IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. beginnt mit Bohrungen auf dem Uran-Kupfer-Projekt Surprise Creek in Saskatchewan

VANCOUVER, British Columbia, 14. Oktober 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das Unternehmen oder Mustang) freut sich, den Beginn seines ersten Diamantkernbohrprogramms im Uran-Kupfer-Projekt Surprise Creek (Surprise Creek oder das Projekt) nordwestlich des Athabasca-Beckens in der Nähe von Uranium City (Saskatchewan) bekannt zu geben.

Das durch Hubschrauber unterstützte Programm wird vorrangige Ziele überprüfen, die entlang der Verwerfungszone Surprise Creek identifiziert wurden, einem Gebiet, aus dem hochgradige übertägige Uranproben und historische Bohrabschnitte stammen1,2. Mustang hat Base Diamond Drilling Ltd. beauftragt, Bohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu 2.000 Metern niederzubringen, die sich auf die Weiterverfolgung historischer Bohrabschnitte, die Verbesserung des strukturellen Verständnisses der mineralisierten Zonen und die Überprüfung der noch nicht mittels Bohrungen erprobten Ziele konzentrieren, die durch kürzlich durchgeführte geophysikalische Untersuchungen generiert wurden.

Abbildung 1: Diamantkernbohrgerät von Base Drilling im Rahmen des Programms von Mustang bei Surprise Creek

Nick Luksha, CEO von Mustang Energy, kommentierte:

Die Bohrungen haben offiziell begonnen, was einen spannenden Meilenstein für Mustang Energy darstellt. In etwas mehr als einem Jahr haben wir mehr als 140.000 Hektar erworben, wichtige Genehmigungen erhalten und starke Partnerschaften mit angesehenen Branchenführern und First Nations-Gemeinden aufgebaut. Mit einem Handelsvolumen von über 100 Millionen Aktien und einem beschafften Kapital von mehr als 8 Millionen $ ist Mustang gut positioniert für ein bedeutendes Wachstum, während wir mit der Überprüfung unserer vorrangigen Ziele beginnen.

Abbildung 2: Oberflächenproben aus Bereichen der Verwerfung Surprise Creek und Zielgebiete 1, 2, 4, 5

Über das Uran-Kupfer-Projekt Surprise Creek

Das Projekt Surprise Creek liegt 25 km nordwestlich des Uranbezirks Beaverlodge, des Standorts der historischen Uranminen Gunnar und Eldorado (Ace-Fay-Verna). Oberflächenprobenahmen durch Thunderbird Resources Ltd. (Thunderbird) lieferten Gehalte von bis zu 7,98 % UO2, während historische Kupferprospektionsgebiete wie Bob Lake und Ellis Bay in der Vergangenheit Bohrergebnisse von 9,1 m mit 2,07 % Cu und 27,3 g/t Ag ab der Oberfläche3 und 6,6 m mit 1,31 % Cu ab 11 m lieferten3. Von Thunderbird gesammelte Gesteinssplitterproben enthielten Gehalte von bis zu 61,7 % Cu2.

Mustang hat gemäß einer Optionsvereinbarung (die Optionsvereinbarung) vom 3. Juni 2025 eine Option auf den Erwerb einer 80%igen Beteiligung am Projekt von Thunderbird. Weitere Informationen zur Optionsvereinbarung finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 4. Juni 2025. Das Programm ist vollständig genehmigt, die Explorationsgenehmigungen wurden von der Regierung von Saskatchewan erteilt.

Abbildung 3: Überblick und Lage des Uran-Kupfer-Projekts Surprise Creek 1, 3, 4,5, 6

Quellennachweis

1 ASX-Mitteilung von THB vom 6. Juli 2022 mit dem Titel Surprise Creek data review highlights high-grade targets

2 ASX-Mitteilung von THB vom 22. Dezember 2022 mit dem Titel High-grade Uranium rock chip results at Surprise Creek

3 ASX-Mitteilung von THB vom 13. Februar 2023 mit dem Titel Exciting Copper Targets at Surprise Creek

4 ASX-Mitteilung von THB vom 13. Oktober 2022 mit dem Titel Exceptional Uranium and Copper Rock chip results

5 Saskatchewan Mineral Assessment Database Drill hole VT20, SMAD# 74N10-0368, abgerufen unter http://mineral-assessment.saskatchewan.ca/Pages/BasePages/Main.aspx

6 Saskatchewan Mineral Assessment Database, SMAD# 74N11-0063, abgerufen unter http://mineral-assessment.saskatchewan.ca/Pages/BasePages/Main.aspx

Vorsorglicher Hinweis

Das Unternehmen weist darauf hin, dass trotz ihrer Nähe und ihres Standorts die Entdeckung von Mineralien bei oder in der Nähe historischer Minen wie Gunnar und Eldorado sowie vielversprechende Ergebnisse in diesem Zusammenhang nicht unbedingt auf eine Mineralisierung auf dem Projekt oder auf die Fähigkeit des Unternehmens hinweisen, das Projekt kommerziell zu erschließen oder dort kommerziell nutzbare Lagerstätten zu finden. Unternehmen warnt Investoren davor, sich auf diese Informationen zu verlassen, da das Unternehmen die Richtigkeit oder Zuverlässigkeit der Informationen nicht bestätigt hat.

Qualifizierende Stellungnahme

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Troy Marfleet, P.Geo., Technical Advisor von Mustang Energy und eingetragenes Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Herr Marfleet ist ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101.

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang Energy ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von vielversprechenden Uran- und kritischen Mineralprojekten konzentriert. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten mit 147.153 Hektar Grundfläche im Athabasca-Becken in Saskatchewan - einem der weltweit führenden Uranreviere. Mustang treibt die Exploration im Frühstadium durch moderne Techniken und einen disziplinierten, datengesteuerten Ansatz voran. Das Unternehmen ist bestrebt, durch verantwortungsvolle Explorationsarbeiten und die Konzentration auf wichtige Ziele in wenig erforschten Gebieten langfristige Werte zu schaffen.

Weder die CSE noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

