte gleichzeitig verwalten und sicherstellen möchten, dass alle Daten verfügbar sind.

Präzisionsgefertigt für ultimative thermische Effizienz

Der Ascent GX10 wurde sorgfältig entwickelt und verfügt über ein thermisches Design, das für die mühelose Bewältigung anspruchsvoller Arbeitslasten optimiert ist und eine anhaltend hohe Leistung gewährleistet. Das fortschrittliche Kühlsystem verfügt über eine 7-stufige Lüftersteuerung, ultrabreite Kühlrippen, fünf Heatpipes und zwei 140 x 80 mm Lüfter, die Luft durch diskrete Lüftungsöffnungen an der Unterseite ansaugen, um einen leistungsstarken und effizienten Luftstrom zu gewährleisten.

Verfügbarkeit und Preisgestaltung

Der ASUS Ascent GX10 Personal AI Supercomputer wird ab dem 15. Oktober 2025 um 8:00 Uhr (Pacific Time) bei autorisierten ASUS-Partnern und -Händlern erhältlich sein.

ASUS Ascent GX10: https://www.asus.com/networking-iot-servers/desktop-ai-supercomputer/ultra-small-ai-supercomputers/asus-ascent-gx10/

Informationen zu ASUS

ASUS ist ein weltweit führender Technologieanbieter, der die innovativsten und intuitivsten Geräte, Komponenten und Lösungen der Welt bereitstellt, um Menschen überall auf der Welt ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten, das ihr Leben bereichert. Mit einem Team von 5.000 internen Forschungs- und Entwicklungsexperten ist das Unternehmen weltweit dafür bekannt, aktuelle Technologien kontinuierlich neu zu erfinden. ASUS wird regelmäßig als eines der weltweit angesehensten Unternehmen von Fortune ausgezeichnet und engagiert sich für die Sicherung einer nachhaltigen Zukunft. Das Ziel ist es, ein klimaneutrales Unternehmen zu schaffen, das den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft vorantreibt, mit einer verantwortungsbewussten Lieferkette, die einen Mehrwert für jeden Einzelnen von uns schafft.

FORTUNE und FORTUNE World's Most Admired Companies sind eingetragene Marken von FORTUNE Media IP Limited und werden unter Lizenz verwendet.

