Werbung ausblenden

Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Halten

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA - von GSC Research GmbH

14.10.2025 / 12:38 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von GSC Research GmbH zu Private Assets SE & Co. KGaA

     Unternehmen:               Private Assets SE & Co. KGaA
     ISIN:                      DE000A3H2234

     Anlass der Studie:         Halbjahreszahlen 2025
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      14.10.2025
     Kursziel:                  3,00 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     14.10.2025, vormals Kaufen
     Analyst:                   Jens Nielsen

Weiterhin schwierige Rahmenbedingungen

Nach dem enttäuschenden Verlauf des Geschäftsjahres 2024 blieb die
Entwicklung bei der Private Assets SE & Co. KGaA auch in den ersten sechs
Monaten 2025 hinter den Unternehmenserwartungen zurück. Dabei fielen die
Zahlen in den Segmenten Automation & Technology sowie Consumer, Solutions &
Services zwar im Rahmen der Erwartungen aus, dies konnte die negativen
Effekte in dem besonders stark durch die gesamtwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen tangierten Segment Industrial jedoch letztlich nicht
kompensieren.

Wenngleich sich die geschäftsführenden Direktoren mit der bisherigen
operativen Entwicklung im aktuellen Geschäftsjahr nicht zufrieden zeigen,
sehen sie aufgrund eingeleiteter Maßnahmen und stabilisierender interner
Prozesse positive Perspektiven für die laufende zweite Jahreshälfte und
darüber hinaus.

Dabei wird für die Mehrzahl der Beteiligungen im weiteren Jahresverlauf von
Verbesserungen der Umsatz- und Ergebniskennzahlen ausgegangen. Vor allem
haben die Hamburger Restrukturierungsspezialisten ihr Portfolio aber
inzwischen auch um einige große Verlustbringer bereinigt. Damit sehen wir
Private Assets insbesondere im Segment Industrial nun deutlich besser
aufgestellt.

Die in diesem Rahmen freigesetzten Kapazitäten kann das erfahrene
Management, das insgesamt direkt und indirekt mit knapp 63 Prozent der
Aktien hinter der Gesellschaft steht, jetzt auf die Weiterentwicklung der
bestehenden Beteiligungen sowie den Ausbau des Portfolios durch weitere
Akquisitionen fokussieren. Dabei wurde die Unternehmensleitung zum 1.
September 2025 mit Daniel C. Grimm als geschäftsführender Direktor für
Investments und M&A um einen Manager mit langjähriger internationaler
Expertise im Bereich Business Development erweitert.

Allerdings stellt sich der M&A-Markt für Private Assets derzeit mit deutlich
verlängerten Verhandlungsprozessen und zunehmenden Broken Deals, bei denen
Verkaufsverhandlungen in einem unter Umständen schon weit fortgeschrittenen
Stadium abgebrochen werden, sehr volatil dar. Dadurch erhöht sich sowohl der
Aufwand für potenzielle Akquisitionen als auch das Risiko, dass bereits
sicher geglaubte Deals letztendlich doch nicht zustande kommen.

Auch wenn wir unsere Ergebnisschätzungen nach der erfolgten
Portfoliobereinigung heraufgesetzt haben, fallen diese weiterhin äußerst
schwach aus. Hierbei ist aber auch zu berücksichtigen, dass unsere Prognosen
weder potenzielle künftige M&A-Transaktionen noch Sondereffekte aus Bargain
Purchase und Loss Compensation Agreements beinhalten, die jedoch dem
Private-Assets-Geschäftsmodell immanent sind und in der Vergangenheit teils
erhebliche Ergebnisbeiträge geliefert haben. Außerdem können unsere
Schätzungen auch Potenziale, die sich bei einer möglichen Realisierung in
den Portfoliounternehmen vorhandener Wertsteigerungspotenziale ergeben,
nicht abbilden.

Gleichwohl ist zu beachten, dass die Eigenkapitalausstattung der
Gesellschaft mit 14,8 Mio. Euro entsprechend einer Eigenkapitalquote von
14,6 Prozent mittlerweile nicht mehr besonders üppig ausfällt und sich
abhängig von der weiteren Entwicklung weiter verringern könnte.

Insgesamt und auch angesichts der unverändert sehr geringen Visibilität
stufen wir die Private-Assets-Aktie daher bei einem auf Basis unserer
aktualisierten DCF-Bewertung auf 3,00 Euro angepassten Kursziel derzeit nur
noch als Halteposition für entsprechend risikobereite und längerfristig
orientierte Anleger mit Interesse an Investments in Unternehmen in
Sondersituationen ein. Aufgrund der geringen Handelsliquidität sollten
Orders in dem Titel immer mit einem Limit versehen werden.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4633263a1ac308cd1c53bdf981e3010f
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: www.gsc-research.de

Kontakt für Rückfragen:
GSC Research GmbH
Tiergartenstr. 17
D-40237 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211 / 179374 - 24
Fax: +49 (0)211 / 179374 - 44

Büro Münster:
Postfach 48 01 10
D-48078 Münster
Tel.: +49 (0)2501 / 440 91 - 21
Fax: +49 (0)2501 / 440 91 - 22

E-Mail: info@gsc-research.de
Internet: www.gsc-research.de

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

2212732 14.10.2025 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
PRIVATE ASSETS AG O.N.

Das könnte dich auch interessieren

TKMS, ISS Stoxx, Brainlab
Wer kommt nach Ottobock? Nur wenige Börsenneulinge in Sichtgestern, 14:06 Uhr · Reuters
Wer kommt nach Ottobock? Nur wenige Börsenneulinge in Sicht
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Chartzeit Wochenausgabe 12.10.2025
Trotz Rücksetzer am Freitag: Die Rally ist intakt12. Okt. · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Inflation ist der Hauptgrund für steigende Goldpreise11. Okt. · Acatis
Bilanzanalyse zum IPO
Ottobock gehört auf die Watchlist – nicht ins Depot09. Okt. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden