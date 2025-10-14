Werbung ausblenden

Frankreichs neue Regierung kämpft um Haushalt und Vertrauen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs neue Regierung kommt an diesem Dienstag (10.00 Uhr) zu ihrer ersten Kabinettssitzung zusammen. Dabei soll der Haushalt für das finanziell angeschlagene Land auf den Weg gebracht werden. Die Zeit drängt: Werden Fristen nicht eingehalten, könnte Frankreich am Jahresende ohne verabschiedeten Haushalt dastehen und dadurch unter zusätzlichen wirtschaftlichen Druck geraten.

Am Nachmittag (15.00 Uhr) wird dann die Regierungserklärung von Premier Sébastien Lecornu erwartet, der am Freitag von Präsident Emmanuel Macron zurück ins Amt geholt worden war. Gegen Lecornu stellten Frankreichs Linkspartei und die nationale Rechte bereits Misstrauensanträge, über die voraussichtlich am Mittwoch in der Nationalversammlung abgestimmt wird.

Auch von der Ausrichtung von Lecornus Regierungserklärung dürfte abhängen, ob die Opposition mit ihren Anträgen Erfolg haben wird und die Regierung bereits wenige Tage nach ihrem Antreten stürzt. Insbesondere die Sozialisten machen eine Duldung der neuen Mitte-Rechts-Regierung von einem deutlichen Kurswechsel des Premiers abhängig./evs/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Politikkrise ungelöst
Neue Regierung in Frankreich stehtgestern, 06:35 Uhr · dpa-AFX
Neue Regierung in Frankreich steht
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depot09. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden